Yếu tố mùa vụ ủng hộ, MBS điểm tên 10 doanh nghiệp dự báo hưởng lơi từ câu chuyện nâng hạng và đón đầu dòng vốn FDI trở lại

Trong báo cáo cập nhật mới nhất, Chứng khoán MB (MBS) nhận định tháng 3 theo yếu tố mùa vụ là tháng thuận lợi nhất đối với thị trường chứng khoán. Cụ thể, trong 9/10 năm gần nhất, tháng 3 đều ghi nhận tăng điểm, năm duy nhất giảm là năm xuất hiện Covid 2020.

Theo nhóm phân tích MBS, tháng 3 năm nay, thị trường có nhiều yếu tố tác động tích cực như: đánh giá giữa kỳ từ FTSE, thuế quan toàn cầu mới từ Mỹ đang có tác động tích cực đến nhóm cổ phiếu xuất khẩu, Logistics, BĐS KCN.

Bên cạnh đó, tháng 3 hàng năm thường là mùa ĐHCĐ, kế hoạch kinh doanh năm và kết quả kinh doanh quý 1 có thể được công bố sơ bộ. Trên cơ sở đó, VN-Index có khả năng vượt đỉnh 1.920 điểm, trong khi vùng hỗ trợ ở khu vực 1.830 điểm.

Trong tháng 3, MBS lựa chọn cổ phiếu thiên về yếu tố hưởng lợi từ nâng hạng và việc đón đầu dòng vốn FDI trở lại. Danh mục các cổ phiếu cho tháng 3 gồm: CTG, ACB, STB, HPG, SSI, GVR, KBC, CTR, MSN, DCM.

Tại nhóm ngân hàng, Vietinbank (mã: CTG) được đánh giá cao nhờ hưởng lợi từ việc đẩy nhanh đầu tư công trong năm 2026. NIM được duy trì tốt hơn so với các ngân hàng tư nhân nhờ chi phí vốn (COF) vượt trội. Chi phí dự phòng giảm mạnh, tạo tiềm năng cao cho tăng trưởng lợi nhuận.

Với Ngân hàng TMCP Á Châu (mã: ACB) , MBS nhận định tín dụng SME và bán lẻ phục hồi mạnh hơn trong năm 2026, hỗ trợ biên lãi ròng (NIM) hồi phục. Chất lượng tài sản vượt trội giúp duy trì chi phí tín dụng ở mức thấp. Định giá hấp dẫn so với các doanh nghiệp cùng ngành.

Ngoài ra, triển vọng tăng trưởng lợi nhuận của Sacombank (mã: STB) cũng được đánh giá tích cực nhờ kiểm soát chi phí tốt hơn và áp lực trích lập dự phòng giảm dần. MBS kỳ vọng khoản nợ xấu tồn đọng lâu năm liên quan đến 32,5% cổ phần của ông Trầm Bê sẽ được xử lý trong năm 2026 và hoàn tất trong đầu 2027, qua đó có thể mang lại một khoản lợi nhuận đột biến lớn từ việc thu hồi nợ và hoàn nhập dự phòng.

Nhóm chứng khoán xuất hiện cái tên đầu ngành là Chứng khoán SSI . MBS kỳ vọng SSI tiếp tục duy trì thị phần trong năm 2026 nhờ tệp khách hàng tổ chức mạnh trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đứng trước ngưỡng cửa nâng hạng theo đánh giá của FTSE.

" Thanh khoản giao dịch bình quân ngày của thị trường tăng cao hơn nhờ triển vọng nâng hạng (dự báo +10% svck trong năm 2026) cùng với dư nợ cho vay ký quỹ bình quân của SSI tăng mạnh (dự báo +25% svck trong năm 2026) sẽ hỗ trợ lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ (NPATMI) của SSI tăng 21% svck trong năm 2026" , MBS nêu rõ.

Ở nhóm BĐS KCN, nhóm phân tích đánh giá GVR sở hữu nhiều triển vọng dài hạn nhờ: (1) Thiếu hụt nguồn cung cao su, (2) Các khu công nghiệp (IP) mới, (3) Chuyển đổi đất cao su. Động lực tăng trưởng đến từ các IP mới như Hiệp Thạnh, Rạch Bắp giai đoạn 2, Bắc Đồng Phú mở rộng, Nam Đồng Phú mở rộng, Minh Hưng 3 giai đoạn 2, qua đó tạo ra quỹ đất mới phục vụ phát triển dài hạn.

Đồng thời, các cải cách chính sách nhằm thu hút cả đầu tư trong nước và nước ngoài vào các ngành công nghệ cao đang tạo nền tảng cho sự chuyển đổi của lĩnh vực khu công nghiệp (KCN), từ mô hình KCN truyền thống sang KCN sinh thái và công nghệ cao.

Trong bối cảnh đó, Đô thị Kinh Bắc (mã: KBC) đang mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp FDI công nghệ cao. Gần đây nhất, công ty tham gia dự án trung tâm dữ liệu AI SGI-HCM Campus với tổng vốn đăng ký 2 tỷ USD. Trung tâm dữ liệu có quy mô 12 ha, tọa lạc tại KCN Tân Phú Trung.Bên cạnh đó, KBC tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác với các nhà sản xuất công nghệ lớn như Luxshare, LG và Goertek.

Tại nhóm phân bón, với chiến lược gia tăng tỷ trọng phân bón NPK, Đạm Cà Mau (mã: DCM) được kỳ vọng sẽ duy trì doanh thu và biên lợi nhuận ổn định hơn so với các giai đoạn trước. Tỷ trọng xuất khẩu của DCM cũng tăng lên trong thời gian gần đây, phản ánh chiến lược đa dạng hóa thị trường tiêu thụ và đón đầu chu kỳ phục hồi của giá urê thế giới. Theo MBS, điều này góp phần thúc đẩy doanh thu, trong bối cảnh giá urê trong nước thường trễ khoảng sáu tháng so với giá quốc tế.

MBS cũng đánh giá triển vọng tích cực với Tập đoàn Masan (mã: MSN) . Năm 2025, Masan Consumer (MCH) chịu tác động tiêu cực từ (1) nhu cầu tiêu dùng suy yếu và (2) sự thay đổi trong hệ thống phân phối bán lẻ của kênh truyền thống.

Trong khi đó, WCM tiếp tục tăng trưởng vững, chủ yếu nhờ mở rộng mạnh hệ thống cửa hàng; MML tăng tỷ trọng thịt chế biến thông qua sản phẩm mới và mở rộng độ phủ trong mạng lưới bán lẻ hiện đại của WCM; còn MHT hưởng lợi từ giá kim loại thế giới duy trì ở mức cao và lập đỉnh mới

Giai đoạn 2026–2027, khi hệ thống bán lẻ mới đi vào ổn định và nhu cầu tiêu dùng hồi phục, MCH được kỳ vọng quay lại quỹ đạo tăng trưởng. Tổng hợp các mảng kinh doanh cốt lõi cùng thu nhập từ TCB, lợi nhuận ròng của MSN giai đoạn 2026–2027 được dự báo tăng lần lượt 33% và 26% so với cùng kỳ.