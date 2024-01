Xưởng gỗ An Lạc vẫn "làm không hết việc" dù thị trường suy thoái

Nhưng năm 2023 này, thị trường đồ gỗ "ế ẩm" đến mức nhiều người thợ đã phải bỏ nghề đi làm việc khác. Rất nhiều xưởng mộc không có việc làm, cửa hàng phải đóng cửa trả lại mặt bằng vì không có khách. Có thể nói chưa năm nào thị trường đồ gỗ nội thất lại ảm đạm như năm nay. Mặc dù vậy vẫn có những ngoại lệ, Xưởng gỗ An Lạc là một trong số hiếm xưởng sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ có thể tồn tại và vượt qua năm khó khăn này. Thậm chí những ngày cuối năm xưởng vẫn đang "làm không hết việc" để kịp trả hàng đặt của khách trước Tết.



Khi được phóng viên hỏi bí quyết tạo ra sự khác biệt này, anh Nguyễn Tuấn Anh (chủ xưởng) nói: "Chúng tôi nói thật và làm thật, chỉ đơn giản thế thôi. Nói thật tức là chúng tôi tư vấn thật, có sao nói vậy chứ không nói dối khách hàng. Còn làm thật là xưởng sẽ làm đúng như những gì đã tư vấn cho khách hàng."



Nói thật và làm thật

Anh chia sẻ, ngay từ khi tiếp quản xưởng sản xuất đồ nội thất của gia đình anh đã luôn quán triệt mọi người với tinh thần làm việc như vậy. Anh ý thức sâu sắc được rằng, muốn phát triển bền vững thì phải đặt chữ Tín lên hàng đầu, không thể chạy theo lợi nhuận, kiếm tiền kiểu "ăn xổi" được. Do đó, anh định hướng Xưởng gỗ An Lạc tập trung vào sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ cao cấp, chất lượng, phân khúc khách trung và cao, những người yêu thích chơi đồ nội thất gỗ tự nhiên.

Anh Nguyễn Tuấn Anh, chủ cơ sở sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ An Lạc

Để tối ưu giá sản xuất đến mức thấp nhất, anh cho những người thợ "đi học", không chỉ học để nâng cao tay nghề mà hơn hết là phải thay đổi tư duy trong công việc. Nếu như trước đây nhiều người thợ đã quen với kiểu làm việc tự do, thích thì nghỉ, thậm chí bận đi ăn cỗ rồi uống say và bỏ luôn công việc làm chậm tiến độ trả hàng; thì sau khi được "giác ngộ" họ đã thay đổi tác phong làm việc kỷ luật hơn. Điều này giúp nâng cao hiệu quả công việc, góp phần giảm chi phí sản xuất và quan trọng hơn là xưởng sẽ luôn đúng hẹn với khách hàng.



Đối với sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ, tay nghề của thợ vẫn là yếu tố then chốt tạo nên một sản phẩm đẳng cấp, đó là lý do Xưởng gỗ An Lạc sẵn sàng mời những nghệ nhân điêu khắc gỗ hàng đầu, những thợ mộc, thợ phun sơn hàng chục năm kinh nghiệm về làm việc tại xưởng. Anh nói vui: "Chỉ sợ khách không dám chơi, chứ không có nhu cầu nào của khách mà xưởng không thể đáp ứng".

Họa tiết đục tỉa thủ công vô cùng sắc nét, sống động như thật thể hiện tay nghề khéo léo của người thợ An Lạc

Trong bối cảnh thị trường khó khăn, người tiêu dùng sẽ càng khó tính và tìm hiểu kỹ hơn, họ sẽ tìm đến những cơ sở sản xuất lớn như Xưởng gỗ An Lạc đặt hàng để được an tâm hơn. Điều này khiến các cơ sở nhỏ lẻ càng khó khăn và ít việc hơn, trong khi những xưởng mộc lớn như An Lạc thì vẫn đều việc. Các cơ sở nhỏ sẽ phải bỏ nghề đi làm việc khác hoặc sẽ đầu quân "làm thuê" cho những xưởng lớn.



Xưởng nội thất uy tín sản xuất từ gốc

Xưởng Gỗ An Lạc hiện có 3 cơ sở được đầu tư máy móc hiện đại, cùng hàng chục thợ tay nghề cao, vào những tháng cao điểm số lượng thợ còn tăng lên để đáp ứng nhu cầu và tiến độ giao hàng kịp cho khách. Đến với An Lạc quý khách có thể đặt hàng theo yêu cầu, sở thích riêng, chủ động lựa chọn chất liệu gỗ, điều chỉnh kích thước, màu sắc của món đồ nội thất cho phù hợp với không gian nội thất của gia đình.

Đặc biệt, xưởng sẽ quay chụp toàn bộ quá trình sản xuất cho khách hàng thấy. Sau khi dựng mộc xong sẽ thông báo cho khách về xưởng xem và ký nhận hàng ở trạng thái mộc thô. Khi đó chất liệu gỗ có đúng không, lựa vân gỗ có đẹp không, có dính tâm, dập rác hay không đều rõ ràng cả. Nếu khách ở xa thì xưởng sẽ chụp ảnh, quay video gửi cho khách xem. Tương tự khâu phun sơn, hoàn thiện hàng cũng như vậy.

Khách hàng được nhận và kiểm tra hàng trước khi thanh toán

Sản phẩm hoàn thiện xong sẽ được xưởng vận chuyển đến tận nhà khách hàng, nếu khách hài lòng thì mới nhận hàng và thanh toán. Đây là một chính sách không phải xưởng mộc nào cũng dám áp dụng, vì nếu khách "bom hàng" thì không chỉ mất hàng triệu tiền vận chuyển, mà tiền vốn bỏ ra để làm hàng là con số rất lớn. Chỉ những cơ sở sản xuất uy tín, tự tin về tay nghề thợ, chuyên làm hàng cao cấp mới dám cam kết hàng của mình chất lượng, tin tưởng rằng khách nhận hàng sẽ chắc chắn hài lòng.



