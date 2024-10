Xuất hiện động thái mới của nhà đầu tư, bất động sản Long An có “đảo chiều” về cuối năm?

Chuyên gia nói gì về Long An?

Long An là tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long, tiếp giáp với Tp.HCM và tỉnh Tây Ninh về phía Đông. Những năm gần đây, khu vực này bứt phá trở thành một trong những tỉnh thành thu hút vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài cao nhất cả nước. Đồng thời tập trung nguồn lực đẩy mạnh các kế hoạch triển khai, hoàn thiện hệ thống giao thông, thúc đẩy kinh tế - xã hội.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn tỉnh có hơn 18.000 DN đăng ký hoạt động với tổng vốn đăng ký hơn 379.711 tỉ đồng. Tỉnh cấp mới 16 dự án với tổng vốn hơn 2.800 tỉ đồng; toàn tỉnh có 2.215 dự án đầu tư trong nước với số vốn đăng ký hơn 300.786 tỉ đồng. Tỉnh cấp mới 44 dự án FDI, tăng 12 dự án với vốn cấp mới hơn 226 triệu USD. Hiện trên địa bàn tỉnh có 1.301 dự án FDI, tổng vốn hơn 11,2 tỉ USD; trong đó có 635 dự án đi vào hoạt động, vốn hơn 4,2 tỉ USD.

TS. Đinh Thế Hiển, chuyên gia kinh tế cho hay, với kế hoạch phát triển hạ tầng đã được chính quyền tỉnh quyết tâm thực hiện trong thời gian tới, rất dễ thấy, Long An hoàn toàn có thể trở thành địa phương giữ vai trò quan trọng trong khu vực Đông và Tây Nam Bộ. Sắp tới đây, rất nhiều hạ tầng kết nối vào năm 2025 – 2026 sẽ mở ra triển vọng phát triển cho Long An cũng như hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050.

Ông Trần Khánh Quang, người có kinh nghiệm nhiều năm đầu tư bất động sản nhận định, những năm gần đây, Long An tập trung cao độ phát triển hạ tầng đô thị, kết nối cửa ngõ khu vực phía Tây TP.HCM với khu vực Đông Nam Bộ bằng trục đường N2, trục đường cao tốc, trục đường Vành đai 3, sắp tới là Vành đai 4, cùng các trục đường rất quan trọng với sự phát triển của Long An hiện nay: Bến Lức - Long Thành kết nối với miền Đông Nam Bộ…

Ông Trần Khánh Quang

Theo ông Quang, đây là cơ hội mở ra với thị trường bất động sản khu công nghiệp của tỉnh. Việc thúc đẩy phát triển hạ tầng đã giúp Long An trở thành lựa chọn hấp dẫn với các nhà đầu tư khu công nghiệp quy mô lớn, các tập đoàn muốn mở rộng quy mô hoạt động. Với kế hoạch và hành động phù hợp, Long An hoàn toàn có thể cạnh tranh với các tỉnh thành trọng điểm về công nghiệp trong khu vực để trở thành tỉnh công nghiệp phát triển hàng đầu của cả nước, kéo theo sự phát triển của thị trường bất động sản khu công nghiệp và bất động sản đô thị.

Theo ông Võ Hồng Thắng, Phó tổng Giám đốc DKRA Group, trước đây khi nhắc đến bất động sản Long An, người ta thường sẽ chỉ nghĩ đến những giao dịch đất nền, mua đi bán lại, tạo sóng tăng giá đem lại nguồn thu nhất thời cho giới đầu tư.

Đến nay, thị trường bất động sản Long An trong chu kỳ phát triển tiếp theo sẽ có sự thay đổi rõ rệt về loại hình sản phẩm, quy mô dự án. Không chỉ là những dự án quy mô 10 – 20ha nữa mà lên tới 100 – 200ha. Dòng sản phẩm nhà ở phục vụ nhu cầu ở thực như căn hộ, nhà xây sẵn, biệt thự sẽ trở thành phân khúc dẫn dắt thị trường. Đồng thời quy mô các dự án cũng sẽ có sự thay đổi và khác biệt nhiều bởi sự tham gia của các chủ đầu tư lớn.

Ông Võ Hồng Thắng

Các dự án lớn xuất hiện ngày càng nhiều, quy mô lên tới hàng triệu USD, cho thấy thị trường bất động sản Long An đang ngày một phát triển chuẩn chỉnh, chuyên nghiệp hơn, hấp dẫn các chủ đầu tư, nhà đầu tư trong tương lai. Khi đó, tiềm năng tăng giá và cơ hội cho nhà đầu tư là tất yếu.

