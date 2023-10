Xu hướng lựa chọn mỹ phẩm thiên nhiên làm quà tặng phụ nữ dịp 20/10

Ngày kỷ niệm 93 năm Thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10 đang đến gần, thị trường quà tặng lại trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Những năm gần đây, do thị hiếu và nhu cầu quà tặng 20/10 của người tiêu dùng ngày càng tăng cao và đa dạng. Vì thế mà xu hướng quà tặng cũng có những thay đổi nhất định.



Xu hướng lựa chọn quà tặng phụ nữ dịp 20/10

Năm nay, thị trường quà tặng ghi nhận sự sôi động hơn so với 2 năm vừa qua do dịch covid-19 đã được kiểm soát, nền kinh tế có cải thiện hơn. Xu hướng quà tặng năm 2023 cũng có sự chuyển biến rõ rệt khi nhu cầu về mỹ phẩm tăng cao, đặc biệt là mỹ phẩm thiên nhiên an toàn, lành tính do tâm lý chăm sóc, bảo vệ sức khỏe hơn sau dịch bệnh.

Cửa hàng Cỏ Mềm - địa chỉ mua quà tặng uy tín dịp 20/10

Chia sẻ về tình hình bán hàng, chị Trần Thị Vân - nhân viên bán hàng của công ty cổ phần mỹ phẩm thiên nhiên Cỏ Mềm chia sẻ: "Ngày thường cửa hàng Hoàng Cầu của Cỏ Mềm chỉ đón 20-30 lượt khách/ngày, chủ yếu là chị em phụ nữ. Nhưng các dịp lễ lớn như 20/10, nhu cầu quà tặng tăng gấp 3, thậm chí gấp 5 lần và khách hàng chủ yếu lại là nam giới. Họ lựa chọn mỹ phẩm thiên nhiên làm quà tặng nữ giới vì sự an lành, thiết thực, đa dạng lựa chọn mà giá cả lại hợp lý".

Ngoài 20/10, nửa cuối năm cũng là khoảng thời gian diễn ra các dịp lễ lớn như Giáng sinh, Tết dương lịch, Tết nguyên đán, tiệc cuối năm,... nhu cầu sử dụng mỹ phẩm của chị em tăng cao, các nhãn hàng lại có nhiều chương trình khuyến mãi sôi động, nên xu hướng mua sắm, tiêu dùng mỹ phẩm là điều tất yếu.

Mỹ phẩm thiên nhiên Cỏ Mềm - địa chỉ quà tặng hàng đầu của cánh mày râu

Là một trong những thương hiệu mỹ phẩm thiên nhiên uy tín hàng đầu của Việt Nam. Cỏ Mềm được xem là địa chỉ lựa chọn quà tặng hàng đầu mà cánh mày râu tìm đến mỗi dịp lễ, tết quan trọng. Bởi các sản phẩm của Cỏ Mềm không chỉ đáp ứng được các tiêu chí thiết thực - tiện dụng - dễ lựa chọn - chi phí giá thành hợp lý mà còn hết sức ý nghĩa và thanh lịch.

Các set quà Cỏ Mềm được nhiều người yêu thích

Được biết, các sản phẩm của Cỏ Mềm đều có thành phần nguồn gốc thiên nhiên từ 90-100%, đảm bảo an toàn, không gây kích ứng nên được rất nhiều chị em ưa chuộng. Thương hiệu Cỏ Mềm sở hữu riêng cho mình một mô hình phát triển sản phẩm khép kín từ phòng R&D chuyên nghiệp - nhà máy theo tiêu chuẩn cGMP hiện đại - hệ thống hơn 40 cửa hàng phân phối độc quyền trên cả nước, các sản phẩm 100% đều có giấy công bố, kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Chính vì vậy, người tiêu dùng có thể hoàn toàn tin tưởng vào những sản phẩm có giá trị cốt lõi "Lành và Thật" của Cỏ Mềm.

Bên cạnh hệ thống cửa hàng offline, Cỏ Mềm còn sở hữu chuỗi kênh bán hàng online phủ rộng như thương mại điện tử, website, Facebook,... phục vụ nhu cầu mua sắm ngày càng tăng cao của người tiêu dùng, đặc biệt là nam giới bận rộn có thể mua sắm thuận tiện hơn.

Cỏ Mềm tung ra hàng loạt ưu đãi lớn nhân dịp 20/10

Theo đại diện Cỏ Mềm, năm nay, thương hiệu này cho ra mắt hơn 20 set quà, được mix đa dạng sản phẩm từ chăm sóc da, chăm sóc tóc, chăm sóc cơ thể đến mỹ phẩm trang điểm và nước hoa. Các set quà cũng có mức giá hợp lý, giao động từ 200 nghìn - 500 nghìn đồng/set.

Bên cạnh đó, Cỏ Mềm còn tung ra rất nhiều chương trình khuyến mãi đặc biệt như: mua 4 tặng 1 - tặng hộp quà, thiệp quà miễn phí - tặng trà rau má gạo lứt trị giá 125 nghìn cho mọi đơn hàng. Như vậy, chỉ cần mua 3 sản phẩm mỹ phẩm, khách hàng sẽ được tặng thêm 4 sản phẩm nữa, thỏa mái mua sắm mà không còn phải quá lo lắng về giá cả. Đồng thời, Cỏ Mềm còn triển khai đồng loạt dịch vụ gói quà - viết thiệp hoàn toàn miễn phí, áp dụng ở tất cả các kênh mua sắm. Cánh mày râu sẽ không cần phải băn khoăn về sự tinh tế, chỉn chu của món quà nữa, vì tất cả đã được Cỏ Mềm "thầu" trọn gói!

Mỹ phẩm Cỏ Mềm - quà tặng phụ nữ ý nghĩa

Năm nay, Cỏ Mềm lấy thông điệp quà tặng là "Tình yêu an lành", vừa khéo léo thể hiện được tình yêu chân thành, sâu sắc, vừa đồng hành cùng cánh mày râu quan tâm, chăm chút tinh tế cho sắc đẹp của người phụ nữ mình yêu.

Trước đó, dịp 8/3 vừa qua, Cỏ Mềm cũng đã trở thành cái tên "hot" khi được nhiều người nổi tiếng như Youtuber Anywhere Man, TikToker Phúc Thành Schannel, Tiktoker và Youtuber Trần Bá Tiến (kênh Tiến dùng thật),... tin tưởng lựa chọn, giới thiệu đến đông đảo người tiêu dùng.

