Từ "Cô tiên", ngọc nữ đến "Bông hồng lai", loạt gái xinh vướng vòng lao lý vì chất cấm

Sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội cùng ngành công nghiệp sáng tạo nội dung đã đưa nhiều người trẻ bước lên đài hào quang một cách nhanh chóng. Mang danh xưng "hot girl", "người mẫu", "TikToker" hay "người truyền cảm hứng", họ từng sở hữu hàng triệu người theo dõi, sự mến mộ của cộng đồng cùng cuộc sống sang chảnh đáng mơ ước. Thế nhưng, đằng sau lớp vỏ bọc hào nhoáng ấy lại là những khoảng tối trượt dài trong ăn chơi, sa đọa. Việc hàng loạt tên tuổi đình đám vướng vào vòng lao lý vì ma túy là lời cảnh tỉnh tàn nhẫn về cái giá phải trả khi đánh đổi tương lai lấy những cơn say ảo giác.

An Tây

Sáng 3/9, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với An Tây, tên thật Andrea Aybar Carmona mức 8 năm tù về 2 tội danh Tàng trữ trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Andrea Aybar (hay còn gọi là An Tây) sinh năm 1995, mang quốc tịch Tây Ban Nha. Cô sống và làm việc ở Việt Nam từ năm 7 tuổi. Vì thế người đẹp có khả năng nói trôi chảy tiếng Việt. Khoảng thời gian từ năm 2012 đến 2014, An Tây hoạt động với vai trò người mẫu và nổi đình đám tại Việt Nam nhờ gương mặt sắc nét, thần thái thu hút, vóc dáng nóng bỏng. Ngoài ra, Andrea Aybar còn góp mặt trong một số bộ phim.

Ngày 9/11/2024, Công an ập vào kiểm tra căn hộ tại chung cư cao cấp ở TP. Thủ Đức (TPHCM). Tại đây, công an phát hiện An Tây cùng một số bạn bè có biểu hiệu sử dụng ma tuý. Qua kiểm tra, công an xác định An Tây dương tính với chất ma túy. Trước khi tòa nghị án, An Tây bày tỏ sự hối hận và gửi lời xin lỗi tới gia đình cũng như những người từng yêu mến, tin tưởng mình. Nữ người mẫu cho rằng những việc đã xảy ra là đáng trách, đồng thời mong sai lầm của bản thân trở thành một bài học cảnh tỉnh đối với những người trẻ.

Cô Tiên từ thiện

Nguyễn Đỗ Trúc Phương (30 tuổi, sống tại TPHCM) từng nổi tiếng trên mạng xã hội với biệt danh "cô tiên từ thiện". Ngày 14/11/2024, công an TPHCM khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đỗ Trúc Phương để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại phiên tòa vụ VN10 chiều 20/8/2026, Nguyễn Đỗ Trúc Phương khai nhận hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy do buồn vì chuyện tình cảm.

Trong bữa tiệc sinh nhật, Phương rủ bạn bè đến sử dụng bóng cười và uống rượu. Trúc Phương cho rằng nhóm bạn của mình không sử dụng ma túy. Sau đó, do say quá nên bị cáo không biết việc gì đã xảy ra. Khi công an kiểm tra, trên bàn có bóng cười và đĩa không còn ma túy.

Phương nhận mình là người chuẩn bị bóng cười, các bạn chỉ tới chơi, không hùn hạp, chia tiền.

Suzu Sannomiya

Ngọc nữ 22 tuổi Suzu Sannomiya bị bắt vì nghi đồng tàng trữ ketamine cùng bạn trai.

Đầu tháng 7 vừa qua, cảnh sát tỉnh Kochi (Nhật Bản) điều tra vụ người mẫu, diễn viên trẻ Suzu Sannomiya (22 tuổi) bị bắt với cáo buộc đồng tàng trữ ketamine cùng TikToker Aoki Keishiro (28 tuổi).

