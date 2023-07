Y-O-X Tea House và chiến lược phát triển dài hạn.

Y-O-X Tea House là Dự án chuỗi cửa hàng chuyên về dòng Trà sữa Ô Long với đa dạng sản phẩm được sản xuất, chế biến và pha chế đáp ứng 3 tiêu chuẩn cốt lõi: SẠCH SẼ, THƠM NGON VÀ RẺ. Theo đó, các nguyên liệu sản xuất, chế biến trà sữa hoàn toàn từ nguồn tự nhiên, không sử dụng phụ gia hay chất bảo quản, quá trình từ khâu sản xuất, chế biến, bảo quản đều phải đảm bảo tuyệt đối các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm được quy định trong Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Thực đơn YOX tea house đặc sắc, thơm ngon, có sức hấp dẫn đặc biệt với đại đa số nhóm khách hàng mà YOX hướng tới; các sản phẩm YOX đều có giá cả cạnh tranh hơn cả so với các sản phẩm trà sữa Ô long cùng phân khúc trên thị trường.

Y-O-X Tea House hướng tới nhóm khách hàng chủ yếu là giới trẻ như học sinh, sinh viên và giới văn phòng. Đây là nhóm khách hàng chiếm tỷ lệ lên tới 92,3% số lượng người dân Việt Nam sử dụng sản phẩm trà sữa Ô Long theo số liệu từ Phòng nghiên cứu thị trường của GUCINO.

Y-O-X Tea House sở hữu đội ngũ nhân sự có nền tảng đạo đức nghề nghiệp và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp được tuyển chọn và đào tạo bài bản. Đặc biệt, một trong những Founder, đồng thời là CEO của YOX được sinh ra từ vùng đất Bảo Lộc, Lâm Đồng – địa danh nổi tiếng về dòng Trà Ô Long mà YOX đang sử dụng hiện nay. Ông cũng là người say mê và am hiểu sâu sắc về dòng trà Ô Long đồng thời cũng là một doanh nhân thành công với 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực F&B (ông đã xây dựng và phát triển 1 trong số ít chuỗi cửa hàng đồ uống lớn nhất Việt Nam hiện nay).

Đội ngũ nhân sự tại YOX được đào tạo bài bản về chuyên môn và dịch vụ khách hàng

Bốn lợi thế cạnh tranh vượt trội của Y-O-X Tea House

Chất lượng sản phẩm

Các sản phẩm từ YOX ngoài yếu tố đảm bảo an toàn thực phẩm còn có thể chinh phục trái tim những người sành trà bởi sự thơm ngon đặc biệt, khó quên. Để có được những ly trà như vậy, YOX phải đầu tư bài bản, kỹ lưỡng từ khâu lựa chọn nguyên liệu cho đến việc nghiên cứu công thức và kỹ thuật chế biến, pha chế, bảo quản để cho ra một thức uống hoàn hảo nhất và phù hợp với khẩu vị của đại đa số khách hàng.

Không gian kiến trúc, nội thất

Các cửa hàng YOX được thiết kế theo cùng ngôn ngữ nhận diện thương hiệu với tone màu xanh chủ đạo, không gian nội thất hiện đại, trẻ trung và cũng rất tinh tế, có thể làm vừa lòng những khách hàng khó tính nhất về yếu tố thẩm mỹ.

Thiết kế 3D một cửa hàng YOX Tea House tại Trung Kính, Hà Nội

Hình ảnh nhận diện thương hiệu

Ông Nguyễn Khánh Nam – Phó Tổng GĐ phụ trách truyền thông của YOX cho biết, việc sáng tác tên gọi thương hiệu YOX là cả một quá trình lao động sáng tạo công phu để chọn ra được một tên gọi đảm bảo các yếu tố dễ đọc, dễ nhớ, khó nhầm lẫn và lại có khả năng bảo hộ cao. Các hình ảnh nhận diện thương hiệu YOX cũng được thiết kế công phu để đảm bảo đáp ứng các yếu tố thẩm mỹ và đồng nhất của một thương hiệu cao cấp.

Giá cả sản phẩm

Các sản phẩm trà sữa Ô long YOX có giá cạnh tranh hơn so với các sản phẩm cùng phân khúc trên thị trường để tạo ưu thế cạnh tranh vượt trội nhưng vẫn đảm bảo được các chỉ tiêu về lợi nhuận xuất phát từ các yếu tố quản lý, công nghệ …để có thể cắt giảm các loại chi phí cố định và thường xuyên, giúp các cửa hàng YOX và cửa hàng nhượng quyền thương hiệu đạt hiệu quả kinh doanh cao.

Menu đồ uống đa dạng theo xu hướng và có giá thành phù hợp với nhiều đối tượng

YOX và chiến lược phát triển dài hạn

Những lợi thế cạnh tranh trên cũng là cơ sở cho YOX thực hiện mục tiêu phát triển chuỗi cửa hàng trà sữa nhượng quyền rộng lớn trên phạm vi cả nước trong thời gian dài (khác với chiến lược phát triển ngắn hạn theo trào lưu từ 2 đến 5 năm như một số thương hiệu khác trên thị trường). Điều này giúp nhà đầu tư nhượng quyền thương hiệu có thể yên tâm đầu tư phát triển kinh doanh ổn định trong thời gian dài thay vì phải thay đổi mô hình kinh doanh trong thời gian ngắn khi thương hiệu đã ở giai đoạn thoái trào mà chưa kịp thu hồi vốn hoặc chưa đạt kỳ vọng lợi nhuận.