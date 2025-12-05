Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Xử phạt một công ty chứng khoán

05-12-2025 - 10:35 AM | Thị trường chứng khoán

Mirae Asset bị xử phạt do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) mới đây đã ban hành Quyết định số 481/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP chứng khoán Mirae Asset (Mirae Asset).

Cụ thể, Mirae Asset bị phạt tiền 250 triệu đồng do có hành vi không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ có đầy đủ các nội dung theo quy định phải có trong hồ sơ. Quyết định xử phạt có nêu, Bản công bố thông tin (CBTT) trước đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của 2 tổ chức phát hành do Mirae Asset cung cấp dịch vụ tư vấn phát hành tại Mục 3.III “Mục đích phát hành” của Phụ lục 01 - CBTT trước đợt chào bán trái phiếu chưa nêu thông tin cụ thể của mục đích phát hành trái phiếu gồm thông tin về chương trình, dự án đầu tư, cụ thể tình trạng pháp lý và các rủi ro đầu tư của chương trình, dự án.

Mirae Asset cũng bị phạt tiền 60 triệu đồng do có hành vi vi phạm quy định về chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ (Tại một số thời điểm, Công ty giải ngân ký quỹ cho khách hàng mua một số mã chứng khoán không nằm trong danh sách chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ); bị phạt 125 triệu đồng do cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng.

Doanh nghiệp này còn bị xử phạt 150 triệu đồng do có hành vi Báo cáo có nội dung sai lệch; bị phạt 55 triệu đồng vì CBTT không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật và bị phạt 60 triệu đồng vì hành vi Báo cáo không đúng thời hạn theo quy định.

Ngoài xử phạt hành chính, Mirae Asset bị buộc báo cáo thông tin chính xác đối với hành vi vi phạm báo cáo có nội dung sai lệch, theo quy định tại khoản 4 Điều 43 Nghị định 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại điểm c khoản 34 Điều 1 Nghị định 128/2021/NĐ-CP.

