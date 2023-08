Xu hướng nấu ăn nhanh - gọn tại nhà với thủy sản giá trị cao

Triển lãm Vietfish 2023 được diễn ra từ ngày 23 đến 25 tháng 8 năm 2023 hứa hẹn sẽ là bức tranh sinh động về sự đổi mới trong ngành thủy sản, nhấn mạnh sự đón đầu xu hướng của thị trường.



Nhịp sống nhanh thay đổi thói quen tiêu dùng

Trong bối cảnh hậu Covid-19 cộng hưởng với nhịp sống hiện đại, thói quen tiêu dùng của khách hàng cũng đang có sự thay đổi mạnh mẽ. Khảo sát từ Hội doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao 2023 cho thấy, không chỉ chất lượng và giá cả, mà nguồn gốc và sự thuận tiện trong chế biến cũng trở thành những yếu tố quan trọng, được ưu tiên hàng đầu đối với người tiêu dùng.

Điển hình, người dân ở các thành phố lớn đều cho rằng, thời gian nấu ăn tại nhà nhà khá mất thời gian. Vì vậy, một số trong số họ lựa chọn ăn ngoài để có thêm thời gian nghỉ ngơi hoặc làm việc. Tuy nhiên, phần đông lại có xu hướng rút ngắn quá trình nấu bằng cách lựa chọn các thực phẩm đã được sơ chế, đóng gói tại siêu thị.

Chị Nhật Thảo tại Quận 3 chia sẻ "Tôi thường tan làm vào lúc 6h tối. Về đến nhà khá trễ và mệt. Vì vậy, khi đi siêu thị tôi sẽ ưu tiên chọn thực phẩm sơ chế đóng gói sẵn, về chỉ cần rã đông, nêm nếm vừa khẩu vị là được, chỉ mất khoảng 20 phút. So với việc mua sản phẩm tươi sống về làm sạch, sơ chế sẽ tiết kiệm được khá nhiều thời gian, đồng thời đảm bảo cả nhà có bữa cơm đúng giờ, không phải đợi chờ lâu"

Anh Thanh ngụ tại quận 2 cho rằng "Để thỏa mãn 2 nhu cầu vừa nhanh, vừa an toàn vệ sinh thực phẩm thì chỉ có lựa chọn thực phẩm sơ chế đã đóng gói, sản xuất bởi các doanh nghiệp uy tín được bày bán tại kệ siêu thị. So với việc ra chợ mua thịt, cá vào buổi chiều tối thì đồ đóng gói siêu thị tươi, ngon và an toàn hơn".

Nhanh hơn, ngon hơn - Thủy sản giá trị cao trở thành xu hướng

Trên thị trường hiện nay, giá các sản phẩm thủy sản giá trị tăng cao hơn hàng các mặt hàng tươi sống tại chợ 20-30%. Tuy nhiên, nếu xét về kinh tế và thời gian thì không đắt so với sản phẩm chưa sơ chế và lại tiện lợi hơn nhiều. Đặc thù của dòng sản phẩm này là phù hợp với nhóm khách hàng trẻ vẫn muốn ăn cơm nhà nhưng không có nhiều thời gian cho việc nấu nướng. Vì vậy, các mặt hàng thủy sản này dần càng chiếm ưu thế trên các kệ hàng siêu thị.

Hơn thế nữa, các sản phẩm thủy sản giá trị cao được kiểm soát nghiêm ngặt về vệ sinh an toàn thực phẩm, được cấp đông ngay trên dây chuyền hiện đại, đảm bảo các tiêu chuẩn khó nhất của các nước Âu Mỹ về vi sinh, kháng sinh… đáp ứng đa dạng các phương pháp chế biến sáng tạo một cách nhanh chóng.

Và từ đây, quan niệm mua tôm cá tươi - sống của người Việt đã dần chuyển sang khái niệm tươi - ngon. Bởi quá trình cấp đông, đóng gói vô trùng giúp thủy sản có thể bảo quản lâu mà không mất đi dưỡng chất.

Trái lại, việc mua tôm cá tươi sống từ chợ sẽ mất nhiều thời gian sơ chế, cũng như tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn do không đảm bảo các yêu cầu nuôi trồng và đánh bắt cũng như bảo quản.

Thưởng thức thủy sản giá trị cao tại Vietfish 2023

Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp thủy sản Việt với lợi thế về kinh nghiệm sản xuất, kiểm soát được toàn chuỗi sản xuất theo các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh cao nhất trên thế giới cùng với dây chuyền chế biến tiên tiến hiện đại, không ngừng nâng cao chất lượng, tập trung nghiên cứu, phát triển sản phẩm chất lượng, đạt chuẩn nhằm đáp ứng nhu cầu cho một bữa ăn nhanh - gọn - đủ dưỡng chất của người tiêu dùng trong nước. Bên cạnh việc tạo nên một hình ảnh khác về thủy sản Việt trên thị trường quốc tế.

Triển lãm Vietfish 2023, sẽ là cơ hội để các sản phẩm thủy sản giá trị cao được giới thiệu rộng rãi đến khách hàng, người tiêu dùng và đối tác các nước. Đây cũng là điểm khác biệt tạo sự thu hút hơn so với năm 2022.

Năm nay, người tiêu dùng có thể tự do đến và trải nghiệm "sự thay da đổi thịt" của một ngành nuôi trồng chế biến đã quá quen thuộc của Việt Nam, được nâng lên tầm cao mới.

Tại đây, người tiêu dùng Việt Nam được giới thiệu các mô hình, công nghệ và đánh giá trực tiếp chất lượng thủy sản thông qua các sản phẩm tươi sống hoặc chế biến sẵn tại gian hàng với đa dạng các loại sản phẩm: tôm, cá, mực… Để chúng ta - những người tiêu dùng hiện đại đều có thể tận hưởng niềm vui khi trở thành đầu bếp cho gia đình nhỏ của chính mình mà không mất quá nhiều thời gian, công sức cho một bữa ăn ngon chất lượng 5 sao.

Triển lãm Thủy sản Quốc tế Vietfish 2023 với chủ đề "Điểm đến kết nối chất lượng" sẽ diễn ra từ ngày 23 - 25/08/2023. Triển lãm do Hiệp hội Vasep tổ chức tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), 799 Nguyễn Văn Linh, quận 7, TP. HCM với có diện tích 8.000 m2. Sự kiện quy tụ 220 đơn vị triển lãm, 420 gian hàng và 14 quốc gia và vùng lãnh thổ đến từ Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc, Malaysia, Ấn Độ, Myanmar, Singapore, Đài Loan (Trung Quốc), Philippines, Bỉ, Úc, Hà Lan.