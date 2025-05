Ý nghĩa cuộc sống là gì? Hãy nhìn con bò của Dư Hoa, con gà của Márquez và con lợn của Vương Hiểu Ba

Chuyện về con bò

"Sống" là tác phẩm tiêu biểu của Dư Hoa. Nhân vật chính của cuốn sách, Fugui, là một chàng thiếu gia xuất thân từ một gia đình địa chủ. Ông đã tận hưởng cuộc sống xa hoa ngay từ khi sinh ra, nhưng khi lớn lên, ông thường xuyên lui tới sòng bạc.

Fugui đắm chìm trong thú vui nhục dục mỗi ngày và không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ dành phần đời còn lại với một con bò. Cho đến ngày nay, ông vẫn đánh bạc suốt đêm và mất hết tài sản của gia đình.

Cha của ông vô cùng tức giận vì hành vi vô lý của ông, và gia đình buộc phải chuyển đến một túp lều đổ nát và kiếm sống bằng nghề đào rau dại. Chỉ sau khi rơi từ trên mây xuống bùn, Fugui mới hiểu được sự khó khăn của cuộc sống.

(Ảnh minh họa)

Ông đã thuê năm mẫu đất với thái độ khiêm tốn, học cách canh tác đất đai một cách chăm chỉ, và làm việc từ sáng đến tối mỗi ngày, và cuối cùng ông đã có thể nuôi sống gia đình mình.

Nhưng mọi việc không phải lúc nào cũng diễn ra theo đúng kế hoạch và mẹ của ông đã lâm bệnh nặng. Fugui vào thành phố để cầu viện bác sĩ, nhưng bị quân đội bắt đi lính. Sau này khi về nhà, ông phát hiện mẹ đã mất và con gái ông đã bị điếc và câm do một căn bệnh.

May mắn thay, gia đình đã được đoàn tụ, và Fugui đã có thể ổn định cuộc sống. Nhưng vài năm sau, người con trai thông minh và có năng lực này đã chết thảm thương do tai nạn. Cô con gái cuối cùng cũng lớn lên và kết hôn với một người chồng, nhưng chỉ sau vài ngày sống thoải mái, cô đã qua đời khi sinh con, chỉ để lại đứa bé trong nôi.

Vợ ông đã nằm liệt giường nhiều năm và qua đời vì không thể chịu đựng được cú sốc quá lớn này. Không lâu sau đó, con rể và cháu trai của ông cũng qua đời trong một vụ tai nạn.

Ở độ tuổi đáng lẽ phải được con cháu vây quanh, giờ đây ông lại cô đơn. Fugui chỉ biết thở dài, đau khổ tột cùng.

Nhưng cuộc sống chưa kết thúc và cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Vào ngày này, Fugui cuối cùng đã tiết kiệm đủ tiền và lên kế hoạch mua một con bò để giúp ông cày ruộng khi về già. Nhưng ông không ngờ rằng vừa đến chợ, ông lại gặp một con bò già đang khóc. Thì ra con bò này đã làm việc chăm chỉ cho con người suốt cuộc đời. Bây giờ nó đã già và yếu, nó sẽ bị giết để lấy thịt.

Nhìn nước mắt của con bò già, ông không khỏi nghĩ đến cuộc đời của chính mình. Ông cũng đã phải đấu tranh rất nhiều và kết cục là phải chịu đựng tuổi già khốn khổ. Ông bỏ qua lời khuyên của mọi người và tiêu hết tiền để mua con bò già.

Những ngày tiếp theo, người đàn ông và con bò bầu bạn với nhau, thong thả cày ruộng và sống một cuộc sống nhàn nhã. Mỗi ngày đều rất khó khăn, nhưng họ đều sống nghiêm túc.

Hạnh phúc và đau khổ chỉ là điều không thể tránh khỏi trên đường đi; Sự đoàn tụ và chia ly chỉ là dấu vết để lại của năm tháng. Quá khứ không thể thay đổi được. Thay vì buồn bã và hối tiếc, tốt hơn là hãy cởi mở đón nhận mọi việc. Mọi thứ trong tương lai vẫn chưa xảy ra. Thay vì lo lắng và sợ hãi, tốt hơn hết là hãy thư giãn và sống ở hiện tại.

