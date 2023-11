Xuất hiện một công ty cung cấp nguồn nhiên liệu “có thể sử dụng ngay” thay cho than tại Việt Nam, được làm từ gỗ thải

Việt Nam và Đông Nam Á đang thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Đông Nam Á đang có tốc độ tăng trưởng trung bình 4,3% vào năm 2023 và nền kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ tăng trưởng trên 6% mỗi năm trong 5 năm tới. Sự tăng trưởng nào cũng cần đến năng lượng.

Riêng tại Việt Nam, nhu cầu năng lượng ước tính tăng 10% mỗi năm (đến năm 2030) để hỗ trợ tăng trưởng GDP dự báo. Đồng thời, theo ADB, chất lượng không khí kém là nguy cơ môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe lớn nhất ở châu Á và Thái Bình Dương. Bốn tỷ người hay 92% số người sống trong khu vực phải đối mặt với mức độ ô nhiễm không khí gây nguy hiểm cho sức khỏe.

Mỗi quốc gia trong số 10 quốc gia ASEAN đều khác biệt về giai đoạn phát triển, sản lượng công nghiệp, chính trị, lịch sử và địa lý. Ví dụ, nhu cầu năng lượng bình quân đầu người ở Myanmar hoặc Campuchia bằng khoảng một phần tư mức trung bình của thế giới, trong khi ở Singapore lớn hơn khoảng ba lần so với mức trung bình của thế giới. Sự gia tăng trong sản xuất là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế ở Thái Lan và Malaysia, trong khi Philippines đã chứng kiến sự tăng trưởng nhiều hơn trong ngành dịch vụ.

Các chính phủ trên khắp Đông Nam Á đã đặt ra các kế hoạch dài hạn cho một tương lai năng lượng an toàn và bền vững hơn. Bảy quốc gia Đông Nam Á (Brunei Darussalam, Indonesia, Lào, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Việt Nam) đã công bố mục tiêu về mức phát thải ròng bằng 0 và một quốc gia (Campuchia) có mục tiêu trung hòa carbon.

Kịch bản phát triển bền vững (SDS) vạch ra cách để đạt được các mục tiêu này đầy đủ và chứng kiến những nỗ lực tăng cường để đạt được các mục tiêu năng lượng toàn cầu vào năm 2030.

Cụ thể, các khoản trợ cấp nhiên liệu hóa thạch được loại bỏ dần, làm giảm sự tăng trưởng nhu cầu tổng thể của năng lượng hóa thạch, và cả những nỗ lực phối hợp nhằm thúc đẩy triển khai công nghệ năng lượng sạch trong các lĩnh vực sản xuất điện và sử dụng cuối cùng.

Ví dụ, trong SDS, trung bình 21 GW công suất tái tạo được bổ sung mỗi năm cho đến năm 2030 (gấp ba lần mức của những năm gần đây). Những nỗ lực này cũng giúp giảm hóa đơn nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch của khu vực.

Tương tự như Anh và Mỹ , Việt Nam đã cam kết với Thỏa thuận Paris về giảm lượng phát thải khí nhà kính bằng 0 vào năm 2050, một cam kết quan trọng trong bối cảnh sản xuất điện đốt than vẫn ở mức 47,4% trong cơ cấu năng lượng.

Để đạt được mục tiêu, chính phủ Việt Nam đã công bố các mối quan hệ đối tác, chẳng hạn như Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) với Vương quốc Anh và Liên minh Châu Âu. JETP sẽ huy động 15,5 tỷ USD ban đầu từ nguồn tài chính công và tư nhân trong vòng 3 đến 5 năm tới để hỗ trợ quá trình chuyển đổi xanh của Việt Nam. Sự hợp tác này nhằm mục đích hạn chế công suất than cao nhất của Việt Nam xuống còn 30,2 gigawatt so với con số quy hoạch hiện tại là 37 gigawatt.

Bất kỳ con đường nào để đạt được mục tiêu Net Zero sẽ có nghĩa là giảm đáng kể nếu không thay thế hoàn toàn năng lượng có nguồn gốc từ than hoặc bổ sung các công nghệ thu hồi và cô lập carbon tốn kém và chưa được chứng minh.

Điều này đặt ra một thách thức: làm thế nào khu vực có thể cung cấp năng lượng cần thiết cho mức tăng trưởng dự kiến đồng thời đáp ứng các mục tiêu bền vững?

Một lựa chọn mới cho Việt Nam là nhiên liệu tái tạo mới nổi giúp loại bỏ lượng khí thải CO2, là nguồn thay thế “có thể sử dụng ngay” thay cho than và có thể được sản xuất trong nước bằng cách sử dụng nguồn phế thải tự nhiên và lực lượng lao động địa phương. Sản phẩm này được gọi là CoalSwitch.

