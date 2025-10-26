Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới, những người bán hàng cần đặc biệt cảnh giác

Trước đó, ông Nguyễn Văn H. gần 70 tuổi (trú tại khối 7, phường Vinh Lộc) nhận được cuộc gọi qua mạng Zalo của một người lạ tự xưng là cán bộ Ban chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An.

Qua trò chuyện, trao đổi, người này đặt mua các giường sắt hai tầng với số lượng lớn, tuy nhiên, do ông H. không đủ khả năng đáp ứng nên đối tượng đã giới thiệu và nhờ ông H. liên hệ với một "đại lý" khác để mua giúp.

Ông H. đồng ý và làm trung gian đặt hàng với số tiền cọc là 136.800.000 đồng. Sau đó đối tượng chỉnh sửa ảnh chuyển tiền và thông báo là ông H. đã cung cấp sai thông tin dẫn đến hợp đồng giữa 2 bên không hoàn thành, đồng thời yêu cầu ông H. đền bù một nửa số tiền cọc nêu trên nếu không sẽ phải chịu trách nhiêm trước pháp luật.

Tuy nhiên, trước sự yêu cầu đền bù số tiền lớn của đối tượng, ông H. liền đến trụ sở Công an phường Vinh Lộc trình báo sự việc.

Ông H. trình bày sự việc với Cơ quan Công an (Ảnh: Công an Nghệ An).

Giả mạo biên lai chuyển tiền thành công để lừa đảo (Ảnh: Công an Nghệ An).

Tại đây, lực lượng Công an đã nhanh chóng trấn an tinh thần cho người này, đồng thời làm rõ bản chất vụ việc là một thủ đoạn lừa đảo tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản.

Qua vụ việc này, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần đề cao cảnh giác với những đơn đặt hàng lớn từ các đối tượng không rõ nguồn gốc; không chuyển tiền cho bất kỳ ai không rõ lai lịch, đặc biệt là khi được yêu cầu mua thêm các loại hàng hóa ngoài danh sách đặt hàng ban đầu.

Để xác tín thông tin, người dân cần liên hệ trực tiếp với đơn vị đặt hàng hoặc địa điểm nhận hàng để xác nhận đơn hàng trước khi tiến hành.

Khi phát hiện cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan Công an địa phương để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.