Xu hướng dịch vụ tài chính và ngân hàng nổi bật trong năm 2024

Dưới đây là một cái nhìn tổng quan chi tiết về những xu hướng chính dự kiến sẽ thúc đẩy những thay đổi quan trọng trong năm tới và xa hơn nữa.

AI trong Fintech

Fintech thường đề cập đến công nghệ mang lại cho người tiêu dùng nhiều quyền lực hơn trong cách họ quản lý, chi tiêu và đầu tư tiền của mình. Một trong những ứng dụng của trí tuệ nhân tạo là chatbot, nơi khách hàng có thể tương tác với ứng dụng ngân hàng và các dịch vụ tài chính trực tuyến bằng cách sử dụng ngôn ngữ tự nhiên. Bank of America, Wells Fargo, BlackRock và Citigroup là một trong những công ty dịch vụ tài chính lớn đã đưa ra công bố các sáng kiến xung quanh AI. Hy vọng sẽ thấy những đổi mới như lập kế hoạch tài chính được cá nhân hóa và chiến lược đầu tư riêng biệt dựa trên hồ sơ khách hàng, dữ liệu hành vi, tất cả đều nhờ vào các mô hình sáng tạo như những mô hình hỗ trợ ChatGPT.

Tài chính bền vững

Hơn bao giờ hết, ngân hàng kỳ vọng các tổ chức mà ngân hàng hợp tác kinh doanh sẽ ưu tiên tính bền vững và các yếu tố ESG trong quá trình ra quyết định của họ. Trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, điều này có nghĩa là hỗ trợ đầu tư vào các sáng kiến xanh như năng lượng tái tạo, tái chế và giảm lượng khí thải carbon. Các sản phẩm tài chính bền vững đang nổi lên, cho phép khách hàng đảm bảo tiền của họ không bị sử dụng để gây hại cho môi trường hoặc xã hội trong khi tiền lãi được gửi vào kho tiền ngân hàng.

Tiền kỹ thuật số và tiền điện tử

Tiền kỹ thuật số và tiền điện tử chắc chắn sẽ trở lại trong tầm ngắm của các dịch vụ tài chính vào năm 2024. Hơn 130 quốc gia được cho là đang điều tra việc sử dụng hoặc áp dụng tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC), trong khi sự phục hồi của Bitcoin sau vụ sụp đổ năm 2021 đang thu hút sự quan tâm mới từ các nhà đổi mới và các nhà đầu tư. Tuy nhiên, bên ngoài CBDC, thị trường tiền điện tử vẫn đang phát triển, vì vậy chúng ta có thể mong đợi những phát triển quan trọng về quản lý và quy định từ phía doanh nghiệp trong lĩnh vực này.

Trải nghiệm khách hàng

Vào năm 2024, trải nghiệm của khách hàng (CX) sẽ được thúc đẩy bởi sự xuất hiện của công nghệ cho phép phân tích mọi điểm tiếp xúc trong hành trình của khách hàng để giảm thiểu trở ngại và cải thiện sự hài lòng. Trên hết, các công nghệ mới và sống động như thực tế ảo (VR) đang bắt đầu cung cấp những cách thức mới, hấp dẫn hơn để chúng ta tương tác. Trong bối cảnh CX đóng vai trò quan trọng trong quyết định mua hàng, mối liên hệ trực tiếp giữa sự trung thành của khách hàng và thành công kinh doanh trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Bảo hiểm hỗ trợ AI

Nhờ AI và khả năng phát hiện các mẫu dữ liệu, chúng ta sẽ thấy nhiều công ty bảo hiểm cung cấp các sản phẩm được cá nhân hóa dựa trên đánh giá rủi ro của một cá nhân. Về lý thuyết, việc đánh giá rủi ro chính xác hơn sẽ dẫn đến bảo hiểm công bằng hơn và chi phí thấp hơn. Tuy nhiên, ngành sẽ phải đối mặt với những thách thức xung quanh quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu, cũng như rủi ro thiên vị AI. Do đó, nhiều doanh nghiệp sẽ đặt ưu tiên cao vào việc tận dụng điều này trong chiến lược kinh doanh của họ trong năm 2024.

