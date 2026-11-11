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XSKH 11/11 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 11/11/2026

| | Xã hội

XSKH 11/11, kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 11/11/2026, xổ số Khánh Hòa thứ Tư ngày 11/11/2026, xổ số Khánh Hòa 11/11.

Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 11/11/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSKH 11/11/2026 sẽ được công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKH 11/11 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 11/11/2026 - Ảnh 1.

Xem lại KQXSKH các kỳ trước - XSKH 8/11/2026

Tại kỳ quay ngày 8/11/2026, giải đặc biệt xổ số Khánh Hòa là 111831. Kết quả các hạng giải như sau:

XSKH 11/11 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 11/11/2026 - Ảnh 2.

XSKH 8/11, kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 8/11/2026.

- XSKH 4/11/2026

Giải đặc biệt xổ số Khánh Hòa ngày 4/11/2026 là 377102. Kết quả các giải còn lại như sau:

XSKH 11/11 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 11/11/2026 - Ảnh 3.

XSKH 4/11, kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 4/11/2026.

- XSKH 1/11/2026

Xổ số Khánh Hòa ngày 1/11/2026 có giải đặc biệt là 155421. Chi tiết kết quả các giải như sau:

XSKH 11/11 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 11/11/2026 - Ảnh 4.

XSKH 1/11, kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 1/11/2026.

- XSKH 28/10/2026

Giải đặc biệt xổ số Khánh Hòa ngày 28/10/2026 là 392998. Kết quả các giải còn lại như sau:

XSKH 11/11 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 11/11/2026 - Ảnh 5.

XSKH 28/10, kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 28/10/2026.

- XSKH 25/10/2026

Tại kỳ quay ngày 25/10/2026, giải đặc biệt xổ số Khánh Hòa là 570708. Kết quả các hạng giải như sau:

XSKH 11/11 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 11/11/2026 - Ảnh 6.

XSKH 25/10, kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 25/10/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSKH

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Khánh Hòa gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng được 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng được 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng được 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, giá trị mỗi giải là 50 triệu đồng, cho các vé chỉ sai một số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng nhận 6 triệu đồng, cho các vé chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào so với số trúng giải đặc biệt (ngoại trừ sai số ở hàng trăm nghìn).

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai gồm Công ty XSKT Phú Yên và Huế sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Ba gồm Công ty XSKT Quảng Nam và Đắk Lắk tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Tư gồm Công ty XSKT Khánh Hòa và Đà Nẵng quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Năm gồm Công ty XSKT Quảng Bình, Bình Định, Quảng Trị sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Sáu gồm Công ty XSKT Ninh Thuận và Gia Lai quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy gồm Công ty XSKT Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đắk Nông sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật gồm Công ty XSKT Kon Tum, Huế và Khánh Hòa quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 11/11/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.

Diệu Hân/VTC News

VTC News

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