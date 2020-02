Xuất khẩu cà phê sụt giảm cả về lượng và kim ngạch trong tháng 1/2020

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, trong 2 tuần đầu tháng 02/2020, giá cà phê Robusta trong nước tăng so với cuối tháng 01/2020.

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cà phê tháng 01/2020 giảm 22,9% về lượng và giảm 24,7% về trị giá so với tháng 12/2019, so với tháng 01/2019 giảm 28% về lượng và giảm 29,9% về trị giá. Xuất khẩu cà phê tháng 01/2020 giảm do có thời gian giảm giao dịch trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý.



Tháng 01/2020, xuất khẩu cà phê sang thị trường Đức giảm 4,6% về lượng và giảm 8,1% về trị giá so với tháng 12/2019, so với tháng 01/2019 giảm 8,2% về lượng và giảm 14,2% về trị giá, đạt 23.734 tấn, trị giá 37,24 triệu USD. Giá xuất khẩu bình quân cà phê sang Đức trong tháng 01/2020 đạt mức 1.569 USD/tấn



Xuất khẩu cà phê sang Mỹ trong tháng 1/2020 đạt 13.715 tấn, trị giá 24,75 triệu USD, giảm 37,4% về lượng và giảm 36,3% về trị giá so với tháng 12/2019, so với tháng 01/2019 giảm 25,1% về lượng và giảm 23,9% về trị giá. Giá xuất khẩu bình quân cà phê sang Mỹ tháng 01/2020 đạt mức 1.805 USD/ tấn, giảm 1,6% so với tháng 12/2019, nhưng tăng 1,6% so với tháng 01/2019.



Xuất khẩu cà phê sang Ý tăng 32,6% về lượng và tăng 32,8% về trị giá so với tháng 12/2019, đạt 14.949 tấn, trị giá 23,61 triệu USD, nhưng giảm 15% về lượng và giảm 18,5% về trị giá so với tháng 01/2019. Giá xuất khẩu bình quân cà phê sang Ý trong tháng 01/2020 tăng 0,2% so với tháng 12/2019, lên mức 1.580 USD/tấn, nhưng giảm 4,1% so với tháng 01/2019.



Bên cạnh đó, xuất khẩu cà phê trong tháng 01/2020 sang một số thị trường tăng so với tháng 12/2019, như Úc, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Israel.



Trên thế giới, ciá cà phê robusta giảm do nguồn cung cà phê toàn cầu có khả năng sẽ dư thừa trước triển vọng Brasil sẽ có một vụ mùa thu hoạch mới đạt kỷ lục trong vài tháng tới. Theo dự báo của Viện Địa lý và Thống kê Brasil (IBGE), sản lượng cà phê của nước này năm 2020 tăng 12,9% so với năm 2019, lên mức 56,4 triệu bao 60 kg (tương đương 3,4 triệu tấn).



Ngoài ra, thị trường cà phê Đông Nam Á cũng có dấu hiệu tăng bán sau kỳ nghỉ Tết cổ truyền khiến thị trường chịu thêm sức ép dư cung. Đồng thời, đồng USD tăng so với các đồng tiền chủ chốt trong giỏ tiền tệ thế giới khiến giá cà phê giảm.