Ngân hàng mở

Ngân hàng mở dựa trên nguyên tắc cho phép kiểm soát dữ liệu tài chính của mình và cách sử dụng dữ liệu đó. Nó giúp chia sẻ thông tin một cách an toàn thông qua API với các ứng dụng, dịch vụ hoặc công cụ khác có thể cung cấp cho khách hàng các dịch vụ hữu ích. Vào năm 2024, đây sẽ là xu hướng chính khi chúng ta nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của việc hiểu ai có dữ liệu của chúng ta và họ đang làm gì với dữ liệu đó. Điều này cũng kích thích sự cạnh tranh giữa các nhà cung cấp dịch vụ, đẩy họ tham gia vào các hoạt động đổi mới để cung cấp những giải pháp tốt nhất cho người tiêu dùng.

An ninh mạng và phát hiện gian lận

Tần suất và mức độ phức tạp ngày càng tăng của các mối đe dọa trên mạng cũng như cuộc chạy đua vũ trang AI đang diễn ra giữa tội phạm mạng và các tổ chức có nghĩa là an ninh mạng sẽ tiếp tục là xu hướng chính. Việc chống lại những mối đe dọa này đòi hỏi phải có chiến lược và đầu tư liên tục vào các công cụ, cơ sở hạ tầng và kỹ năng. Đây là lý do tại sao Gartner dự báo chi tiêu trên toàn thế giới cho an ninh và quản lý rủi ro sẽ đạt 215 tỷ USD vào năm 2024 tăng 14,3% vào năm 2023.

Tự động hóa quy trình

Việc tự động hóa các yếu tố thủ công và lặp đi lặp lại của các quy trình hỗ trợ sẽ tiếp tục thúc đẩy hiệu quả và chuyển đổi vào năm 2024. Các nhiệm vụ như giới thiệu khách hàng mới, xử lý các giao dịch thông thường, xác minh tài liệu, kiểm tra KYC và tuân thủ sẽ ngày càng được quản lý bởi AI.

Ngân hàng chuỗi khối

Trong năm vừa qua, chúng ta ít nghe nói về blockchain hơn do sự chú ý chủ yếu đổ vào trí tuệ nhân tạo. Các nhà nghiên cứu dự đoán rằng chi tiêu sẽ đạt 19 tỷ USD vào năm 2024. Ngoài tiền điện tử và tiền kỹ thuật số (đã đề cập ở trên), chúng ta có thể thấy nhiều trường hợp sử dụng blockchain hơn trong việc tạo hợp đồng thông minh, thiết lập niềm tin, hợp lý hóa thanh toán, và xác thực giao dịch.

Công nghệ Regtech

Regtech là việc tích hợp công nghệ vào các công cụ nhằm hỗ trợ ngân hàng và công ty bảo hiểm giải quyết các thách thức về tuân thủ và quy định. Nó bao gồm việc sử dụng các công cụ như AI, blockchain hoặc điện toán đám mây để thực hiện các nhiệm vụ tuân thủ. Dự kiến vào năm 2024, Regtech sẽ trở nên ngày càng quan trọng do tình hình phức tạp và áp lực tăng cao về các yêu cầu pháp lý, đặc biệt là liên quan đến quy định về dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư.

Những xu hướng mới trong lĩnh vực dịch vụ tài chính và ngân hàng không chỉ mang đến sự thay đổi mà còn nhấn mạnh sự cân bằng quan trọng giữa đổi mới và trách nhiệm. Điều này tạo ra tiền đề cho một tương lai, nơi hệ thống tài chính không chỉ tăng cường hiệu quả, đặt khách hàng làm trung tâm, mà còn đảm bảo tính đạo đức và toàn diện.

Nguồn: Tổng hợp bởi nhóm tác giả DTSVN - Giải pháp chuyển đổi số ngành Tài chính - Ngân hàng.