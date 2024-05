Xuất khẩu hàng hóa tăng trưởng ấn tượng

Ngành rau quả đang được kì vọng lập lên kỷ lục xuất khẩu mới trong năm nay. Ảnh minh họa

Về kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 4/2024 ước đạt 30,94 tỷ USD, giảm 8,1% so với tháng trước và tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng đầu năm 2024, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 123,64 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.



21 mặt hàng xuất khẩu 'tỷ USD'

Cả nước ghi nhận có 21 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 86,4% tổng kim ngạch xuất khẩu, trong đó, có 5 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 57,8%. Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu, 4 tháng đầu năm 2024, nhóm hàng công nghiệp chế biến ước đạt 108,27 tỷ USD, chiếm 87,5%.

Xuất khẩu sang các thị trường lớn như Hoa Kỳ, EU, Trung Quốc đều tăng trưởng 2 con số. Trong đó, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 34,1 tỷ USD, tăng 19,1% so với cùng kỳ 2023. Xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 18 tỷ USD, tăng 14,4%; xuất khẩu sang thị trường EU đạt 16,4 tỷ USD, tăng 15%; xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc 8,4 tỷ USD, tăng 10,2%.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 4/2024 ước đạt 30,26 tỷ USD, giảm 2% so với tháng trước và tăng 19,9% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng đầu năm 2024, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 115,24 tỷ USD, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm trước.

4 tháng qua, có 20 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 78,9% tổng kim ngạch nhập khẩu. Nhập khẩu nhóm hàng tư liệu sản xuất ước đạt 108,33 tỷ USD, chiếm 94%. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu hàng hóa lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 41,6 tỷ USD.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2024, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 8,4 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 7,66 tỷ USD).

Xuất khẩu rau quả kỳ vọng lập mức kỷ lục mới

Xuất khẩu nông lâm thủy sản, theo số liệu của Bộ NNPTNT, trong 4 tháng đầu năm, ước đạt 19,06 tỷ USD, tăng 23,7% so với cùng kỳ năm ngoái.



Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nhật Bản tiếp tục là 3 thị trường nhập khẩu lớn nhất nông lâm thủy sản Việt Nam. Trong đó, Trung Quốc đứng vị trí thứ 2, chiếm 18,9% tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm 2023.

Xuất khẩu nông lâm thủy sản tiếp tục ghi nhận những tín hiệu khả quan khi chỉ trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5, lực lượng chức năng ở các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn đã làm thủ tục thông quan cho trên 5.300 phương tiện; trong đó, hơn 2.100 phương tiện là hoa quả xuất khẩu. Tổng trọng lượng nông sản xuất nhập khẩu khoảng trên 55.790 tấn, bao gồm hoa quả các loại, các sản phẩm từ nông sản...

Riêng mặt hàng rau quả trong 4 tháng vừa qua xuất khẩu ước đạt 520 triệu USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu rau quả trong 4 tháng đầu năm của Việt Nam đạt 1,8 tỷ USD, tăng hơn 32% so với cùng kì năm ngoái.

Xuất khẩu rau quả giữ mức tăng trưởng cao và có nhiều chuyển biến tích cực về thị trường, đồng thời nâng cao năng lực chế biến. Ngành rau quả đang được kì vọng lập lên kỷ lục xuất khẩu mới trong năm nay.

Xuất khẩu máy ảnh, máy quay phim là mặt hàng tăng trưởng lớn nhất sau 4 tháng đầu năm. Ảnh minh họa

Xuất khẩu máy ảnh, máy quay phim tăng trưởng gần 65%

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội 4 tháng đầu năm của Tổng cục Thống kê cho biết xuất khẩu máy ảnh, máy quay phim và linh kiện trong tháng 4 đã thu về hơn 720.000 USD, tăng mạnh 40% so với tháng 4/2023.

Lũy kế 4 tháng đầu năm, mặt hàng này đã thu về hơn 2,9 tỷ USD, tăng 63,5% so với cùng kỳ năm 2023, đồng thời là mặt hàng chứng kiến mức tăng trưởng lớn nhất trong số các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam.

Xét về thị trường, tính đến hết quý 1, Trung Quốc tiếp tục là thị trường nhập khẩu máy ảnh, máy quay phim và linh kiện lớn nhất của Việt Nam với hơn 1,4 tỷ USD, tăng 119% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023. Đứng thứ 2 là thị trường Mỹ với hơn 234 triệu USD, tăng 50,9% so với cùng kỳ. Hàn Quốc là thị trường nhập khẩu lớn thứ 3 với hơn 133 triệu USD, tăng 9,2% so với quý 1 năm 2023.

Năm 2023, xuất khẩu máy ảnh, máy quay phim và linh kiện đã mang về hơn 7,6 tỷ USD, tăng 19,5% so với cùng kỳ và là mặt hàng có mức tăng trưởng đứng thứ 3 chỉ sau nhóm hàng rau quả và gạo.

Duy trì đà tăng trưởng

Để duy trì gam màu sáng trong bức tranh xuất khẩu, nhiều chuyên gia khuyến nghị các doanh nghiệp cần tận dụng tối đa tiềm năng của thị trường mà Việt Nam đã ký kết Hiệp định thương mại tự do (FTA) đặc biệt là các thị trường lân cận của Việt Nam, nơi mà có các FTA với các ưu đãi lớn như khu vực RCEP, khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN hay khối thị trường CPTPP. Cùng với đó là khai thác các thị trường mới, còn nhiều tiềm năng dư địa cho xuất khẩu như châu Phi, Trung Đông, Nam Mỹ.



Ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, hiện Bộ Công Thương đang tiếp tục nỗ lực triển khai nhiều giải pháp đã đề ra. Trong đó sẽ mở rộng đàm phán các FTA, phổ biến để hiện thực hóa các ưu đãi từ FTA mà Việt Nam đã ký kết và đi vào thực thi. Đổi mới hoạt động xúc tiến thương mại, thực hiện chuyển đổi số. Giúp doanh nghiệp khơi thông xuất khẩu hàng hóa, đơn giản hóa thủ tục xuất nhập khẩu.



Đối với xuất khẩu nông sản, Bộ Công Thương khuyến nghị, doanh nghiệp cần chủ động trao đổi, kết nối thông tin về nhu cầu thị trường và các quy định, chính sách thương mại của Trung Quốc; tích cực tham dự các hội chợ, triển lãm quốc tế để kết nối trực tiếp, đẩy mạnh hoạt động giao thương, hợp tác kinh tế, thương mại ổn định, lâu dài, hiệu quả.

Về phía Bộ Công Thương đã và đang tổ chức nhiều đoàn doanh nghiệp Việt Nam giao dịch, làm việc tại các địa phương và hội chợ ở Trung Quốc để kết nối giao thương trực tiếp cũng như đón nhiều đoàn địa phương và doanh nghiệp Trung Quốc sang làm việc tại Việt Nam. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương phối hợp cùng các địa phương biên giới như Lào Cai tổ chức hội chợ thương mại quốc tế để tăng cường giao lưu thương mại giữa hai bên, đẩy mạnh tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu.