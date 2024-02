Xu hướng “cà phê ủ lạnh”: Từ điểm chạm vị giác vô thức tới hành trình ăn sâu vào thói quen của hội chị em

Trước khi bàn sâu hơn về xu hướng đang âm thầm len lỏi vào tâm thức, chiếm lĩnh vị trí đặc biệt trong lòng phái nữ, có một điều mà chúng ta cần biết, đó là Cold Brew - không - phải - một - loại - cà - phê mà là một phương pháp pha chế cà phê - giống như cách pha phin, pha máy, pha Pour Over…

Theo định nghĩa từ cuốn “The Coffee Dictionary: An A-Z of coffee, from growing & roasting to brewing & tasting” thì cà phê Cold Brew là: “Cà phê được pha bằng nước lạnh thay cho nước nóng. Và do nhiệt độ thấp nên hương vị cà phê sẽ chiết xuất chậm hơn, bởi vậy cách pha này có thời gian pha chế lâu hơn so với khi nóng. Thời gian pha Cold Brew sẽ tính bằng giờ chứ không phải bằng phút. Tuy nhiên, nước lạnh và thời gian pha chế lâu hơn bù lại sẽ tạo cho cà phê Cold Brew nhiều điều khác biệt so với các cách pha khác”.

Ở hội chị em tân thời, Cold Brew âm thầm lên ngôi.

Phái nữ với Cold Brew: Đa màu sắc, vị ngọt ngào và hương tinh tế

Với phụ nữ, hơn cả một thói quen, một ngụm cà phê hấp dẫn còn là một trải nghiệm vị giác phá cách, mang đến sự sáng tạo và hứng khởi.

Đó là lời khẳng định của Minh Hà (31 tuổi, hiện đang là Co-Founder của một thương hiệu thời trang tại TP. HCM).

“Uống cà phê mỗi ngày trở thành thói quen của mình đã được 6 năm. Trong 6 năm trải nghiệm, có thể mình chưa biết hết về thế giới cà phê. Nhưng mình tin bản thân có đủ trải nghiệm để xác định loại cà phê yêu thích là gì, mong mỏi ra sao mỗi lần thưởng thức” - Minh Hà chia sẻ.

Dễ hiểu, chúng ta đã đi một chặng đường dài, từ những ngày tháng của sự đơn lẻ các loại cà phê được trưng bày trong cửa hàng tạp hoá, cho đến thời kì có thể tìm thấy hàng trăm loại cà phê - với vô số dòng máy pha cùng các bộ lọc thủ công, cốt chỉ để phục vụ chất lượng chiết xuất cho những ly cà phê - như hiện nay.

Vạch ra tiêu chí lựa chọn cà phê rõ ràng ngay từ đầu, Minh Hà không cố thử tất cả các loại cà phê được số đông yêu thích, nhưng với Cold Brew, cô tin bản thân đã có đủ trải nghiệm để thỏa mãn vị giác: “Người Việt Nam vốn nổi tiếng với những ly cà phê sóng sánh, đen đặc đầy "hardcore" nên mọi người thường mặc định cà phê nóng mới là lựa chọn lý tưởng. Nhưng với một kiểu phụ nữ truyền thống điển hình như mình, thứ mình thích vẫn là hương thơm nồng nàn của cà phê nhưng lại có phần e ngại vị đắng của nó. Mình cần một loại cà phê với lượng caffeine vừa đủ, vị thanh ngọt nhiều hơn và hương thơm dịu nhẹ. Mình tìm thấy điều này ở Cold Brew. 1 lần rồi 2 lần thưởng thức, cứ thế, Cold Brew trở thành nhu cầu của mình mỗi ngày”.

Chị Ngọc Nhiên, Co-founder Ki Coffee.

