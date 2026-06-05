Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới, tất cả người dân khi chuyển tiền chú ý

Thời gian gần đây, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng liên tục tiếp nhận phản ánh của người dân về thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao với phương thức hoạt động tinh vi, đánh vào tâm lý muốn nhận lại tiền của bị hại để chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, các đối tượng lập hoặc sử dụng các trang Facebook giả mạo, đăng tải thông tin quảng cáo dịch vụ lưu trú, đặt phòng nghỉ dưỡng với mức giá hấp dẫn nhằm thu hút khách hàng.

Sau khi người dân liên hệ và chuyển tiền đặt cọc, các đối tượng tiếp tục thông báo hệ thống gặp sự cố hoặc phòng đã được khách khác đặt trước, đồng thời đề nghị thực hiện thủ tục hoàn tiền.

Để tạo lòng tin, các đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng hoặc ví điện tử, hướng dẫn nạn nhân thao tác trên ứng dụng thanh toán trực tuyến, đồng thời yêu cầu chia sẻ màn hình điện thoại với lý do hỗ trợ hoàn tiền nhanh chóng.

Trong quá trình này, các đối tượng tìm cách thu thập thông tin bảo mật, chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng và thực hiện các giao dịch chuyển tiền trái phép.

Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều nạn nhân đã bị chiếm đoạt số tiền lên đến hàng chục triệu đồng.

Cơ quan công an nhấn mạnh, các đơn vị uy tín không yêu cầu khách hàng chia sẻ màn hình hoặc cung cấp thông tin bảo mật để nhận tiền hoàn trả; Khi có nhu cầu đặt phòng, sử dụng dịch vụ, cần lựa chọn các nền tảng uy tín, kiểm tra kỹ thông tin đơn vị cung cấp và xác minh qua các kênh liên hệ chính thức trước khi chuyển tiền.

Mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng của mình để không trở thành nạn nhân của các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.