Xưởng may tận gốc - Nguồn hàng sỉ quần áo đang được ưa chuộng

Chất lượng quần áo sỉ ở ‘Xưởng may tận gốc’ đẳng cấp thế nào?



Ngay từ những ngày đầu ra mắt, ‘Xưởng may tận gốc’ đã có con số lên đến vài trăm nghìn sản phẩm bán ra, cùng với đó là sự xuất hiện tràn ngập trong các group cùng các video clip triệu view của các hot tiktoker… Vậy nên cũng dễ hiểu khi thương hiệu này được các khách hàng ở đủ mọi lứa tuổi lựa chọn.

Xưởng may tận gốc - địa chỉ thời trang chinh phục khách hàng đủ mọi lứa tuổi ngay từ khi mới ra mắt.

Chất lượng của quần áo được cả khách sỉ lẫn khách lẻ đều rất ưa chuộng.



Ngay từ đầu, khi đăng ký hộ kinh doanh gia công may mặc MT, ‘Xưởng may tận gốc’ đã đặt mục tiêu phát triển thương hiệu theo 3 yếu tố: Tự hào sản xuất tại Việt Nam, đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu và tập trung vào dịch vụ khách hàng.

Toàn bộ sản phẩm của xưởng may tận gốc đều "Made in Vietnam", từ khâu sản xuất phụ liệu, dệt - nhuộm vải, cắt may, và hoàn thiện đều được thực hiện tại nhà máy sản xuất tại Việt Nam.

Đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu và thân thiện với môi trường, thương hiệu luôn nâng cao tiêu chí tạo ra những sản phẩm chất lượng bền vững cùng thời gian để có thể giảm thiểu tối đa rác thải từ ngành công nghiệp thời trang lên hàng đầu.



Ưu điểm của ‘xưởng may tận gốc’

Có thể đáp ứng may số lượng lớn trong ngày

Với cơ sở thiết bị hiện đại cùng nguồn nhân công lớn, xưởng may tận gốc có thể đáp ứng được số lượng đơn hàng lớn trong ngày của khách hàng.

Đây là lý do quan trọng nhất giúp cho ‘Xưởng may tận gốc’ giữ chân được khách hàng. Xưởng liên tục đầu tư mở rộng quy mô xưởng và trang thiết bị hiện đại giúp nâng cao hiệu suất lao động. Mỗi ngày xưởng có thể may tối đa 10.000 sản phẩm đảm bảo đáp ứng mọi đơn hàng lớn nhỏ.



Với năng lực sản xuất mạnh, ‘Xưởng may tận gốc’ cam kết có thể hoàn thành mọi đơn hàng trong thời gian sớm nhất. Từ đó giúp cho việc kinh doanh của đối tác thêm thuận lợi, dễ dàng.

Đa dạng mẫu mã, kiểu dáng

Đội ngũ thiết kế viên tại ‘Xưởng may tận gốc’ được đào tạo bài bản, nhiều năm kinh nghiệm và luôn học hỏi, cập nhật xu hướng thời trang mới nhất. Vì thế tất cả các mẫu quần áo tại xưởng luôn đẹp, ấn tượng và hot trend phù hợp với thị hiếu của giới trẻ.

Xưởng may tận gốc chinh phục khách hàng nhờ mẫu mã đa dạng.

‘Xưởng may tận gốc’ tự tin mang đến các sản phẩm thời trang xanh, chất lượng cao - an toàn với làn da và tối ưu bảo vệ môi trường với những thiết kế độc đáo, lạ mắt hàng đầu thị trường.



Xưởng nhận các đơn đặt hàng: Từ Khó đến dễ, từ người lớn đến trẻ con. Những thiết kế tại Xưởng may tận gốc tập trung vào sự độc đáo khó "đụng hàng".

Ngoài những mẫu quần áo có sẵn, ‘Xưởng may tận gốc’ vẫn hỗ trợ thiết kế mẫu, chỉ cần đưa ra ý tưởng, xưởng sẽ dựa vào đó để lên mẫu hoàn chỉnh. Đặc biệt hỗ trợ chỉnh sửa đến khi khách hàng cảm thấy hài lòng.

Chính sách tốt cho khách hàng

Xưởng may tận gốc đảm bảo giao nhận hàng đúng hẹn. Cung cấp lượng hàng lớn cho các khách sỉ, đại lý trên cả nước, các khách live. Minh bạch về cách thức thanh toán. Đặc biệt, có các chương trình ưu đãi, bảo hành tốt cho người tiêu dùng.

Tìm được nguồn hàng uy tín, chất lượng tưởng chừng như rất đơn giản nhưng không hề dễ dàng chút nào. Nhất là với các cửa hàng online nhỏ lẻ với số vốn ít ỏi, việc tìm được nguồn hàng quyết định lớn đến lợi nhuận. Chỉ khi tìm đến với ‘Xưởng may giá gốc’, các shop mới được bỏ sỉ quần áo thời trang nam nữ từ bình dân đến cao cấp với mức giá cạnh tranh nhất.

Liên hệ với Xưởng may tận gốc:

Fanpage: https://www.facebook.com/chuyensi.pyjama

Địa chỉ: Đội 1, thôn Lam Điền, xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 096 881 46 18