Xuất sắc đạt 7.0 IELTS nhờ cha mẹ định hướng sớm

Tiếng Anh: Hành trang không thể thiếu trong thời đại hội nhập

Trong thời đại toàn cầu hóa, tiếng Anh không còn là một lợi thế mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với học sinh, sinh viên. Cụ thể mới đây, Đại học Kinh tế Quốc dân - một trong những đại học top đầu của Việt Nam vừa ban hành Đề án phát triển tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường, hướng đến xây dựng môi trường học tập - giảng dạy - làm việc bằng tiếng Anh toàn diện từ nay đến năm 2035, tầm nhìn đến 2045.

Đồng thời các doanh nghiệp cũng đánh giá cao ứng viên có khả năng giao tiếp tiếng Anh lưu loát. Điều này đặt ra một yêu cầu cấp thiết cho các bậc phụ huynh trong việc định hướng và đầu tư cho con học tiếng Anh từ sớm, chuẩn bị một nền tảng vững chắc để tự tin hội nhập và phát triển.

Nhận thức rõ điều đó, nhiều gia đình đã không ngần ngại cho con tiếp cận tiếng Anh và luyện thi IELTS ngay từ cấp 2–3. Tại SunUni Academy, đã có rất nhiều trường hợp học viên gặt hái thành tích ấn tượng nhờ sự định hướng sớm và đồng hành sát sao của cha mẹ.

Học viên SunUni Academy đạt thành tích ấn tượng nhờ được cha mẹ định hướng sớm

Chu Thị Hà Giang - học viên SunUni Academy rạng rỡ với tấm bằng IELTS 7.0 sau thời gian chăm chỉ trau dồi tiếng Anh.

Chu Thị Hà Giang, học sinh lớp 12, là một trong những học viên nổi bật tại SunUni Academy.Chia sẻ về môn thi tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia vừa qua, Hà Giang cho biết: "Em thực sự cảm thấy rất may mắn vì đã thi và lấy bằng IELTS trước kỳ thi THPT quốc gia 6 tháng. Năm nay em làm bài thi môn tiếng Anh chưa được như kỳ vọng. Nhờ có định hướng của mẹ trong việc chuẩn bị học và thi lấy bằng IELTS từ sớm, em được quy đổi điểm IELTS 7.0 tương đương 9–10 điểm tiếng Anh, đủ điều kiện xét tuyển vào trường đại học mơ ước."

Trong khi đó, Hồ Khánh Nguyên (14 tuổi, TP.HCM) gây ấn tượng khi tăng kỹ năng Listening từ 4.0 lên 7.5 và đạt overall 7.0 chỉ sau vài tháng. Chia sẻ về hành trình này, bố Nguyên cho biết: "Khi tiếp xúc với SunUni Academy, mình thấy yên tâm vì giáo trình và phương pháp giảng dạy rõ ràng, khoa học. Trung tâm có những cam kết cụ thể, đội ngũ hỗ trợ tận tình và luôn theo sát tiến độ học của con, nên mình cảm giác đã tìm được đúng nơi để gửi gắm."

Hồ Khánh Nguyên học viên nhỏ tuổi đạt kết quả ấn tượng 7.0 IELTS Overall tại SunUni Academy.

SunUni Academy đồng hành cùng học viên nâng cao năng lực tiếng Anh

Những thành tích của Hà Giang và Khánh Nguyên cũng là hình ảnh tiêu biểu cho hàng trăm học viên tại SunUni Academy – đơn vị đào tạo tiếng Anh trực tuyến IELTS và giao tiếp đã đồng hành cùng nhiều thế hệ học sinh, sinh viên trên toàn quốc.

Hiện SunUni Academy đang phối hợp với nhiều đối tác uy tín trong các lĩnh vực giáo dục, công nghệ và tài chính trong và ngoài nước như: ELSA Corp, ITED (Viện Đào tạo và Phát triển Kinh tế), ClassIn, Keiser University, Payoo, Rootopia, HDI Education Group và hơn 50 trung tâm Anh ngữ tại miền Bắc triển khai chương trình học bổng S-Global 3 trong năm 2025.

Ký kết thỏa thuận ứng dụng công nghệ và tài trợ học phí trong khuôn khổ S-Global 3 Scholarship 2025.

Chương trình hỗ trợ học phí lên đến 68%, dành cho học sinh từ 13 tuổi, sinh viên và người đi làm. Lớp học trực tuyến trên nền tảng ClassIn, tối đa 8 học viên/lớp, kèm tài khoản ELSA Business – phiên bản AI cao cấp luyện phát âm, nghe, nói và tăng phản xạ. Đội ngũ giảng viên Việt Nam và nước ngoài đều sở hữu chứng chỉ sư phạm, IELTS từ 7.5 trở lên.

Điểm nổi bật của S-Global 3 Scholarship 2025 là lộ trình học cá nhân hóa với cam kết giúp học viên tăng từ 1–2 band điểm trong vòng 3–6 tháng. Chương trình có chính sách hỗ trợ một phần lệ phí thi IELTS cho tất cả học viên đăng ký thi tại IDP Education. Ngoài ra, các học viên đạt IELTS 6.5 trở lên tại IDP Education và British Council sẽ được thưởng tiền mặt và hoàn lại phần học phí chưa học nếu học vượt trình độ sớm.

SunUni Academy còn áp dụng mô hình toàn diện 6S nhằm đảm bảo hiệu quả học tập bao gồm: Smart Curriculum (Giáo trình số hóa thông minh); Signature Program (Chương trình học độc quyền); Skilled Educators (Đội ngũ giảng viên chất lượng, giàu kinh nghiệm); Superior Technology (Công nghệ tiên tiến); Star-rated Support (Dịch vụ chăm sóc chuẩn 5 sao); Strategic Pathway (Lộ trình học cá nhân hóa).

S-Global 3 Scholarship 2025 đang bước vào giai đoạn cuối với 500 suất học bổng cuối cùng, mở ra cơ hội học tiếng Anh chất lượng cao với chi phí tiết kiệm cho hàng trăm học viên trên toàn quốc. Chủ động đăng ký để sớm bắt đầu hành trình chinh phục tiếng Anh.