“Hiện tại, các chi phí ban đầu tại Long An còn đang khá thấp so với những địa phương khác trong khu vực. Nếu có chiến lược phát triển bài bản, phù hợp, cộng với sự nâng đỡ của hạ tầng giao thông, kết hợp với những chính sách cụ thể của chính quyền, quy hoạch bài bản và định hướng rõ ràng, bài toán thu hút đầu tư được giải tốt, chỉ trong khoảng 5 – 10 năm tới, bất động sản Long An có thể cạnh tranh sòng phẳng với thị trường Tp.HCM, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương”, ông Thắng nhấn mạnh.

Ghi nhận tại thị trường này, hiện có một số khu đô thị quy mô làm thay đổi diện mạo bất động sản Long An. Phải kể đến KĐT tích hợp Waterpoint 355ha của chủ đầu tư Nam Long và đối tác Nhật Bản Nishi Nippon Railroad. Được xây dựng theo mô hình tích hợp với các chức năng đáp ứng nhu cầu sống, học tập, làm việc, mua sắm, giải trí... KĐT hiện hữu các tiện ích hiện đại. Mới đây, trường nội trú Song ngữ Quốc tế EMASI Plus đào tạo 1.800 học sinh, phòng khám đa khoa, cửa hàng thực phẩm San Hà Foodstore Plus đã đi vào hoạt động tại khu đô thị. Trong quý cuối năm nay, chủ đầu tư tiếp tục triển khai các sản phẩm biệt thự (Grand Villa) thuộc compound The Aqua và compound Park Village cùng chính sách bán hàng đột phá.

Bà Giang Huỳnh, Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và S22M Savills Việt Nam cho hay, có 3 lý do để thị trường có thể tin vào sự phát triển của bất động sản Long An.



Thứ nhất, Long An sở hữu vị trí địa lý được xem như cửa ngõ để kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Tp.HCM. Đây là một lợi thế đặc biệt thuận lợi cho việc phát triển kinh tế, thương mại cũng như giao thông hậu cần cho cả 2 khu vực.

Thứ hai, Long An là địa phương có diện tích lớn (4.492km2) và quỹ đất trống cũng rộng lớn vô cùng. Đây là điểm cộng của thị trường Long An trong mắt các chủ đầu tư, nhất là trong bối cảnh các đô thị xung quanh, đặc biệt là Tp.HCM đang dần cạn kiệt quỹ đất trống.

Bà Giang Huỳnh

Thứ ba, đó là cơ hội phát triển của thị trường bất động sản công nghiệp Long An. Trong vài năm trở lại đây, Long An đã vươn lên và phát triển rất nhanh, vững chắc về công nghiệp, thu hút vốn đầu tư nước ngoài rất tốt, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, chế tạo.

3 lý do này sẽ trở thành nền móng cho tiềm năng phát triển của thị trường nhà ở và thị trường khu công nghiệp Long An trong thời gian tới. Xét trên các khía cạnh, Long An hoàn toàn có đủ điều kiện từ vị trí, quỹ đất, kết nối hạ tầng, phát triển công ăn việc làm… để có thể giúp giảm tải áp lực dân số tại Tp.HCM. Đây cũng là thị trường có thể phát triển những sản phẩm nhà ở nhắm đến đối tượng người mua tại Tp.HCM đang tìm kiếm cơ hội sở hữu nhà ở với giá cả phải chăng.

“Thị trường bất động sản Tp.HCM hiện tại gần như đã khan hiếm quỹ đất, giá cả neo cao rất khó tiếp cận, nguồn cung hạn chế. Trong khi ngược lại, Long An là thị trường mới, có vị trí tiếp giáp thuận lợi ngay cửa ngõ Tp.HCM, còn dồi dào quỹ đất và có cơ hội phát triển nhiều loại hình nhà ở ”, bà Giang Huỳnh nhìn nhận.

Cùng quan điểm, bà Trang Bùi – Tổng giám đốc Cushman & Wakefield Việt Nam đánh giá, Long An vẫn là một trong những thị trường bất động sản tiềm năng ở khu vực phía Nam. Thời gian qua, Long An đã rất nỗ lực để trở thành một trung tâm phát triển kinh tế năng động và hiệu quả, đồng thời là cửa ngõ quan trọng kết nối vùng Đồng bằng sông Cửu Long với Tp.HCM và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Bà Trang Bùi

Nhờ đó, thị trường bất động sản Long An được hưởng nhiều lợi thế. Chưa kể, Long An đang tập trung phát triển đô thị với kế hoạch huy động khoảng 21.416 tỷ đồng trong giai đoạn 2021 – 2025. Đầu tư nâng cấp và phát triển đô thị sẽ tạo ra cơ sở hạ tầng tốt hơn, thu hút nhà đầu tư và cải thiện chất lượng cuộc sống cho cư dân.

