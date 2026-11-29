Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Tuyên Quang, hai cô gái đứng giữa đường đèo Mã Pì Lèng nhảy múa, quay video đăng tải lên mạng xã hội vừa bị lực lượng chức năng xác minh, xử phạt.

Trước đó, ngày 25/10, mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh hai cô gái trẻ đứng giữa đường, thực hiện các động tác nhảy múa trong khi sử dụng điện thoại ghi hình. Địa điểm xảy ra sự việc được xác định tại khu vực đèo Mã Pì Lèng, trên tuyến Quốc lộ 4C, thuộc xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang rà soát nội dung được chia sẻ trên mạng xã hội, đồng thời tổ chức xác minh những người liên quan.

Kết quả xác minh cho thấy, hành vi trên xảy ra vào khoảng 11h ngày 21/10/2026, tại Km156 Quốc lộ 4C, đoạn qua thôn Pả Vi Hạ, xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang.

Hai cô gái đứng giữa đường đèo Mã Pì Lèng, trên tuyến Quốc lộ 4C, thực hiện các động tác nhảy múa. (Ảnh: Chụp màn hình)

Lực lượng CSGT sau đó mời hai cô gái xuất hiện trong đoạn video đến làm việc. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định hành vi vi phạm là người đi bộ không đi đúng phần đường quy định.

Với hành vi này, hai cá nhân bị xử lý theo điểm a khoản 1 Điều 10 Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 238/2026/NĐ-CP. Mức phạt áp dụng đối với mỗi trường hợp từ 150.000 đến 250.000 đồng.