Camera Thiếu tá quân đội lao xuống sông cứu người rồi mất tích, mẹ khóc ngất ở hiện trường

Vào chiều 12/9, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh được trích xuất từ camera hành trình của một ô tô, ghi lại khoảnh khắc trước khi Thiếu tá Trần Văn Tùng lao xuống sông Trà Lý cứu nam thanh niên rồi mất tích. Theo hình ảnh từ camera, khi ô tô đi đến giữa cầu Bo, một xe máy được dựng trên cầu. Gần đó, người phụ nữ đang cố gắng kéo, giữ nam thanh niên có ý định nhảy xuống sông.

Thời điểm đó là vào khoảng 9h40' (ngày 12/9), Lao Động thông tin Thiếu tá Trần Văn Tùng (sinh năm 1987, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Bộ binh 568) điều khiển xe mô tô trên đường đi làm nhiệm vụ trở về đơn vị, khi đến giữa cầu Bo thì phát hiện anh Đ.V.L. (SN 1996, trú xã Đông Hưng, Hưng Yên) đang giằng co với mẹ là bà N.

Theo lời bà N., bà nghi anh L. đang có ý định tự tử. Thiếu tá Trần Văn Tùng nhanh chóng tiếp cận, thuyết phục, động viên anh L. từ bỏ ý định tự tử. Sau đó, anh L. đồng ý và nhờ Thiếu tá Tùng đưa về nhà. Sau đó, Thiếu tá Trần Văn T quay lại lấy xe máy thì người kia bất ngờ nhảy xuống sông Trà Lý.

Phát hiện sự việc, Thiếu tá Trần Văn Tùng lập tức cởi quân phục, tư trang rồi nhảy xuống sông cứu người. Khi tiếp cận được nạn nhân đang chới với dưới dòng nước, do nước chảy xiết, cả 2 bị cuốn trôi.

Thiếu tá Trần Văn Tùng đang lưu thông trên đường thì phát hiện người có ý định tự tử. (Ảnh cắt từ clip)

Thiếu tá Tùng lao xuống sông cứu người. (Ảnh cắt từ clip)

Nhận được tin báo từ người dân, Trung đoàn Bộ binh 568 đã nhanh chóng có mặt tại khu vực xảy ra sự việc để chỉ đạo công tác tìm kiếm, thu thập thông tin.

VTC New thông tin, ngay sau khi nhận được thông tin, thân nhân Thiếu tá Trần Văn Tùng cùng đông đảo người dân có mặt tại khu vực bờ sông Trà Lý, nơi lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm 2 nạn nhân.

Mẹ Thiếu tá Trần Văn Tùng gào khóc khi hay tin con trai gặp nạn. Người phụ nữ được người thân và đồng đội của Thiếu tá Tùng động viên, chia sẻ nhưng vẫn không khỏi đau xót khi chưa tìm thấy con trai.

Công tác tìm kiếm vẫn được các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai, song chưa có thông tin về tung tích của Thiếu tá Trần Văn Tùng và anh Đ.V.L.