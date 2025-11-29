Xử phạt loạt doanh nghiệp vi phạm liên quan trái phiếu

CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam bị phạt tổng cộng 385 triệu đồng cho 2 vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán. Trong đó, UBCKNN phạt 325 triệu đồng vì Dabaco tự ý thay đổi phương án sử dụng hơn 44,6 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2024 mà không trình Đại hội đồng cổ đông. Công ty đồng thời bị yêu cầu đưa nội dung thay đổi này ra đại hội cổ đông gần nhất để thông qua theo quy định.

Doanh nghiệp còn bị phạt 60 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ tại các báo cáo tình hình quản trị giai đoạn 2023-2025, đặc biệt ở phần giao dịch với các bên liên quan là công ty con.

Nhiều doanh nghiệp bị xử phạt vì vi phạm liên quan trái phiếu.

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Seaside Homes bị xử phạt 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin đối với các tài liệu như báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu 2022; báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2023.

Công ty này còn công bố thông tin không đúng thời hạn đối với tài liệu như báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2024.

CTCP Đầu tư Summer Beach cũng bị xử phạt 92,5 triệu đồng, do không công bố thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2023. Công ty còn công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với tài liệu như báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2024.

Cùng mức phạt 92,5 triệu đồng, CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TPHCM được xác định không công bố hàng loạt tài liệu: báo cáo sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2021 và năm 2020; báo cáo tài chính bán niên 2021 và năm 2020; tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên 2021; báo cáo sử dụng tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2023.

UBCKNN còn xử phạt CTCP Dịch vụ đầu tư Lucky House 175 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch về tình hình sử dụng vốn của 2 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ đến 31/12/2022 và đến 30/6/2023 của công ty (được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt) có nội dung không chính xác đối với thông tin về tình hình sử dụng vốn. Cụ thể, tại các báo cáo tình hình sử dụng vốn nêu số tiền còn lại 200 tỷ đồng thu phát hành trái phiếu, công ty đã thực hiện mua lại trước hạn đối với 2 mã trái phiếu LUCKYHOUSE.BOND2020.02 và LUCKYHOUSE.BOND2020.03.

Tuy nhiên, theo dữ liệu sao kê tài khoản do các ngân hàng cung cấp cho Đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ, ngày 23/11/2020, công ty gửi tiền có kỳ hạn từ 23/11/2020 đến 11/5/2021 tại Ngân hàng MB và đến ngày 11/5/2021, công ty rút khoản tiền gửi này và thanh toán mua lại trước hạn 80 tỷ đồng trái phiếu LUCKYHOUSE.BOND2020.02 và 120 tỷ đồng trái phiếu LUCKYHOUSE.BOND2020.03.

UBCKNN buộc Lucky House hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin đối với hành vi công bố thông tin sai lệch.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 306/2025/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 156/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, siết chặt xử phạt vi phạm chào bán trái phiếu , mức phạt cao nhất lên tới 1,5 tỷ đồng cho hành vi làm giả giấy tờ

Theo đó, nghị định mới quy định phạt tiền từ 1-1,5 tỷ đồng đối với hành vi làm giả giấy tờ, xác nhận trên giấy tờ giả mạo chứng minh đủ điều kiện chào bán trái phiếu; phạt tiền từ 300 triệu đồng đến 400 triệu đồng đối với chào bán trái phiếu khi chưa đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật; lập, xác nhận hồ sơ chào bán trái phiếu có thông tin không chính xác, không trung thực.

Mức phạt từ 200 - 300 triệu đồng đối với hành vi sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu không đúng với phương án đã được thông qua hoặc nội dung đã công bố thông tin cho nhà đầu tư , được cấp có thẩm quyền phê duyệt, không đúng quy định pháp luật.

Một trong các hành vi vi phạm sau bị phạt 100 - 150 triệu đồng: Chứng nhận việc chuyển nhượng trái phiếu trong trường hợp pháp luật quy định không được chuyển nhượng; thực hiện chuyển nhượng trái phiếu vi phạm quy định pháp luật về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế; thực hiện phân phối trái phiếu không đúng quy định pháp luật...