Chuyện về con gà của - Hãy cho bản thân hy vọng để vượt qua mọi tuyệt vọng

Hình ảnh con gà được lấy từ cuốn tiểu thuyết yêu thích của Marquez, "The Colonel Who Has No One to Letter to".

Nhân vật chính của cuốn sách là một người lính dũng cảm và chính trực. Khi còn trẻ, ông đã chiến đấu để bảo vệ nền Cộng hòa, và ở tuổi 20, ông được thăng hàm đại tá vì những thành tích quân sự đáng nể.

Sau này, ông trở về nhà, lấy vợ, sinh con, nhưng ông buồn khi thấy chiến thắng này không mang lại lợi ích gì cho nhân dân. Thị trấn nơi ông sống luôn nghèo nàn và lạc hậu, khiến mọi người đều tuyệt vọng.

Là một quân nhân đã nghỉ hưu, đại tá phải được hưởng các chế độ phúc lợi hưu trí theo quy định. Ông đã nộp đơn yêu cầu hưởng phúc lợi qua bưu điện mỗi tuần, nhưng ông không bao giờ nhận được hồi âm.

Nhiều thập kỷ đã trôi qua, và nhiều đồng chí của đại tá đã chết trong khi chờ đợi câu trả lời. Các quan chức phụ trách vấn đề này đã lần lượt bị thay thế, vấn đề trợ cấp hưu trí ngày càng trở nên mờ nhạt. Ông đại tá vẫn đang chờ đợi.

Nhưng theo thời gian, ông và vợ ngày càng già đi, sức khỏe giảm sút và cuộc sống của họ ngày càng khó khăn hơn. Thị trấn ngày càng trở nên hỗn loạn. Dưới vẻ ngoài bình tĩnh, những người bất mãn với tình hình hiện tại đang bí mật phát tờ rơi.

Khi ở độ tuổi 70, vị đại tá đã phải chịu một đòn nặng nề - con trai ông đã bị cảnh sát bắn chết vì phát tờ rơi. Vị đại tá không thể thay đổi được thảm kịch. Việc duy nhất ông có thể làm là cho đàn gà chọi do con trai từng nuôi ăn uống và cho đàn gà tham gia các cuộc thi.

Còn vài tháng nữa mới đến cuộc thi và gia đình ông gặp khó khăn về tài chính và thường xuyên không có thức ăn cho đàn gà. Để mua thức ăn cho đàn gà chọi và nuôi sống bản thân cùng vợ, ông phải bán đi số đồ đạc còn lại trong nhà. Tuy nhiên, những thứ này rất cũ và không thể bán được ở thị trấn.

(Ảnh minh họa)

Trong cơn tuyệt vọng, người vợ đề nghị bán con gà chọi. Những thương nhân nhân cơ hội này đã ép giá ông. Một mặt, có thực tế không thể chịu đựng được là không có khả năng tự nuôi sống bản thân, mặt khác, ông muốn cải thiện cuộc sống ngay lập tức.

Vị đại tá do dự, và có lúc ông thậm chí còn nhận tiền đặt cọc từ một thương nhân. Tuy nhiên, bạn bè của con trai ông khi biết chuyện đã phản đối gay gắt. Họ chia sẻ khi còn sống, con trai ông đã yêu quý đàn gà chọi như tính mạng. Vì thế, họ tự nguyện quyên góp tiền để gửi ngô, không chỉ đủ cho đàn gà mà còn để lại một ít cho vợ chồng ông.

Cuối cùng, ông giữ đàn gà và nuôi chúng cho đến khi có thể tham gia cuộc thi. Câu chuyện kết thúc với cảnh người vợ tuyệt vọng tự hỏi: "Chúng ta sẽ ăn gì bây giờ?".

Trong cuộc sống, luôn có những vấn đề liên tiếp phát sinh, luôn có những đau khổ vượt quá mong đợi. Có lẽ họ điên cuồng vì cạnh tranh để thăng tiến và tăng lương, và ngay khi họ thấy sự nghiệp của mình có chút tiến triển thì công việc bị AI thay thế.

