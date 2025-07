Xuất hiện căn hộ 4 mặt view sông ngay mặt tiền Quốc lộ 13, giá chỉ từ 36,8 triệu đồng/m²

Tâm điểm kết nối hạ tầng của lõi trung tâm Đông Bắc TP.HCM

Symlife với quy mô 27 tầng, 659 căn hộ, tọa lạc mặt tiền Quốc lộ 13 – tuyến đường xương sống kết nối TP.HCM với các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Khu vực này cũng đang được tập trung đầu tư hạ tầng mạnh mẽ bậc nhất hiện nay.

Symlife tọa lạc mặt tiền Quốc Lộ 13 - trung tâm Đông Bắc TPHCM

Đặc biệt, Symlife tọa lạc ngay cận lõi của vùng đô thị TP.HCM mở rộng – một khu vực đang bước vào giai đoạn bứt phá với những quyết sách mang tính lịch sử. Việc sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu vào TP.HCM không chỉ đơn thuần là mở rộng địa giới hành chính, mà còn là bước chuyển mình chiến lược, tạo nền móng cho một kỷ nguyên phát triển mới về kinh tế – đô thị – hạ tầng và bất động sản toàn vùng phía Nam.

Symlife không chỉ thừa hưởng lợi thế chiến lược về quy hoạch đô thị mà còn được bao quanh bởi hệ thống hạ tầng – tiện ích hiện hữu đã hoàn thiện, góp phần gia tăng giá trị sống và tiềm năng khai thác trong tương lai. Các tiện ích ngoại khu như Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc, BVQT Becamex, Lotte Mart, Aeon Mall, chợ Vĩnh Phú, cùng hàng loạt khu công nghiệp lớn như VSIP 1, Linh Trung 2, Việt Hương… đều hiện diện trong bán kính chỉ 10 - 15 phút di chuyển.

Sự cộng hưởng giữa hạ tầng - tiện ích - cộng đồng dân cư hiện hữu đã hình thành giúp Symlife không chỉ là nơi an cư lý tưởng, mà còn trở thành lựa chọn đầu tư an toàn, khi nhu cầu thuê ngày càng tăng theo tốc độ đô thị hóa và làn sóng dịch chuyển cư dân ra vùng vệ tinh.

Tầm view triệu đô - Hầu hết căn hộ có view sông

Không chỉ sở hữu vị trí đắt giá, Symlife còn ghi điểm mạnh mẽ nhờ thiết kế chú trọng trải nghiệm sống. 100% căn hộ đều có logia riêng, mang đến không gian thoáng đãng, đón gió trời và ánh sáng tự nhiên, tạo sự kết nối mượt mà giữa thiên nhiên và nhịp sống hiện đại.

Với thiết kế hình khối chữ L độc bản, các căn hộ của Symlife hưởng trọn 4 mặt thoáng hiếm có: một mặt hướng sông Sài Gòn, một mặt nhìn ra sông Cầu Móng, hai mặt còn lại mở về khu dân cư thấp tầng – giúp giữ tầm nhìn rộng mở và đảm bảo sự riêng tư. Thiết kế này không chỉ tối ưu công năng mà còn tạo nên "tứ trụ" phong thủy vững vàng – nơi thiên nhiên và con người hòa quyện trong một bản giao hưởng sống động.

Tiện ích tầng cao đem đến trải nghiệm khác biệt cho cư dân

Mỗi tầng không gian sống tại Symlife đều được thiết kế để cư dân có thể tận hưởng cuộc sống trọn vẹn mà không cần rời khỏi nơi mình ở. Tầng trệt và tầng 4 nổi bật với hồ bơi tràn viền, nhà trẻ, sảnh đón sang trọng và khu sinh hoạt cộng đồng. Từ tầng 5 trở lên là khu căn hộ, được bố trí khoa học với mật độ hợp lý, tận dụng tối đa ánh sáng, gió và tầm nhìn toàn cảnh – đặc biệt là view sông đắt giá.

Điểm nhấn trên cao là khu vườn tầng thượng – Sky Park – nơi cư dân có thể thiền định, tập yoga, tổ chức tiệc BBQ hay đơn giản là tận hưởng gió mát và cảnh quan thành phố từ độ cao lý tưởng. Cảnh quan nội khu cũng được chăm chút với đường dạo bộ, sân chơi trẻ em và mảng xanh bản địa, tạo nên một không gian sống xanh – an yên – đậm chất nghỉ dưỡng giữa lòng phố thị.

Giá tốt bậc nhất trục Quốc lộ 13 – Dẫn đầu tiềm năng tăng giá trung, dài hạn

Với lộ trình mở rộng toàn tuyến Quốc lộ 13, kết hợp cùng các cú hích hạ tầng như Vành đai 3 và Metro Thủ Dầu Một – TP.HCM, mặt bằng giá tại khu vực này được dự báo sẽ còn tiếp tục thiết lập đỉnh mới. Trong bối cảnh đó, những dự án có mức giá chỉ từ 36,8 triệu đồng/m² như Symlife đang thu hút sự quan tâm của người mua.

Không chỉ sở hữu lợi thế giá, Symlife còn đang áp dụng chính sách bán hàng linh hoạt, với phương thức thanh toán chỉ từ 0,75%/tháng, booking 0 đồng, chiết khấu lên đến 5%, và chỉ cần thanh toán 10% để ký hợp đồng mua bán.

Được ra mắt ở giai đoạn đầu – thời điểm "vàng" để sở hữu sản phẩm thật, giá trị thật – Symlife quy tụ đầy đủ yếu tố để bứt phá về giá trị trong trung và dài hạn. Trong bối cảnh người mua ngày càng ưu tiên tiêu chí "ở được – cho thuê được – bán lại được", Symlife đang trở thành lựa chọn sáng giá tại thị trường căn hộ phía Đông Bắc TP.HCM.

Symlife do Nam Hiệp Thành làm Chủ đầu tư, Hoàng Anh Holdings hợp tác đầu tư và được triển khai bởi DXMD Vietnam, cùng sự đồng hành phân phối của hơn 25 đối tác phân phối chiến lược hàng đầu, bao gồm: Dat Xanh Services, Đất Xanh Miền Nam, Cona Land, iHouzz, Saigon Real, Đại Trường Sơn, Opus Realty, SC Realty, Trọng Tín Land, ATRA, Homegroup, PicoLand, Vilahomes, Khởi Minh, Seven Holding Land, Thế Giới Địa Ốc, Tập đoàn Động Lực Phương Đông (EMG), QT Property, Bam Land, K Realty, Homelink, Center Land, An Phát Land, Khởi Phát Homes, The Global Holding.

Tên dự án được cấp phép Chung cư Bản giao hưởng cuộc sống (Symphony of Life).