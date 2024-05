Xuất hiện căn hộ săn mây sát cạnh Sài Gòn

Khu căn hộ cao cấp "3 mặt hướng thủy" A&T Sky Garden tọa lạc tại khu vực Bắc Sài Gòn, gồm 02 block, 2 tầng hầm và 40 tầng nổi với hơn 40+ tiện ích hiện đại trải đều 8 tầng của khu căn hộ, nổi bật nhất phải kể đến "Khu vườn trên mây" - một tiện ích tầng không nổi bật đáp ứng được xu hướng lựa chọn lối sống wellness, cũng như đây sẽ trở thành một địa điểm săn mây hấp dẫn dành riêng cho những cư dân tương lai.

Nằm sát cạnh 2 dòng sông lớn và đối diện hồ Gươm Xanh có cảnh quan xanh mát tựa hồ Gươm (Hà Nội), A&T Sky Garden sở hữu vị thế độc đáo với căn hộ 3 mặt hướng thủy. Đặc biệt, A&T Sky Garden có thiết kế 90% căn hộ có view, 100% các phòng ngủ đều được đón gió và ánh sáng tự nhiên, giúp cư dân mỗi ngày đều có thể đón nguồn năng lượng tươi mới cùng vượng khí dồi dào từ vùng đất trù phú ngay sát cạnh Sài Gòn.

A&T Sky Garden sở hữu địa thế độc đáo 03 mặt hướng thủy.

Là căn hộ cao cấp phân khúc B+ hiếm hoi trên thị trường có địa thế "Cạnh Sông – Bên Hồ – Trong Phố", A&T Sky Garden mang đến cho cư dân chốn an cư với những trải nghiệm sống đáng mơ ước. Với 4 tầng đỗ xe (02 tầng hầm và 02 tầng nổi) và hơn 40 tiện ích được bố trí hợp lý xuyên suốt từ khu thương mại đến tầng thượng, dự án đảm bảo mọi nhu cầu vui chơi, giải trí, mua sắm, học tập, rèn luyện thế chất chỉ trong vài bước chân ngay tại gia cho cư dân: Sân tập Golf 3D, Yoga, Gym, thư viện, khu leo núi cho trẻ em, nhà trẻ quốc tế, công viên, siêu thị, …

Phối cảnh Sky pool tại tầng 4 – khu vực vui chơi, giải trí thời thượng, hiện đại cho cư dân.

Tầng 4 được định hướng là khu vực đa chức năng, phục vụ đa dạng nhu cầu mua sắm, vui chơi, giải trí, chăm sóc sức khỏe thời thượng với Sky Pool – hồ bơi tràn viền, hồ sục Jacuzzi, hồ bơi trẻ em, đối diện là quầy Bar và Café, tạo nên không gian sinh hoạt hiện đại dành cho tuýp người trẻ, năng động.

Ngược lại ở tầng 21, đây là khoảng trời riêng dành cho những ai tìm kiếm những phút giây tĩnh tại, thư thái. Lấy sự thoáng đãng làm chủ đạo, tầng 21 nơi nơi tràn ngập sắc xanh được điểm tô bằng những chiếc ghế dài phong cách đương đại với tầm nhìn một mặt hướng thẳng ra sông Sài Gòn, một mặt khác bao trọn hồ Gươm Xanh.

Phối cảnh tầng tiện ích tầng 21 với tầm view hướng về Hồ Gươm Xanh

Trên tầng cao nhất của khu căn hộ được xây dựng theo ý tưởng "khu vườn trên mây", đây sẽ là điểm đến thư giãn, nghỉ ngơi, giảm căng thẳng sau một ngày làm việc mệt mỏi, đồng thời là niềm tự hào, đặc quyền riêng độc nhất của cư dân. "Khu vườn trên mây" gồm các không gian xanh mát phù hợp thư giãn, vui chơi của trẻ em, BBQ, thiền và khu sinh hoạt chung... Cho nên có thể nói, Khu vườn trên mây còn là nơi mở rộng mối quan hệ hàng xóm, bạn bè, cùng đóng góp tạo lập một cộng đồng đẳng cấp và văn minh.

