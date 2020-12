Xuất khẩu thủy sản có thể đạt mốc 8,6 tỷ USD năm 2020

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep), sau khi giảm liên tục trong nửa năm đầu do tác động của đại dịch Covid-19, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam bắt đầu phục hồi từ tháng 7 và đến tháng 9 đã đạt tăng trưởng 2 con số. Thành tích này phần lớn nhờ xuất khẩu tôm duy trì tăng ổn định, các sản phẩm hải sản khác cũng có tín hiệu khả quan từ tháng 8.



Đến tháng 9, xuất khẩu thủy sản tiếp tục tăng 10% và tháng 10 tăng 12% đạt mức kỷ lục 919 triệu USD. Sang tháng 11, xuất khẩu thủy sản tiếp tục tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức 868 triệu USD. Cuối tháng 11, xuất khẩu thủy sản đạt mức tương đương cùng kỳ năm trước 7,8 tỷ USD. Ước tính xuất khẩu thủy sản cả năm 2020 sẽ đạt tương đương năm 2019 với mốc 8,58 tỷ USD.



Triển vọng tích cực đối với 3 thị trường xuất khẩu chính

Trong tháng 11, Hoa Kỳ, EU và Trung Quốc đều là những thị trường xuất khẩu có tăng trưởng dương lần lượt là 25%, 30% và 15%. Cụ thể, lũy kế hết tháng 11, xuất khẩu thủy sản sang thị trường Hoa Kỳ đạt trên 1,5 tỷ USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu thủy sản sang Hoa Kỳ ước tính cả năm đạt 1,65 tỷ USD, tăng 12% so với năm 2019.

Lũy kế 11 tháng, xuất khẩu sang EU đạt 900 triệu USD, giảm 3,8%. Ước tính xuất khẩu sang EU (ngoại trừ Anh) trong năm 2020 đạt khoảng 992 triệu USD, giảm 2,4% so với năm 2019. Cuxng trong tháng 11, xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc tăng 19%. Lũy kế xuất khẩu sang Trung Quốc 11 tháng năm 2020 đạt 1,3 tỷ USD, tăng 3,4%.

Xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc ước tính cả năm đạt 1,48 tỷ USD, tăng gần 5% so với năm ngoái. Theo Vasep, thị trường Trung Quốc đang có động thái kiểm soát chặt nhập khẩu thủy hải sản do lo sợ lây nhiễm Covid-19, do vậy, mức tăng xuất khẩu sang Trung Quốc dự báo thấp hơn trong những tháng tới.

Một vài thị trường có dấu hiệu sụt giảm trong xuất khẩu bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc. Cụ thể, xuất khẩu thủy sản sang Nhật Bản sụt giảm từ tháng 5 cho đến nay, mặc dù mức sụt giảm đang thấp dần, nhưng cũng khiến kết quả 11 tháng bị giảm 4,3% đạt gần 1,3 tỷ USD. Ước tính xuất khẩu sang Nhật cả năm 2020 đạt 1,4 tỷ USD, giảm 3,6%.

Đồng thời, xuất khẩu sang Hàn Quốc giảm nhẹ 2% trong tháng 11 và xuất khẩu tính đến hết tháng 11 ước đạt 700 triệu USD, giảm gần 2%. Cả năm 2020, xuất khẩu thủy sản sang thị trường này ước đạt 770 triệu USD, giảm 1,6%.

Ngoài ra, xuất khẩu sang ASEAN liên tục giảm sâu 2 chữ số trong những tháng qua. Tính đến hết tháng 11, xuất khẩu sang thị trường này đạt 519 triệu USD, giảm 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Ước tính xuất khẩu sang ASEAN cả năm đạt 569 triệu USD, giảm 18%.

Xuất khẩu tôm tiếp tục là điểm sáng

Liên quan đến mặt hàng, trong tháng 11, xuất khẩu tôm tiếp tục đà tăng trưởng với mức tăng 28%, đạt 395 triệu USD. Tính đến hết tháng 11, xuất khẩu tôm đạt khoảng 3,5 tỷ USD, tăng gần 14% so với cùng kỳ năm 2019. Ước tính, xuất khẩu tôm năm 2020 dự kiến đạt trên 3,85 tỷ USD, tăng 15% so với năm ngoái.

Xuất khẩu các mặt hàng hải sản tiếp tục tăng 8% trong tháng 11, đạt khoảng 305 triệu USD. Tính đến hết tháng 11, tổng xuất khẩu hải sản của Việt Nam đạt trên 2,9 tỷ USD, giảm nhẹ 1,2% so với cùng kỳ năm 2019. Ước tính xuất khẩu hải sản cả năm 2020 đạt gần 3,2 tỷ USD, xấp xỉ với năm 2019.