Nhưng khi bạn cảm thấy tuyệt vọng, bạn cũng có thể tìm cho mình một "con gà chọi" giống như vị đại tá trong truyện. Đó có thể là một mong muốn nhỏ bé đã ấp ủ từ lâu, một nỗ lực mới đã do dự từ lâu hoặc một nỗi ám ảnh đã đeo bám trong một thời gian dài. Ngay cả khi niềm vui này rất nhỏ bé, ngay cả khi thành công vẫn còn rất xa vời.

Nhưng chỉ cần con người có phương hướng, họ sẽ có sức mạnh và lòng dũng cảm để vượt qua mọi tuyệt vọng.

Chuyện về con lợn đen

"Con lợn hoang" là bài tiểu luận nổi tiếng nhất của Vương Hiểu Ba (Trung Quốc). Bài viết dựa trên kinh nghiệm nuôi lợn ở nông thôn của ông khi ông còn trẻ.

Lợn bị phân chia thành lợn giống, lợn thịt và lợn nái và bị ép phải hoàn thành nhiệm vụ của mình. Mặc dù họ rất không muốn nhưng lại không có khả năng phản đối.

Tuy nhiên, có một con lợn đen lại là trường hợp ngoại lệ. Người ta nuôi lợn đen để thịt, có vẻ nó hiểu chuyện nên không ăn nhiều như các chú lợn khác mà chỉ ăn uống cầm chừng. Vì thế, , nhưng nó từ chối nuôi thịt và luôn duy trì thân hình gầy gò.

Điều này mang lại cho nó một lợi thế lớn. Vào thời gian rảnh rỗi, nó có thể nhảy ra khỏi chuồng, ra vườn tắm nắng. Tuy nhiên, con lợn đen đã gây ra một rắc rối lớn.

Những nhân viên thời đó được tổ chức thành một nhóm, dùng còi làm tín hiệu, cùng nhau làm việc, cùng nhau về nhà sau giờ làm. Bằng cách nào đó, con lợn đã bắt chước âm thanh của tiếng còi hơi nước và luôn luôn phát ra tiếng còi thật to khoảng một tiếng rưỡi trước khi kết thúc ngày làm việc.

Nhân sự háo hức làm ít việc hơn và hoàn thành công việc sớm hơn khi họ nghe thấy tiếng sáo. Các lãnh đạo quản lý khu nông trại rất tức giận. Họ họp lại và quyết định giết con lợn. Hàng chục người vây quanh con lợn đen để tìm cách hạ gục nó.

Trước tình thế nguy cấp sống còn, con lợn đen không hề sợ hãi chút nào. Nó bình tĩnh ẩn mình, tìm đường thoát vào rừng. Cuối cùng, nó đã trốn thoát thành công.



Rất lâu sau, Vương Hiểu Ba lại gặp lại con lợn đen ở ngoài tự nhiên. Lúc này nó đã mọc nanh, điều đó có nghĩa là nó đã hoàn toàn thoát khỏi số phận bị giam cầm và điều khiển. Đây là một câu chuyện thú vị về lợn , nhưng nó cũng phản ánh mong muốn của nhiều người.

Sinh ra trên đời, mỗi người đều được xã hội giao cho một vai trò và bị ràng buộc bởi vô vàn xiềng xích. Mọi người đều bị xã hội kéo về phía trước, cảm thấy không muốn nhưng không có lối thoát, chỉ có thể đấu tranh trong sự kiệt sức về mặt tinh thần.

Tuy nhiên, chúng ta quên rằng là những cá nhân thông minh và có phẩm giá, tư duy độc lập và quyền tự do lựa chọn là quyền lợi vốn có. Nếu cuộc sống luôn bị ràng buộc bởi các quy tắc, thì bạn cũng giống như một con lợn bất trị.

Đừng mù quáng chạy theo người khác, đừng khuất phục trước thế gian, đừng thỏa hiệp với chính mình và đừng từ bỏ mục tiêu theo đuổi. Hãy kiên nhẫn lắng nghe tiếng nói bên trong bạn và tiến bước vững chắc theo hướng mà bạn thực sự mong muốn.

Vương Hiểu Ba chia sẻ: "Chúng ta không thể quyết định cách sống hay cách chết, nhưng chúng ta có thể quyết định cách yêu và cách sống".

Hãy sống mỗi ngày theo cách bạn thích, đây chính là cách sống hạnh phúc nhất.