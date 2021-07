Yêu cầu tài xế giao hàng chỉ rẽ phải, một hãng vận chuyển tiết kiệm được 50 triệu USD, giảm lượng khí thải tương đương 20.000 ô tô chở khách mỗi năm

Có một câu chuyện bất ngờ với khá nhiều người về hãng vận chuyển UPS đó là mỗi năm họ tiết kiệm tới hàng triệu USD chỉ bằng một hành động cực đơn giản: Cấm tài xế rẽ trái trong mọi hoàn cảnh.

Quy định này được thành lập sau quá trình nghiên cứu, thống kê kéo dài của UPS. Bằng việc luôn rẽ phải dù là trong bất kỳ tình huống nào (trừ khi việc rẽ trái là không thể tránh được) hãng vận chuyển UPS đã tiết kiệm được hàng triệu gallon dầu mỗi năm và giảm thiểu được lượng khí thải tương đương với 20.000 ô tô chở khách mỗi năm.

Theo như hệ thống phân tích của UPS thì rẽ trái sẽ rất tốn kém chi phí cho những người lái xe cũng như công ty. (Tất nhiên điều này chỉ đúng với những quốc gia đi bên phải đường, với những quốc gia đi bên trái như Anh, Nhật hay Thái Lan... thì luôn rẽ trái sẽ tiết kiệm hơn).

Mặc dù việc chỉ rẽ phải có thể sẽ khiến chặng đường dài hơn, phức tạp hơn rất nhiều thế nhưng chỉ rẽ phải mang lại hiệu quả đích thực nhất là giảm thiểu tai nạn cũng như thời gian chờ đèn tín hiệu giao thông.

"Luật ngầm" này đã được UPS đưa vào thực thi từ nhiều thập kỷ trước (trước khi có máy tính và GPS). Hiện tại UPS đưa vào sử dụng phần mềm chuyên dụng, chỉ ra cho các tài xế tuyến đường đi hợp lý và hiệu quả nhất.

Vậy vì sao họ không rẽ trái?

Việc rẽ trái nhìn chung được xem là không an toàn và lãng phí khi tham gia giao thông ở những quốc gia tay lái thuận như ở Mỹ.

"Việc rẽ trái tức là đi ngược lại với dòng xe cộ đang di chuyển", theo giải thích của Tom Vanderbilt – tác giả cuốn: "Traffic: Why we drive the way we do".

"Điều này không chỉ gây nguy hiểm mà còn khiến giao thông ùn ứ, trừ khi ở mỗi ngã ba ngã tư có lắp đặt đèn dành riêng cho người rẽ trái nhưng áp dụng việc này tiêu tốn khoảng 30 - 40 giây chờ đèn đỏ của mỗi người tham gia giao thông".

Một nghiên cứu về những nhân tố gây tai nạn tại những điểm giao cắt của Hiệp hội an toàn giao thông cao tốc quốc gia Mỹ cho thấy, rẽ trái là một trong những nguyên nhân chính tạo tiền đề gây ra tai nạn và khả năng xảy ra tai nạn là 22,2%, so với mức 1,2% nếu rẽ phải. Khoảng 61% tai nạn xảy ra trong lúc rẽ khúc cua hoặc băng qua ngã tư liên quan tới việc rẽ trái – đối lập với con số tương tự 3,1% khi rẽ phải.

Rẽ trái cũng cũng có khả năng gây nguy hiểm cho người đi bộ gấp 3 lần so với rẽ phải theo dữ liệu được thu thập bởi Những nhà hoạch định giao thông New York.

"Việc rẽ trái cũng làm giảm tiêu hao nhiên liệu", theo Jack Levis – Giám đốc quản lý quy trình cấp cao của UPS nói.

Ngoài quy tắc ngầm, UPS còn đưa vào sử dụng một phần mềm phân tích hành trình có tên là Orion giúp các tài xế có thể biết trước tuyến đường nào hợp lý nhất.

Được biết UPS thực hiện 18 triệu đơn hàng vận chuyển mỗi ngày và Orion phải phân tích 250 triệu điểm đến mỗi ngày. Việc này giúp tiết kiệm cho công ty từ 300 đến 400 triệu USD tiền nhiên liệu, lương và chi phí vận hành mỗi năm. "Khi có Orion, chúng tôi có thể và tiết kiệm 185 triệu dặm mỗi năm so với con số 85 triệu dặm như thông thường".

Mặc dù vậy, không phải lúc nào tài xế cũng rẽ phải.

Tất nhiên, có những đoạn đường ta buộc phải rẽ trái và đó là điều không thể tránh khỏi. Thế nhưng, thống kê của UPS cho thấy số lần rẽ trái chiếm chưa tới 10% tổng số lần rẽ của tài xế lái xe. Như vậy, 9 lần rẽ phải mới có 1 lần rẽ trái và chắc chắn mọi người sẽ tự lên được lộ trình cho mình với số lần rẽ như vậy.

Theo trang thông tin The Conversation thì nếu như tất cả mọi người đều rẽ phải, không rẽ trái và đi lần lượt theo thứ tự, cảnh tượng tắc đường sẽ được giảm thiểu đáng kể (tất nhiên nếu mọi người đi đúng luật và không lấn làn, vượt ẩu). Chi phí cho xăng dầu cũng như khí thải sẽ giảm thiểu và nếu tất cả mọi người cùng nói không với rẽ trái, chúng ta sẽ có một chặng đường thoải mái mà không gặp bất kì khó khăn nào.

Dẫu vậy, đời chẳng như mơ, mọi người đều đi theo sở thích, thói quen và đa số ưu tiên thời gian lên trên tất cả nên họ chọn cách đi hỗn hợp, chọn đường ngắn nhất, chính vì lý do đó ở nhiều nơi, chặng đường chỉ rẽ phải không hề khả thi.

Thế nhưng, nếu bạn muốn thử nghiệm cách thức này của UPS, hãy lên cho mình một lộ trình không/hạn chế rẽ trái và qua thời gian bạn sẽ thấy mình tiết kiệm được kha khá tiền xăng.