Xuất hiện loạt bệ đỡ cho thị trường bất động sản cuối năm

Trong báo cáo nghiên cứu “Phát triển đô thị và thị trường BĐS tỉnh Long An giai đoạn 2021 – 2025” do Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam thực hiện đã chỉ ra những bệ đỡ cho thị trường bất động sản Long An.

Cụ thể, Long An sở hữu quỹ đất trống khổng lồ hiện hữu. Đây cũng là địa phương có tỷ lệ nhập cư đứng thứ 7 cả nước, cao hơn cả Hà Nội. Trong những năm gần đây, tỷ lệ nhập cư tại Long An luôn giữ tốc độ tăng trưởng ổn định. Cứ 1.000 người ở Long An thì có 47 người nhập cư chuyển tới. Giai đoạn 2009 - 2021, Long An có tỷ lệ tăng trưởng dân nhập cư gần 2% dân số mỗi năm. Với gần 1,6 triệu dân thì có 1 triệu dân đang trong độ tuổi lao động, trong đó 71% số lượng dân đã được qua đào tạo cơ bản.

Cùng với đó, thu nhập bình quân đầu người mỗi tháng tại Long An có xu hướng tăng trung bình khoảng 12%/năm. Giai đoạn 2016 – 2019, Long An là địa phương có thu nhập bình quân đầu người theo tháng cao nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Khi thu hút FDI tăng, cùng việc đẩy mạnh phát triển các khu công nghiệp, thu nhập của người lao động được kỳ vọng sẽ tiếp tục được nâng cao, từ đó kéo theo tăng khả năng chi trả nhà ở.

Đây là cơ sở tốt để các doanh nghiệp đầu tư vào Long An và cũng cho thấy nguồn cầu rất triển vọng cho thị trường bất động sản Long An.

Hạ tầng liên tục được đầu tư là bệ đỡ cho thị trường bất động sản Long An.

Những năm gần đây, thị trường bất động sản Long An có nhiều bước tiến quan trọng, đóng góp cho sự phát triển kinh tế của Long An. Với lợi thế là tỉnh tiếp giáp Tp.HCM nên bất động sản Long An đã thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư. Với nhiều dự án nhà ở, khu dân cư, khu đô thị mới, công trình sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ được hình thành đáp ứng nhu cầu của người dân.

Tại đây, nhiều dự án bất động sản được phát triển bởi một số nhà đầu tư lớn trong lĩnh vực bất động sản như Nam Long Group, Ecopark, Him Lam, Thắng Lợi Group, Trần Anh Group, Thủ Thừa Invest, Seaholdings, Prodezi…

Ngay từ đầu năm nay, thị trường bất động sản Long An tiếp tục chào đón các doanh nghiệp địa ốc đổ bộ. Điều này được kỳ vọng sẽ là lực đẩy cho thị trường bất động sản khu vực từ cuối năm 2024 trở đi.

Chưa kể, mới đây, bảng giá đất mới được UBND TP.HCM ban hành sẽ được áp dụng từ ngày 31/10/2024, trong đó, giá đất ở tăng khoảng 3-38 lần so với giá đất ở được quy định tại Quyết định 02/2020. Điều này được kì vọng thúc đẩy tâm lý người mua dịch chuyển về các khu vực vệ tinh có tiềm năng phát triển. Bất động sản Long An trong tâm thế đón đầu.

Sự xuất hiện của các dự án đại đô thị quy hoạch bài bản và đa dạng loại sản phẩm là điểm nhấn của thị trường Long An trong những năm gần đây.

Với riêng nhóm bất động sản đô thị, những sản phẩm giải quyết nhu cầu ở thực của người dân địa phương và lao động nhập cư như nhà phố, căn hộ giá cả hợp lý sẽ trở thành phân khúc dẫn dắt thị trường. Trong khi, những "cơn sóng đất nền" không còn cơ hội xuất hiện trên thị trường bất động sản Long An.

Về bất động sản công nghiệp, với quỹ đất rộng lớn, nguồn nhân lực dồi dào, chất lượng, bất động sản công nghiệp Long An sẽ còn phát triển hơn nữa. Long An dần trở thành một cực tăng trưởng công nghiệp mạnh mẽ, là đối trọng với các tỉnh trong khu vực về công nghiệp.

Theo các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam, dù còn nhiều thách thức về việc chạy đua trong hoàn thành các cơ sở hạ tầng, tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, gia tăng số lượng dự án nhà ở xã hội... nhưng phát triển đô thị và thị trường bất động sản Long An vẫn đang đứng trước cánh cửa cơ hội và sẵn sàng bứt phá trong tương lai.