Xôn xao tin nữ diễn viên Việt bị ghét suốt 10 năm, phải nhờ Trấn Thành mới đổi vận?

01-03-2026 - 15:55 PM | Lifestyle

Nữ diễn viên liên tục bị réo tên trên mạng xã hội.

Những ngày gần đây, mạng xã hội bất ngờ rầm rộ chia sẻ một bài đăng xoay quanh Phương Anh Đào. Nội dung này nhanh chóng thu hút hơn 2,3 triệu lượt xem cùng hàng chục nghìn lượt tương tác, bình luận, trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên nhiều diễn đàn.

Bài viết đặt ra nhiều thông tin xoay quanh hành trình hoạt động của nữ diễn viên, trong đó có chi tiết cho rằng cô từng không được lòng một số người trong giới, thậm chí "bị ghét" suốt nhiều năm. Câu chuyện lập tức tạo nên làn sóng tranh luận trái chiều. Dưới phần bình luận, có ý kiến cho rằng "không có lửa sao có khói", trong khi nhiều người khác lại nhận định thông tin mới chỉ xuất phát từ một phía và chưa có xác nhận cụ thể.

Xôn xao tin nữ diễn viên Việt bị ghét suốt 10 năm, phải nhờ Trấn Thành mới đổi vận?- Ảnh 1.
Xôn xao tin nữ diễn viên Việt bị ghét suốt 10 năm, phải nhờ Trấn Thành mới đổi vận?- Ảnh 2.

Phương Anh Đào bất ngờ trở thành đề tài bị bàn tán khắp mạng xã hội. Ảnh: MXH

Giữa những luồng ý kiến khác nhau, có một điều mà đa số khán giả đồng tình, đó là Phương Anh Đào là diễn viên thực lực và từ Mai thì cô trở nên nổi tiếng hơn. Vai diễn trong phim Mai không chỉ gây tiếng vang phòng vé mà còn giúp hình ảnh của Phương Anh Đào không chỉ được giới chuyên môn công nhận mà đại chúng cũng biết đến nhiều hơn.

Trên thực tế, Phương Anh Đào không phải gương mặt mới. Cô đã có gần một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh và ghi dấu bằng lối diễn xuất tự nhiên, cảm xúc. Sự thành công của bộ phim đã đưa cô đến gần hơn với số đông, đồng thời giúp hình ảnh nữ diễn viên phủ sóng mạnh mẽ trên truyền thông.

Vì thế, quan điểm cho rằng cô "nhờ Trấn Thành mới đổi vận" cũng xuất hiện trong các cuộc tranh luận. Dù vậy, nhiều người cho rằng cơ hội chỉ là một phần, còn việc giữ được dấu ấn trong lòng khán giả phụ thuộc vào thực lực của chính nghệ sĩ.

Xôn xao tin nữ diễn viên Việt bị ghét suốt 10 năm, phải nhờ Trấn Thành mới đổi vận?- Ảnh 3.

Vai diễn của Phương Anh Đào trong Mai khiến tên tuổi của nữ diễn viên được biết đến rộng rãi. Ảnh: Tổng hợp

Phương Anh Đào sinh năm 1992, quê Bạc Liêu. Cô bắt đầu được khán giả chú ý khi tham gia bộ phim độc lập Nhắm mắt thấy mùa hè (2018) - tác phẩm giúp nữ diễn viên ghi điểm nhờ lối diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc. Từ dấu mốc này, Phương Anh Đào liên tục góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh, từng bước khẳng định vị trí bằng thực lực thay vì chiêu trò.

Bên cạnh sự nghiệp, nữ diễn viên duy trì lối sống lành mạnh để giữ phong độ ổn định cả về tinh thần lẫn thể chất. Cô tập yoga đều đặn, chú trọng chế độ ăn uống khoa học và xây dựng thói quen sinh hoạt tích cực. Nhờ vậy, ở tuổi 34, Phương Anh Đào vẫn được khen ngợi bởi sắc vóc trẻ trung và thần thái rạng rỡ.

Xôn xao tin nữ diễn viên Việt bị ghét suốt 10 năm, phải nhờ Trấn Thành mới đổi vận?- Ảnh 4.

Phương Anh Đào sở hữu nhan sắc xinh đẹp và khả năng diễn xuất được giới chuyên môn lẫn khán giả công nhận. Ảnh: FBNV

Xôn xao tin nữ diễn viên Việt bị ghét suốt 10 năm, phải nhờ Trấn Thành mới đổi vận?- Ảnh 5.

Nhiều netizen còn ưu ái gọi Phương Anh Đào là "mỹ nhân trăm tỷ" nhờ loạt thành tích phòng vé ấn tượng. Ảnh: FBNV

Theo Hy Chu

Thanh niên Việt

