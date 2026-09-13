Chủ tịch tỉnh Phú Thọ phân công lại nhiệm vụ sau khi Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Ngọc bị bắt

Chia phần việc của ông Nguyễn Huy Ngọc cho 3 phó chủ tịch

Thông tin với phóng viên Báo Tiền Phong, một lãnh đạo văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ cho biết, công việc của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc được giao cho các phó chủ tịch UBND tỉnh khác theo thông báo ngày 25/8.

Ông Nguyễn Huy Ngọc

Theo thông báo này, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ phân công các nhiệm vụ trước đây thuộc Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Ngọc được phân chia cho 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách.

Cụ thể, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn được phân công chỉ đạo, điều hành việc xử lý 39 dự án có khó khăn, vướng mắc, đề nghị áp dụng cơ chế đặc thù theo phân công tại Thông báo số 538/TB-UBND ngày 17/8/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga được phân công chỉ đạo, điều hành các nội dung về thanh tra, kiểm tra; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo các vụ việc trước đây đã được phân công cho ông Nguyễn Huy Ngọc.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu được phân công chỉ đạo, điều hành toàn bộ nội dung công việc còn lại đã được giao cho ông Nguyễn Huy Ngọc theo Quyết định số 1329/QĐ-UBND ngày 8/10/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo đó, các phần việc còn lại ông Nguyễn Khắc Hiếu được giao điều hành gồm y tế, dân số, gia đình, trẻ em, BHXH, BHYT, an toàn thực phẩm; khoa học, công nghệ, truyền thông, chuyển đổi số. Ông Hiếu trực tiếp theo dõi, chỉ đạo Sở Y tế, Sở Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị thuộc lĩnh vực phụ trách; chỉ đạo các dự án đầu tư, công tác quy hoạch, chương trình mục tiêu quốc gia và theo dõi 36 xã, phường.

Động viên y bác sỹ, chấn chỉnh công việc tại bệnh viện đa khoa Phú Thọ

Chiều 12/9, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông đã có buổi làm việc với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ sau khi Bộ Công an thông tin về diễn biến tiếp theo trong quá trình điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Mỹ. Trong vụ án này, cả Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc và Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ Lê Đình Thanh Sơn đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ báo cáo những khó khăn, vướng mắc, đồng thời kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và tháo gỡ những vấn đề trong quá trình hoạt động.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại buổi làm việc với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Huyền Trang

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông ghi nhận những nỗ lực của tập thể cán bộ, y bác sĩ, viên chức, người lao động Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Đáng chú ý, trước những biến động về nhân sự lãnh đạo, ông Trần Duy Đông yêu cầu Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể bệnh viện phải giữ vững đoàn kết, thống nhất, ổn định tổ chức, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương. “Không để biến động về nhân sự lãnh đạo làm gián đoạn hoạt động chuyên môn hoặc ảnh hưởng đến quyền lợi của người bệnh”, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu.

Theo ông Trần Duy Đông, bệnh viện cần tập trung nhìn về phía trước, củng cố công tác quản trị, không để tâm lý của cán bộ, nhân viên ảnh hưởng đến hoạt động của bộ máy. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trước mắt Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ tập trung cao nhất cho nhiệm vụ khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ chỉ đạo, hoạt động của bệnh viện phải được duy trì liên tục, an toàn, chất lượng; bảo đảm đầy đủ chế độ trực cấp cứu, thuốc, hóa chất, vật tư, máu, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết phục vụ người bệnh. Cùng với đó, bệnh viện phải tiếp tục phát triển chuyên môn kỹ thuật, nâng cao chất lượng phục vụ; tăng cường đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đạo; phân công công việc rõ ràng, hợp lý, đặt công việc chung và sự ổn định, phát triển của bệnh viện lên trên hết. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tuyệt đối không để phát sinh tư tưởng cục bộ, mất đoàn kết trong nội bộ.

Đặc biệt, mọi hoạt động của bệnh viện phải thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và quy định pháp luật. Các lĩnh vực được yêu cầu đặc biệt lưu ý gồm quản lý tài chính, tài sản công, đầu tư xây dựng, đấu thầu, mua sắm thuốc và hóa chất. Bệnh viện phải củng cố quản trị và kiểm soát nội bộ theo hướng rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, bảo đảm công khai, minh bạch.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ không chỉ có nhiệm vụ khám, chữa bệnh mà còn phải thực hiện tốt vai trò chỉ đạo tuyến, chuyển giao kỹ thuật, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho các cơ sở y tế trong vùng. Đây được xác định là tiền đề để Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ từng bước mở rộng, nâng cấp trở thành bệnh viện hạng đặc biệt, đảm nhận chức năng y tế vùng Trung du và miền núi phía Bắc.