CoalSwitch được phát triển bởi Active Energy Group plc (AIM: AEG, OTCQB: ATGVF), là một công ty đại chúng được niêm yết trên sàn AIM ở Sở giao dịch chứng khoán Luân Đôn và OTCQB ở Hoa Kỳ. Đây là nhà sản xuất các sản phẩm và công nghệ carbon sạch có nguồn gốc bền vững, giàu năng lượng. CoalSwitch đã được cấp bằng sáng chế, là loại than thay thế có hàm lượng carbon thấp, giàu năng lượng đầu tiên trên thế giới cho các ứng dụng công nghiệp và năng lượng, được làm từ các nguồn gỗ thải.

CoalSwitch có giá trị nhiệt lượng ròng ở mức 23-32 (kJ/kg) so với viên sinh khối màu trắng thông thường ở mức 17(kJ/kg) và sẽ giảm hơn 99% lượng khí thải carbon so với than. Nó làm giảm lượng tro 70% hoặc hơn và giảm ô nhiễm các chất thải khác ở mức hai con số. Hơn nữa, CoalSwitch với tính chất riêng biệt, cho phép AEG khả năng điều chỉnh sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của các ngành công nghiệp nặng bằng cách cung cấp nhiên liệu rắn với carbon cố định cao hơn bằng hoặc vượt trội so với than.

CoalSwitch có thể giúp giải quyết vấn đề chất lượng không khí ngày càng tăng của đất nước, đồng thời cho phép ngành điện theo kịp nhu cầu năng lượng, cắt giảm than xuống 19% vào năm 2030 trong cơ cấu năng lượng. Ngoài ra, Hệ thống tiền xử lý đầu vào do AEG phát triển có thể loại bỏ ô nhiễm kim loại và các tạp chất đến từ lạm dụng phân bón, điều này cho phép các sản phẩm sản xuất từ Việt Nam đạt tiêu chuẩn xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản và châu Âu.

Trong hai năm qua, Active Energy đã mở rộng sự hiện diện ở Đông Nam Á. Công ty đã tiếp tục xây dựng danh mục sở hữu trí tuệ của mình, gần đây nhất là bằng sáng chế sản xuất hoàn thiện CoalSwitch đã được trao ở Malaysia và Công ty tiếp tục tiến hành các đơn đăng ký bằng sáng chế bổ sung trên toàn khu vực. Việc bổ nhiệm Kate Nga Nguyen làm Giám đốc điều hành khu vực Đông Nam Á là bước tiếp theo khi Active Energy phát triển quan hệ đối tác thương mại khu vực để phát triển và sản xuất sản phẩm. Nằm trong chiến lược này, Công ty có kế hoạch mở văn phòng tại Việt Nam vào năm 2024.

Khác với các công ty năng lượng tái tạo khác hoạt động ở Đông Nam Á, Active Energy muốn phát triển hệ sinh thái kinh doanh toàn diện tại thị trường năng lượng nội địa Việt Nam để nhượng quyền và phát triển các sản phẩm CoalSwitch với đầy đủ các tiêu chuẩn ESG quốc tế. Tham vọng của Công ty này là góp phần vào quá trình giảm lượng khí thải than và carbon ở Đông Nam Á, trong đó Việt Nam là điểm đến đầu tiên, cuối cùng sẽ mang lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp địa phương. Quá trình phát triển sẽ bao gồm các giai đoạn khác nhau, bao gồm quy mô thử nghiệm để chuyển đổi viên trắng thành viên đen và tư vấn công nghệ ở giai đoạn đầu.

Active Energy tin rằng Việt Nam là điểm đến hấp dẫn để đầu tư vào năng lượng xanh. Việt Nam có các điều kiện đầu tư thuận lợi với 16 hiệp định thương mại tự do. Đất nước này là nước xuất khẩu lớn nhất hoặc lớn thứ hai về nhiều sản phẩm nông lâm nghiệp với lực lượng lao động lành nghề và chi phí hợp lý, tất cả những ưu điểm này khiến nơi đây trở thành địa điểm hấp dẫn để các công ty như Active Energy đầu tư và phát triển kinh doanh.

Như đã nêu, phát triển nguồn năng lượng tái tạo đang được ưu tiên trong khu vực, Chính phủ Việt Nam đã đặt ra các mục tiêu rõ ràng cho ngành năng lượng, bao gồm các cam kết hướng tới mức phát thải trung tính ròng vào năm 2050 và loại bỏ dần năng lượng chạy bằng than vào năm 2040.

Điều này đặt ra định hướng rõ ràng cho ngành năng lượng, giúp ngành có mục tiêu rõ ràng để đạt được các tham vọng tăng trưởng xanh của đất nước. Kế hoạch phát triển ngành điện lần thứ 8 ở Việt Nam lấy quá trình chuyển đổi năng lượng sạch làm cốt lõi. Điều này bao gồm việc lựa chọn hỗn hợp năng lượng thích hợp, loại bỏ dần việc sử dụng than và xem xét vai trò của nhiên liệu chuyển tiếp.