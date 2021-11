Xuất khẩu tôm sang Hàn Quốc trong năm 2021 dự kiến tăng

Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản (VASEP) cho biết, tính tới tháng 9/2021, xuất khẩu tôm Việt Nam sang Hàn Quốc tuy không tăng mạnh nhưng duy trì được đà tăng trưởng dương từ tháng 3 đến tháng 6.

Tháng 7 và 8, xuất khẩu sang thị trường này giảm do doanh nghiệp phải giảm công suất hoạt động để phòng dịch Covid-19. Xuất khẩu tôm sang thị trường này trong tháng 9 phục hồi nhẹ 3,6% đạt 30,8 triệu USD. Nửa đầu tháng 10 năm nay, xuất khẩu tôm sang Hàn Quốc tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính từ đầu năm tới nửa đầu tháng 10/2021, xuất khẩu tôm Việt Nam sang Hàn Quốc đạt gần 278 triệu USD, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm 2020.

Dấu hiệu phục hồi xuất khẩu tôm sang thị trường Hàn Quốc cũng nằm trong kế hoạch của doanh nghiệp đẩy mạnh xuất sang các thị trường châu Á nhằm tận dụng lợi thế khoảng cách gần và chi phí logistics thấp hơn so với đi các thị trường châu Âu và Mỹ. Trong những tháng cuối năm này, thị trường Hàn Quốc đang tăng nhu cầu nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của người dân cho Tết Nguyên đán năm nay.

VASEP dự kiến, xuất khẩu tôm Việt Nam sang Hàn Quốc trong quý cuối năm nay vẫn ghi nhận tăng trưởng dương. Xuất khẩu tôm Việt Nam sang thị trường này cả năm 2021 dự kiến tăng khoảng 3-5% so với năm ngoái.

Theo Vasep, Hàn Quốc nhập khẩu chủ yếu tôm chân trắng từ Việt Nam với tỷ trọng tôm chân trắng xuất khẩu sang thị trường này chiếm tới 85% trong khi tỷ trọng tôm sú chỉ chiếm 4%. 9 tháng đầu năm nay, Hàn Quốc tăng nhập khẩu tôm chân trắng chế biến (HS 16) và tôm sú sống/tươi/đông lạnh (HS03) lần lượt 5% và 12%, nhập khẩu tôm biển sống/tươi/đông lạnh (HS03) tăng mạnh nhất 41%.

Các sản phẩm tôm chủ yếu Việt Nam xuất sang Hàn Quốc gồm tôm chân trắng bỏ đầu, lột vỏ còn đuôi, tôm chân trắng Nobashi tươi, đông lạnh, tôm chân trắng sushi xẻ bướm tươi, đông lạnh, tôm chân trắng nhúng PD đông lạnh, tôm sú PTO xẻ bướm tươi, đông lạnh và tôm sắt PD đông lạnh. 9 tháng đầu năm nay, giá xuất khẩu trung bình tôm sú của Việt Nam sang Hàn Quốc dao động từ 11,7 – 14,6 USD/kg trong khi giá trung bình xuất khẩu tôm chân trắng dao động trong khoảng 7,9 - 8,3 USD/kg.