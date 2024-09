Xưởng in giấy ở Hà Nội bốc cháy ngùn ngụt

Hiện trường vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 16h cùng ngày, cơ quan chức năng tiếp nhận tin báo cháy tại xưởng in giấy trên đường Quang Tiến (Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Người dân xung quanh cùng lực lượng PCCC cơ sở dùng nước, bình cứu hỏa chữa cháy nhưng bất thành.

Công an TP Hà Nội điều Đội PCCC&CNCH Công an quận Nam Từ Liêm và Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 2 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn.

Lực lượng chữa cháy khống chế vụ cháy.

Đến gần 17h, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Bắc Từ Liêm chi viện tới hiện trường. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH trực tiếp đến vụ cháy để chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn.

Không lâu sau đó đám cháy được khống chế, không để cháy lan, lực lượng chữa cháy tiếp cận bên trong xưởng dập lửa.

Lửa bùng lên dữ dội tại xưởng in giấy.

Đến 17h28, các đơn vị đã dập tắt hoàn toàn đám cháy. Vụ cháy không có thiệt hại về người, về tài sản đang được thống kê.

Được biết, xưởng in khoảng 400m2 kết cấu khung thép, mái tôn, diện tích cháy lớn.