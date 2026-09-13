XSMN 13/9 - Kết quả XSMN hôm nay 13/9/2026 - Xổ số miền Nam ngày 13 tháng 9

Kết quả xổ số miền Nam ngày 13 tháng 9

XSMN 13/9 - Kết quả xổ số miền Nam ngày 13 tháng 9 quay số mở thưởng vào lúc 16h30. Xổ số hôm nay - KQXSMN ngày 13/9 được công bố theo từng hạng giải, bắt đầu từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Nam

Vé số truyền thống miền Nam có mệnh giá 10.000 VNĐ, mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số. Mỗi kỳ mở thưởng gồm 9 hạng giải (từ Tám đến Đặc biệt) tương ứng với 18 lần quay số.

Chi tiết các hạng giải chính

Giải 8: Trùng 2 số cuối, nhận 100.000 đồng

Giải 7: Trùng 3 số cuối, nhận 200.000 đồng

Giải 6: Trùng 4 số cuối một trong 3 giải sáu, nhận 400.000 đồng.

Giải 5: Trùng 4 số cuối, nhận 1.000.000 đồng.

Giải 4: Trùng 5 số cuối một trong 7 giải tư, nhận 3.000.000 đồng.

Giải 3: Trùng 5 số cuối một trong 2 giải ba, nhận 10.000.000 đồng.

Giải Nhì: Trùng 5 số cuối, nhận 15.000.000 đồng

Giải Đặc Biệt: Trùng toàn bộ 6 số, nhận 2.000.000.000 đồng

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Lịch mở thưởng xổ số miền Nam (XSMN)

- Thứ Hai: TP.HCM (XSHCM), Đồng Tháp (XSDT), Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Bến Tre (XSBTR), Vũng Tàu (XSVT), Bạc Liêu (XSBL).

- Thứ Tư: Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT), Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: Tây Ninh (XSTN), An Giang (XSAG), Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ Sáu: Vĩnh Long (XSVL), Bình Dương (XSBD), Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Bình Phước (XSBP), Hậu Giang (XSHG).

- Chủ Nhật: Tiền Giang (XSTG), Kiên Giang (XSKG), Đà Lạt (XSDL)

Một số điều kiện nhận thưởng xổ số miền Nam

- Vé số trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không bị tẩy xóa, chắp vá, rách và trong thời hạn 30 ngày. Nếu quá ngày phát hành tờ vé số 30 ngày, người chơi sẽ không được nhận thưởng.

- Nếu trúng giải có giá trị từ 10 triệu đồng một giải trở lên, người nhận giải phải nộp thuế thu nhập cá nhân tương ứng 10% giá trị giải thưởng.

- Công ty xổ số sẽ phải trả thưởng cho người trúng thưởng một lần bằng tiền Việt Nam đồng thông qua hình thức chuyển khoản hoặc trả tiền mặt.

- Công ty xổ số sẽ phải thanh toán đủ số tiền trúng thưởng cho người chơi trong vòng 5 ngày kể từ khi nhận được đề nghị lĩnh giải thưởng của người chơi.

- Người trúng thưởng cũng có thể ủy quyền cho người khác đến nhận thưởng thay mình, nhưng phải có đầy đủ những giấy tờ theo quy định của pháp luật.

Cách tra cứu kết quả xổ số miền Nam chuẩn xác nhất

- Website VTC News (vtcnews.vn): Cập nhật liên tục, chuẩn xác 100% kết quả xổ số 3 miền (Bắc - Trung - Nam) theo thời gian thực, đồng thời lưu trữ dữ liệu các kỳ quay trước giúp người dùng tra cứu lại dễ dàng.

- Truyền hình & YouTube: Xem trực tiếp diễn biến quay thưởng vào khoảng 16h15 mỗi ngày trên các kênh đài tỉnh hoặc nền tảng trực tuyến.

- Cú pháp SMS: Soạn tin nhắn theo hướng dẫn in sẵn trên mặt sau tờ vé số để nhận thưởng về điện thoại ngay sau khi có công bố.

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