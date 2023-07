Xuất hiện nhóm người ăn mặc nhếch nhác, kỳ dị xin tiền, xin ăn lúc chập tối

Ngày 7-7, tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết đơn vị này vừa phát đi thông tin cảnh giác tội phạm, khuyến cáo người dân tăng cường đề phòng và báo ngay cho cơ quan công an khi thấy nhóm người lạ, ăn mặc nhếch nhác đến nhà xin cơm, xin tiền.



Hình ảnh người đàn ông bôi đen mặt, phùng má tay cầm đầu gà đi xin tiền ở quận Hà Đông (TP Hà Nội) năm 2019

Theo Công an tỉnh Hà Nam, thời gian gần đây đơn vị nhận được phản ánh của người dân trên địa bàn TP Phủ Lý, đặc biệt là quanh khu vực xã Tiên Tân về việc xuất hiện một nhóm người lạ mặt có biểu hiện nghi vấn, bất thường.

Hành vi, hoạt động của nhóm đối tượng này là thường xuất hiện ở những địa điểm vắng người qua lại. Mặc trang phục nhếch nhác, kỳ dị và thường đứng quan sát nhà dân từ 15 đến 30 phút. Chập tối thường vào xin cơm, xin tiền rồi nhanh chóng bỏ đi.

Khi được người dân gọi, hỏi chuyện, những người này thường không trả lời hoặc có trả lời thì lí nhí, không rõ câu, rõ tiếng.

Công an tỉnh Hà Nam khuyến cáo nhân dân tích cực tham gia các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc để bảo đảm trật tự tại địa phương. Khi phát hiện đối tượng lạ có biểu hiện nghi vấn cần nhanh chóng điện thoại đến Công an xã, phường, thị trấn nơi gần nhất để giải quyết theo thẩm quyền.

Lưu nhớ đặc điểm hình dáng, phương tiện, giọng nói của các đối tượng lạ mặt, phối hợp lực lượng chức năng xác minh, điều tra.