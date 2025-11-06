Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Xử lý hoàn thuế thu nhập cá nhân diễn ra bao lâu?

06-11-2025

Nhiều người băn khoăn về quy trình, thời gian xử lý hoàn thuế thu nhập cá nhân.

Trả lời câu hỏi này, Cục Thuế cho biết, theo quy định tại Điều 75 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, chậm nhất là 6 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan quản lý thuế có thông báo về việc chấp nhận hồ sơ và thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế.

Cơ quan quản lý thuế phải quyết định hoàn thuế cho người nộp thuế hoặc thông báo không hoàn thuế cho người nộp thuế nếu hồ sơ không đủ điều kiện hoàn thuế.

Trường hợp thông tin khai trên hồ sơ hoàn thuế khác với thông tin quản lý của cơ quan quản lý thuế thì cơ quan quản lý thuế thông báo bằng văn bản để người nộp thuế giải trình, bổ sung thông tin. Thời gian giải trình, bổ sung thông tin không tính trong thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế.

Đối với hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế, chậm nhất là 40 ngày kể từ ngày cơ quan quản lý thuế có thông báo bằng văn bản về việc chấp nhận hồ sơ và thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế, cơ quan quản lý thuế phải quyết định hoàn thuế cho người nộp thuế hoặc không hoàn thuế cho người nộp thuế nếu hồ sơ không đủ điều kiện hoàn thuế.

Xử lý hoàn thuế thu nhập cá nhân diễn ra bao lâu?- Ảnh 1.

Cơ quan quản lý thuế phải quyết định hoàn thuế cho người nộp thuế hoặc thông báo không hoàn thuế cho người nộp thuế nếu hồ sơ không đủ điều kiện hoàn thuế. (Ảnh minh hoạ)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới đây đã biểu quyết thông qua nghị quyết điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân, áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.

Theo đó, mức giảm trừ nâng lên 15,5 triệu đồng/tháng cho người nộp thuế và 6,2 triệu đồng/tháng cho mỗi người phụ thuộc.

Theo tính toán, cá nhân là người nộp thuế (nếu không có người phụ thuộc) có mức thu nhập là 17 triệu đồng/tháng thì sau khi trừ các khoản bảo hiểm 10,5% là 1,785 triệu đồng cộng với 15,5 triệu đồng (giảm trừ cho bản thân người nộp thuế) nên chưa phải nộp thuế (phần thu nhập vượt trên 17,285 triệu đồng/tháng mới bắt đầu chịu thuế với mức thuế suất bắt đầu từ 5%).

Trường hợp cá nhân người nộp thuế có 1 người phụ thuộc với mức thu nhập 24 triệu đồng/tháng thì sau khi trừ các khoản bảo hiểm (2,52 triệu đồng) cộng với 15,5 triệu đồng (giảm trừ cho bản thân người nộp thuế), cộng thêm 6,2 triệu đồng (giảm trừ cho 1 người phụ thuộc) thì cũng sẽ chưa phải nộp thuế (phần thu nhập vượt trên 24,22 triệu đồng/tháng mới bắt đầu chịu thuế với mức thuế suất bắt đầu từ 5%).

Trường hợp cá nhân người nộp thuế có 2 người phụ thuộc, trường hợp này mức thu nhập 31,155 triệu đồng/tháng vẫn chưa phải nộp thuế (phần thu nhập vượt trên 31,155 triệu đồng/tháng mới bắt đầu chịu thuế với mức thuế suất bắt đầu từ 5%).

Theo Hoàng Dung

VTC News

thuế thu nhập