Đúng như tên gọi "khu vườn trên mây", đến hiện tại đây sẽ là tòa nhà cao nhất khu vực đảm bảo sở hữu tầm nhìn Panorama thoáng đãng, rộng lớn: view sông, view hồ, view phố. Cư dân hưởng trọn vẻ đẹp yên bình của thiên nhiên pha chút sự nhộn nhịp của phố thị cả ngày lẫn đêm trong không gian nhẹ nhàng, xanh mát, gắn kết với sông nước, mây trời không chỉ trong ánh nhìn mà còn trong từng nhịp thở. Bên cạnh đó, tại đây bố trí khu vực BBQ ngoài trời để gia đình, bạn bè có nhiều thêm những lý do dành thời gian quây quần bên nhau lúc đêm về hay những ngày cuối tuần.

Đặc biệt, nối liền giữa 02 tòa tháp là 02 cây cầu vọng cảnh tại tầng 21 và tầng thượng. Được lấy cảm hứng từ cầu Sky Bridge của Marina Bay Sands tại vịnh Marina (Singapore), đây không chỉ là điểm kết nối liền mạch của cộng đồng cư dân mà còn là điểm check-in ấn tượng và đầy lãng mạn. Với không gian rộng mở và tràn ngập sắc xanh cùng tầm view "triệu đô" bao quát 360 độ, cư dân A&T Sky Garden thưởng lãm cảnh sông nước mây trời trong lành buổi ban ngày, nhìn ngắm thành phố hoa lệ lúc đêm về một cách trọn vẹn.

Cầu vọng cảnh Sky Bridge nối liền "khu vườn trên mây" thành một dãi xanh mát bồng bềnh giữa mây trời.

Nằm trong phố, ngay cửa ngõ giao thương giữa các thành phố lớn giúp A&T Sky Garden sở hữu một hạ tầng giao thông hoàn chỉnh: tuyến quốc lộ 13 được mở lên 10 làn đường, kết nối 2 tuyến đường Ngô Quyền và CMT8 thông qua đường LT.KPV 28 (trước dự án), cư dân di chuyển dễ dàng đến các tiện ích chợ, bến xe, trường học, bệnh viện, khu hành chính và nhiều tiện ích thiết yếu trong đời sống hàng ngày lẫn những vùng kinh tế trọng điểm, kết nối trực tiếp với các khu vực trung tâm, khu công nghiệp, khu đô thị lớn của Sài Gòn và Bình Dương.

Được biết dự án sẽ sớm công bố chi tiết thông tin và hình ảnh "Khu vườn trên mây" – một trong những tiện ích săn mây độc đáo trong khu vực trong thời gian tới. Có thêm tiện ích săn mây, A&T Sky Garden căn hộ 3 mặt hướng thủy được ví von tựa như "nhà trong phố, phố trong vườn, vườn trong mây" sát cạnh Sài Gòn, độc đáo bậc nhất khu Bắc Sài Gòn.

Được biết, A&T Sky Garden là Khu căn hộ cao cấp "3 mặt hướng thủy" do A&T Group làm Chủ đầu tư, DXMD Vietnam - thành viên Dat Xanh Services làm Phát triển dự án, các đơn vị phân phối chính thức: Dat Xanh Services, Cona Land, Kavi Service, Đất Xanh Miền Nam, Địa ốc Nam Trung Bộ, iHouzz, CBRE (Việt Nam), Tecco Service, Center Land, Garen, Zland, True Value, Richta House, Maicom Invest, Alpha Dhabi, Đại Trường Sơn, SC Realty, BĐS Miền Nam, Vạn Phước House, New Era, Optimist Interhome, BĐS Khởi Minh, City Home.

Thông tin dự án: Chung cư Khu vườn trên mây A&T (A&T Sky Garden)