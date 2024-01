Xôn xao vị khách đi ăn buffet còn mang theo balo lén lấy tận 15kg hải sản về khiến dân mạng ngán ngẩm

Đã không ít lần, vụ việc các vị khách lén lấy đồ ăn ở nhà hàng buffet để mang về khiến cư dân mạng xôn xao bình phẩm. Cứ ngỡ đó sẽ là những bài học cảnh báo để hành động xấu này dừng lại, thế nhưng vẫn có những vị khách tiếp tục có hành động trên. Như mới đây, một nhà hàng buffet trên đường Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) lại tiếp tục xảy ra vụ việc khách đến lấy đồ ăn, lén lút cho vào túi để mang về.

Theo chia sẻ trên fanpage của nhà hàng, vị khách này đã mang theo 1 chiếc balo, sau đó lấy rất nhiều cua, ghẹ, tôm, sashimi và bánh bao kim sa nhét vào trong. Khi nhân viên phát hiện có dấu hiệu bất thường do khách lấy nhiều hải sản về bàn nhưng khi dọn lại không thấy vỏ đâu nên đã báo cho bộ phận an ninh kiểm tra. Tại khu vực an ninh, sau khi kiểm tra camera giám sát, vị khách đã buộc phải cho kiểm tra balo, từ đó phát hiện rất nhiều đồ ăn bên trong.

Chưa dừng lại ở đó, một vị khách đi cùng nhóm cũng lấy 1 túi nhưng vì người đi cùng bị giữ lại nên đã bỏ trong nhà vệ sinh rồi đi về.

Vị khách lén lút lấy rất nhiều hải sản mang về (Ảnh chụp màn hình TikTok)

Theo chia sẻ từ livestream trên fanpage và kênh TikTok của nhà hàng, khi phát hiện vụ việc này, phía nhà hàng yêu cầu giải quyết bằng cách tính tiền đồ ăn lấy thừa, tuy nhiên vị khách nhất quyết không chịu. Sau khi cơ quan chức năng giải quyết, vị khách mới chấp nhận đền bù cho nhà hàng.

Đây không phải lần đầu tiên xảy ra tình trạng này ở nhà hàng trên. Trước đó, fanpage của nhà hàng cũng từng đăng tải vụ việc khách đến lấy 4kg hải sản mang về để cảnh báo và nhắc nhở mọi người về hành động kém văn minh này. Tuy nhiên, sự việc tương tự vẫn tiếp tục diễn ra.

Vụ việc đang gây xôn xao mạng xã hội (Ảnh chụp màn hình TikTok)

Buffet là một hình thức ăn uống vô cùng phổ biến. Khi ăn buffet, khách hàng chỉ phải trả 1 mức giá nhất định theo quy định của nhà hàng nhưng có thể ăn thoải mái những món nằm trong menu với số lượng tùy thích. Hình thức này được rất nhiều người yêu thích bởi có thể ăn uống thoải mái. Tuy nhiên, có một quy định áp dụng gần như ở tất cả các hàng buffet, đó là không được mang đồ về. Chính vì vậy, hãy thật văn minh khi đi ăn buffet để tránh rơi vào các tình huống như trên.