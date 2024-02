Yara hợp tác cùng Pepsico Foods vì nông nghiệp bền vững tại Việt Nam

Sự kiện đã diễn ra trong khuôn khổ của "Ngày hội thu hoạch mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ khoai tây bền vững năm 2024" và "Hội thảo tổng kết hoạt động 2023 và đề xuất kế hoạch cho năm 2024 của nhóm công tác PPP rau quả" vào ngày 27 tháng 2 tại tỉnh Gia Lai, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong mối quan hệ chiến lược giữa hai đơn vị.



Đại diện ban lãnh đạo hai công ty tham gia sự kiện. (Ảnh: Yara Việt Nam)

Theo đó, việc hợp tác xây dựng mô hình sản xuất khoai tây theo hướng bền vững giữa Yara Việt Nam và PepsiCo Foods Việt Nam không chỉ là một cam kết hành động mà còn được coi là một chiến lược toàn diện trong lĩnh vực nông nghiệp. Áp dụng mô hình bón phân hữu cơ YaraSuna cho khoai tây không chỉ góp phần cải thiện cấu trúc đất và duy trì sự cân bằng sinh thái, mà còn kết hợp với các giải pháp bón phân khoáng hợp lý nhằm tạo ra một mô hình sản xuất nông nghiệp tối ưu về năng suất, cải thiện sức khỏe của đất và bảo vệ môi trường.



Cả hai doanh nghiệp sẽ cùng nhau tiến hành nghiên cứu các giải pháp dinh dưỡng dựa trên sản phẩm phân bón Yara để đảm bảo năng suất cao và chất lượng củ khoai tây. Mô hình trồng khoai tây bền vững của Yara Việt Nam và PepsiCo Foods Việt Nam sẽ đóng góp quan trọng vào việc cải thiện thu nhập của cộng đồng, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, và đồng thời hỗ trợ mục tiêu lớn hơn về lương thực bền vững. Hơn nữa, các bên sẽ tìm kiếm và mở rộng diện tích trồng khoai tây tại các khu vực địa lý thích hợp, giúp đảm bảo nguồn nguyên liệu và duy trì sự ổn định của hệ sinh thái nông nghiệp, tạo ra một chuỗi cung ứng ổn định và linh hoạt.

Ông Vi Văn Sơn – Phó giám đốc Nông học Yara Việt Nam hướng dẫn quy trình dinh dưỡng chăm sóc cây khoai tây cho nông dân tại sự kiện. (Ảnh: Yara Việt Nam)

Ngoài ra, Yara Việt Nam và PepsiCo Foods Việt Nam đồng loạt thực hiện hoạt động tập huấn và chuyển giao kiến thức liên quan đến dinh dưỡng cây trồng và phương pháp canh tác bền vững cho cộng đồng nông dân. Điều này đảm bảo rằng mọi người nông dân đều được trang bị đầy đủ kiến thức cần thiết để thực hiện các phương pháp canh tác tiên tiến và có hiệu suất cao, giúp họ có cái nhìn sâu sắc hơn về tác động của các giải pháp dinh dưỡng đối với năng suất và chất lượng của nông sản.



Theo bà Trần Ngọc Thanh Trúc - Tổng Giám đốc Yara Việt Nam: "Sự hợp tác giữa Yara Việt Nam và PepsiCo Foods Việt Nam sẽ tạo ra sự đồng thuận về mô hình nông nghiệp bền vững trong cộng đồng nông dân sản xuất khoai tây. Mô hình này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế cho nông dân thông qua tăng cường năng suất và chất lượng sản phẩm mà còn mở ra cơ hội cho họ tham gia vào một hệ thống nông nghiệp hiện đại, đồng thời đảm bảo sự bình đẳng giới khi có nhiều nông dân nữ cùng tham gia và khuyến khích sự hệ thống hóa trong việc chuyển giao kiến thức và kỹ thuật".

Ngay tại sự kiện, Yara Việt Nam cũng đã có những chia sẻ về mục tiêu, đặt ra những cam kết và hành động cụ thể nhằm "Kiến tạo môi trường xanh vì tương lai lương thực bền vững", bằng việc giới thiệu giải pháp dinh dưỡng tiên tiến YaraSuna.

Mô hình bón phân hữu cơ YaraSuna trên khoai tây được triển khai trong trang trại của PepsiCo Foods, không chỉ nhấn mạnh việc áp dụng một giải pháp cụ thể, mà còn chứng minh những ảnh hưởng tích cực và thực tế mà phân bón hữu cơ YaraSuna mang lại cho môi trường đất và cây trồng.

Với nguồn nguyên liệu được chọn lựa nghiêm ngặt ngay tại Việt Nam kết hợp với công nghệ sản xuất từ châu Âu, dòng phân bón hữu cơ YaraSuna khi kết hợp hài hòa với phân bón vô cơ sẽ giúp bà con nông dân cải thiện sức khỏe đất, tăng năng suất cây trồng, qua đó góp phần kiến tạo một nền nông nghiệp bền vững tại Việt Nam.

Hình ảnh các hoạt động diễn ra tại sự kiện. (Ảnh: Yara Việt Nam)

Về Yara Việt Nam:



Tập đoàn phân bón Yara toàn cầu được thành lập vào năm 1905, là công ty dinh dưỡng cây trồng toàn cầu, hoạt động theo mô hình kinh doanh tích hợp với khoảng 17.000 nhân viên tại hơn 60 quốc gia. Tập đoàn Yara toàn cầu còn là thành viên chính thức của Hiệp hội tiêu chuẩn quốc tế Global G.A.P nhiều năm liên tiếp, là đại diện tiêu biểu trong ngành phân bón với việc sản xuất các dòng phân bón xanh-sạch. Tại Việt Nam, Yara có mặt từ năm 1992, chuyên cung cấp các loại phân bón và giải pháp dinh dưỡng cây trồng hàng đầu thế giới. Công ty là thành viên của nhóm hợp tác công tư (PPP) về hóa chất nông nghiệp.

Yara đặt sứ mệnh nuôi dưỡng thế giới và bảo vệ hành tinh một cách có trách nhiệm. Công ty theo đuổi chiến lược giá trị bền vững, khuyến khích canh tác nông nghiệp sử dụng năng lượng thân thiện với môi trường. Yara có tham vọng tập trung phát triển một tương lai nông nghiệp tích cực, ứng phó tốt với biến đổi khí hậu, đảm bảo nguồn cung cho lương thực toàn cầu, tạo nên các giá trị cho khách hàng, người nông dân và mang đến một chuỗi giá trị thực phẩm bền vững hơn.

Tầm nhìn của Yara là một xã hội hợp tác, một thế giới không nạn đói và một hành tinh được tôn trọng.