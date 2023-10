Xuất hiện nhiều nhà đầu tư lướt sóng đất nền, chốt lãi hàng trăm triệu đồng

Giữa tháng 9/2023, bà N.M (Bắc Ninh) mua cắt lỗ lô đất dự án với giá 2,8 tỷ đồng. Giá mua với chủ đầu tư bao gồm cả tiền đất và tiền xây dựng là 4,2 tỷ đồng. Bà N.M cọc 500 triệu, dự kiến trong vòng 45 ngày sẽ ký công chứng.

Tuy nhiên, chưa đầy 3 tuần, bà N.M đã tìm được khách mua lại lô đất với giá 3.3 tỷ đồng. So với giá dự kiến mua, bà N.M lãi nửa tỷ đồng.

Đây cũng là thương vụ lướt sóng hiếm hoi thành công sau gần 2 năm thị trường trầm lắng.

Tương tự như bà N.M, anh Ngọc Thái ở (Thanh Xuân, Hà Nội) mua cắt lỗ lô đất nền dự án ở Hải Dương với giá 2,2 tỷ đồng vào giữa tháng 6/2023. Giai đoạn sốt đất năm 2022, lô đất này từng tăng giá lên tới 3,1 tỷ đồng. Đến đầu tháng 10/2023, anh Thái chốt sang tay lời 300 triệu đồng.

Anh Thái cũng tiết lộ, đã xuất hiện một số nhà đầu tư mua đất nền cắt lỗ sâu tới 40-50%, hiện tại bán lại trên thị trường với giá thấp hơn 20-25% so giai đoạn sốt đất đều thu khoản chênh hấp dẫn.

Đánh giá về bức tranh thị trường hiện tại, anh Thái thẳng thắn cho rằng: Lượng nhà đầu tư lướt sóng có lời từ đất nền đã bắt đầu xuất hiện. Tuy nhiên, số lượng không nhiều. Theo anh Thái, phần lớn những vụ lướt sóng xảy ra đều đến từ việc nhà đầu tư mua được giá cắt lỗ sâu, và hiện tại bán ra vẫn thấp hơn so với ngưỡng giá ở thời điểm sốt đất. Song nhìn về toàn thị trường, đất nền vẫn là kênh đầu tư chậm thanh khoản.

Theo báo cáo thị trường bất động sản quý III/2023 của Batdongsan.com.vn, mức độ quan tâm đến loại hình đất nền trên cả nước giảm gần 10% so với quý trước đó. Nếu so với tháng 3/2023, đất nền khu vực phía Bắc ghi nhận mức độ quan tâm giảm 73%; đất nền các tỉnh phía Nam cũng giảm 71% và khu vực miền Trung giảm mạnh nhất, tới hơn 75%. Lượng giao dịch đất nền vẫn chưa cải thiện, chủ yếu do quan ngại về tính pháp lý và giá bán chưa phù hợp.

Báo cáo của đơn vị này đưa ra dư liệu, đất nền đã có sự tăng trưởng liên tục về giá tính từ 2018 đến nay. Theo đó, giá đất nền trên cả nước trong quý III/2023 tăng 38% so với cùng kỳ 2018, thị trường phía Nam có giá đất nền tăng mạnh nhất cả nước, gần 71%, trong khi các tỉnh phía Bắc ghi nhận mức tăng tầm 51% trong 6 năm qua.

Về triển vọng phục hồi của thị trường đất nền, một cuộc khảo sát được thực hiện trên 1.000 môi giới bất động sản cho thấy, 25% nhà môi giới nhận định phải đến quý IV/2024 thị trường đất nền mới phục hồi trở lại, khoảng 17% cho rằng sẽ phục hồi trong quý III/2024 và 22,6% nhìn nhận điểm đảo chiều sẽ là quý II/2024.

Trong chia sẻ mới đây, ông Lê Đình Chung, Thành viên tổ công tác Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), Tổng giám đốc SGO Homes, nhìn nhận đất nền chưa có tín hiệu tích cực nhưng đã có dấu hiệu vượt đáy ở loại hình đất đấu giá. Ở khu vực xung quanh Hà Nội, mức giá quanh 2 tỷ đồng, có tỷ lệ hấp thụ 70-80% với mức giá đấu cao hơn khoảng 5% mức giá khởi điểm, có thể chuyển nhượng ngay với mức chênh lệch từ 30-50 triệu đồng/nền.