Xử lý nợ đọng thuế, nâng cao hiệu quả thu ngân sách

Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long Đặng Văn Danh cho biết, trong 6 tháng cuối năm 2024, ngành thuế tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thuế, phấn đấu thu ngân sách nhà nước đạt 2.342 tỷ đồng, từ đó lũy kế ước thu cả năm là 6.110 tỷ đồng, đạt 103,6% so với dự toán.

Để thực hiện đạt và vượt mục tiêu trên, ngành thuế Vĩnh Long tập trung thực hiện tốt các gói hỗ trợ cho doanh nghiệp, người nộp thuế, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, tạo đà cho doanh nghiệp, người nộp thuế phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước.

Cùng với đó, ngành thuế chủ động theo dõi, bám sát diễn biến kinh tế - xã hội, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt, dự báo những vấn đề có nguy cơ ảnh hưởng đến kết quả thu ngân sách nhà nước; xác định các khoản tăng, giảm đột biến và tính toán các khoản giảm thu do thực hiện các chính sách giảm, miễn thuế, các nguồn có khả năng tăng thu để tham mưu đề xuất các giải pháp chỉ đạo thu phù hợp, đảm bảo hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước được giao.

Trong tuyên truyền - hỗ trợ người nộp thuế, ngành tổ chức hội nghị đối thoại với người nộp thuế để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế.

Theo Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long, trong 6 tháng đầu năm 2024, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt hơn 3.768 tỷ đồng, bằng 63,9% dự toán năm.

Đáng chú ý, tỉnh có 3/17 nguồn tu vượt dự toán là: thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 103,9%; thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên, khoáng sản đạt 395% và thu từ quỹ đất công ích, thu hoa lợi, công sản khác đạt 538,4%. Cùng với đó, 12/17 nguồn thu đạt, vượt dự toán thu bình quân như: thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý đạt 55,82%; thu từ khu vực doanh nghiệp địa phương quản lý đạt 76,88%; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 54,63%; thuế thu nhập cá nhân đạt 64,14%; thuế bảo vệ môi trường đạt 58,41%...

Đối với tỉnh Tiền Giang, Cục Thuế tỉnh tiếp tục tăng cường xử lý nợ đọng, kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện quản lý nợ và xử lý nợ, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu nợ đặt ra. Đặc biệt, thực hiện rà soát, phân loại các khoản nợ thuế, phân tích nguyên nhân của từng đối tượng nợ để có giải pháp đôn đốc thu nợ một cách hiệu quả nhất; hạn chế tối đa nợ mới phát sinh vừa nuôi dưỡng và khai thác tốt các nguồn thu ngân sách trên địa bàn tỉnh…

Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Tiền Giang Nguyễn Năng Hoàn cho biết, để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024, Cục Thuế sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền về các chính sách, chế độ thuế, giúp người dân nắm bắt kịp thời và thực hiện nghiêm những quy định hiện hành. Mặt khác, duy trì hoạt động trang thông tin điện tử Cục Thuế, tuyên truyền pháp luật thuế qua mạng xã hội, Zalo, Fanpage … nhằm tích cực hỗ trợ, tư vấn chính sách pháp luật thuế cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang có nhu cầu.

Thống kê cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh thu ngân sách trên 6.203 tỷ đồng, đạt trên 72% so với dự toán và bằng 129,89% so cùng kỳ năm trước. Có 15 khoản thu đạt 50% trở lên so dự toán pháp lệnh; trong đó, thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 81,85% so dự toán, tăng 20,62% so với cùng kỳ; thu từ doanh nghiệp nhà nước cũng đạt gần 57% so dự toán và tăng 20,42% so với cùng kỳ….Kết quả trên cho thấy những biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách trên địa bàn đang phát huy hiệu quả tích cực. Năm 2024, tỉnh phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách là 8.531 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Năng Hoàn, ngay từ đầu năm, lãnh đạo Cục Thuế giao chỉ tiêu thu ngân sách cụ thể cho từng Phòng, Chi cục Thuế, từng Đội thuế, từng công chức thuế. Hàng tháng, hàng quý kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện, đảm bảo hoàn thành tốt chỉ tiêu thu được giao. Cùng đó, Cục Thuế theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách qua từng tháng, từng quý. Trên cơ sở đó đánh giá, phân tích kết quả thu cụ thể từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế cũng như rà soát, xác định nguồn thu tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu nhằm có giải pháp thu một cách phù hợp.

Ngoài ra, lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Tiền Giang nâng cao chất lượng đội ngũ công chức trong ngành, nhất là về năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thu; tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm trong hoạt động công vụ của từng tập thể và cá nhân; phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và thẩm quyền của cơ quan thuế và mỗi cá nhân trong xử lý công việc, tạo bước chuyển biến về kỷ luật, kỷ cương trong toàn ngành cùng thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách được giao.

Cục Thuế tỉnh tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy định về hoạt động kinh doanh vừa góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, tạo thuận lợi nhất cho người nộp thuế; lấy người nộp thuế làm trung tâm, là động lực trong việc thực hiện cải cách hành chính trên lĩnh vực thuế năm 2024...