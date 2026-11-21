Thay vì là nơi sinh hoạt, vui chơi, thư giãn của cộng đồng, công viên, quảng trường trung tâm xã Tam Dương lại mang dáng vẻ của một công trình bị bỏ mặc trong thời gian dài. Ông Nguyễn Quang Anh, người dân xã Tam Dương phản ánh, khi công trình hoàn thành, người dân vui mừng, phấn khởi vì có thêm địa điểm sinh hoạt cộng đồng, tập thể dục và tổ chức các chương trình văn hóa. Nhưng sau vài năm đưa vào sử dụng, quảng trường đã xuống cấp, cỏ dại mọc um tùm, khiến người dân e ngại khi đến đây.