Với đa dạng các loại cà phê trên thị trường và những cách chế biến khác nhau, có lẽ không khó để chị em có thể lựa chọn cho mình loại cà phê phù hợp để thưởng thức hoặc kinh doanh. Song, nói về quyết định lựa chọn Cold Brew để bắt đầu hành trình lập nghiệp của mình, chị Ngọc Nhiên, Co-founder Ki Coffee chia sẻ:

“Xuất phát từ nhu cầu cá nhân, mình nghiện cà phê và muốn tìm hiểu sâu hơn để nạp cà phê hàng ngày vào cơ thể với nguồn nguyên liệu khiến mình yên tâm và có lợi cho sức khoẻ.

Sau một thời gian dài tìm hiểu, mình chọn Cold Brew với những lợi ích tốt cho sức khỏe, vị cà phê nhẹ nhàng dễ uống, dễ bảo quản, thanh mát và là một loại thức uống vừa có tính giải khát cao, vừa thơm ngon và đem lại 1 lượng caffein vừa phải giúp tinh thần sảng khoái tỉnh táo mà không bị run tay chân, hay khiến tim đập mạnh như uống cà phê Espresso hoặc pha phin…”.

Nhưng đứng từ góc độ của người làm nghề, chị Ngọc Nhiên cho rằng lý do mà Cold Brew “được lòng” phái nữ phần nhiều nằm ở hương vị: “Cold Brew dùng hạt Arabica, là loại hạt có hàm lượng caffein thấp hơn hạt Robusta truyền thống của Việt Nam, hương thơm tốt hơn, vì độ rang sáng, không rang đậm như hạt Robusta. Do đó khi kết hợp phương pháp ủ Cold Brew thì đem lại cốt cà phê mới hương thơm thảo mộc, nhẹ nhàng, vị thanh không đắng và có chút chua nhẹ do đặc tính của hạt, nên rất dễ uống. Khi kết hợp với các loại hoa quả khác tạo nên 1 thức uống rất “chiều” miệng các chị em”.

Cách thưởng thức đa giác quan của Cold Brew cho những tâm hồn hiếu kỳ

Cold Brew là thức uống đáng để các chị em thưởng thức.

Ngày xưa miếng trầu là đầu câu chuyện. Nhưng ngày nay, ly cà phê Việt mới chính là thứ khơi gợi, trở thành chất xúc tác cho những mối quan hệ.

Trong đó, với nhiều người, Cold Brew giúp một loại cà phê tệ có thể uống được. Nhưng để Cold Brew không chỉ đơn thuần là loại cà phê “uống được”, các chị em cần tái khái niệm hữu hình trong hương, vị, nhiệt độ, đến các giá trị vô hình trong sở thích, văn hóa, niềm tin.

“Tuỳ thuộc vào khẩu vị và đôi khi là tâm trạng riêng của từng người, Cold Brew nguyên bản sẽ giống như ta thưởng trà, hương vị thảo mộc nhẹ nhàng, không đường và rất ít calo. Những chị em thích ngọt nhưng sợ tăng cân thì có thể lựa chọn Cold Brew kết hợp với các vị hoa quả để tăng hương vị” - chị Ngọc Nhiên bật mí.

Nói thêm về những gì mọi người cần thử khi uống Cold Brew, chị Ngọc Nhiên cho biết: “Cold Brew khá dễ uống và dễ bảo quản trong tủ lạnh. Ngoài những vị sẵn có, chị em có thể thêm sữa hạt, sữa tươi hoặc những hoa quả khác thử cùng với Cold Brew nguyên bản”.

Nhìn chung, thưởng thức cà phê tại nhà không còn là điều quá xa lạ với những ai yêu thích cảm giác bình yên mỗi sáng. Và Cold Brew là thức uống đáng để các chị em thưởng thức để bắt đầu ngày mới, hoặc mở đầu cuộc nói chuyện sau ngày dài làm việc đến cạn pin.

Nhưng nhìn vào cách thưởng thức Cold Brew mới thấy, để loại thức uống thanh nhẹ, với lượng caffein vừa đủ ấy có thể “chạm vị giác”, người ta còn cần hiểu rõ mình muốn gì, biết sở thích của mình là gì. Và với những người yêu thích loại đồ uống này, thức uống sẽ không đơn thuần chỉ để giải khát mà còn phản ánh được tính cách của người dùng.