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Xuất nhập khẩu đến giữa tháng 9 vượt 825 tỷ USD

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Nhóm hàng đầu tàu là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đã đạt doanh thu 110 tỷ USD.

Tính đến ngày 15/9, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đã vượt mốc 825 tỷ USD, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước. Những con số cho thấy hoạt động ngoại thương đang bước vào giai đoạn mở rộng về quy mô và Việt Nam đã tiến rất gần đến một mặt bằng kim ngạch thương mại mới.

Nhóm hàng đầu tàu là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đã đạt doanh thu 110 tỷ USD. Theo sau là máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác; điện thoại các loại và linh kiện; hàng dệt may; giày dép và túi xách.

Tăng trưởng xuất khẩu đang được dẫn dắt bởi công nghiệp chế biến, chế tạo là tín hiệu tích cực đối với quá trình công nghiệp hóa và hội nhập chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tuy nhiên, cán cân thương mại tiếp tục nghiêng về nhập siêu, với mức 23,5 tỷ USD.

Theo Ban Thời sự

VTV Online

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