Vụ việc bắt nguồn tại khu trung tâm giải trí của thành phố Kochi. Cảnh sát nhận được tin báo của người dân về việc xuất hiện người đàn ông có dấu hiệu sử dụng chất cấm trong quán bar. Lực lượng chức năng triển khai kiểm tra, xác định người đàn ông trong tin báo là Aoki Keishiro - TikToker và nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Khi bị yêu cầu kiểm tra, Aoki từ chối hợp tác, không chấp nhận lấy mẫu nước tiểu và có ý định rời khỏi hiện trường.

Quá trình khám xét chiếc ô tô do Aoki sử dụng, cảnh sát phát hiện khoảng 2,67 gram ketamine được cất trong chiếc ba lô đặt ở hàng ghế sau. Aoki bị bắt vì nghi vi phạm Luật Kiểm soát chất ma túy và chất hướng thần của Nhật Bản. Thời điểm kiểm tra, Suzu có mặt trên xe. Kết quả xét nghiệm nước tiểu không phát hiện dấu hiệu sử dụng ma túy, vì vậy ban đầu Suzu Sannomiya chưa bị bắt giữ.

Sau khi tiếp tục thu thập chứng cứ, cảnh sát cho biết dữ liệu từ điện thoại và quá trình điều tra cho thấy Suzu Sannomiya và Aoki Keishiro đi chung nhiều ngày, bao gồm việc cùng nghỉ ngơi trên ôtô nơi lực lượng chức năng thu giữ số ketamine. Từ tình tiết trên, cơ quan điều tra cho rằng có căn cứ xem xét khả năng hai người quản lý số chất cấm, tiến hành điều tra theo hướng nghi vấn đồng tàng trữ. Ngày 26/6, Suzu Sannomiya bị bắt để phục vụ công tác điều tra.

Nữ diễn viên phủ nhận toàn bộ cáo buộc trong quá trình lấy lời khai. Cảnh sát tỉnh Kochi tiếp tục điều tra nguồn gốc số ketamine, mục đích tàng trữ cũng như mức độ liên quan của từng nghi phạm. Nhà chức trách chưa công bố kết luận cuối về vụ án.

Hào quang ảo và những bài học đắt giá

Sự sụp đổ hàng loạt của những cái tên đình đám như An Tây, Trúc Phương hay Suzu Sannomiya cho thấy một thực trạng đáng báo động trong một bộ phận giới trẻ hiện nay: Lối sống hưởng thụ, thiếu bản lĩnh và xem thường pháp luật.

Sự nổi tiếng khiến nhiều người trẻ dễ sa ngã vào các cuộc ăn chơi vô độ, lấy cớ "xả stress" hay "chuyện tình cảm" để tìm đến chất kích thích. Xem thường sự nguy hại của ma túy, bóng cười; coi việc "bay lắc" tại các chung cư cao cấp, tiệc tùng là đẳng cấp. Đánh mất toàn bộ danh tiếng, sự nghiệp, tự do cá nhân và đối mặt với các bản án nghiêm khắc của pháp luật.

Ma túy không phân biệt bạn là ai, nổi tiếng hay giàu có ra sao. Một khi đã dính vào "làn khói trắng", mọi vầng hào quang hay vỏ bọc từ thiện, ngọc nữ đều sẽ bị dẫm nát. Những bản án nghiêm khắc dành cho An Tây hay Trúc Phương chính là lời cảnh báo đanh thép: Không có bất kỳ vùng cấm nào cho những hành vi vi phạm pháp luật. Thực tế này đòi hỏi giới trẻ cần tỉnh táo hơn trước những cám dỗ, xây dựng lối sống lành mạnh và bản lĩnh vững vàng. Nổi tiếng có thể đến sau một đêm nhưng sự nghiệp và nhân cách chỉ có thể vững bền khi được xây dựng trên nền tảng đạo đức và sự thượng tôn pháp luật.