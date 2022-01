Yếu tố nào hỗ trợ đà tăng giá của cổ phiếu BID, VCB, CTG, TCB,... trong năm 2022?

Tại báo cáo ngành mới phát hành, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho rằng trong quý I/2022, cổ phiếu nhóm ngân hàng quốc doanh được hỗ trợ bởi các câu chuyện chia cổ tức và kì vọng phát hành riêng lẻ đối tác nước ngoài. Trong khi nhóm tư nhân sẽ có điểm rơi về tin tức và tăng trưởng kể từ quý 2 - quý 3/2022.

Với BIDV, nhóm phân tích cho biết ngân hàng không xin nới tỷ lệ sở hữu nước ngoài, song có kế hoạch phát hành riêng lẻ vẫn đang chờ NHNN chấp thuận cho mở rộng danh sách đối tác phát hành.

Trong trường hợp phát hành vào năm 2022, VDSC cho rằng đây sẽ là động lực tăng giá lớn nhất, trong khi kế hoạch chia cổ tức, giữ lại lợi nhuận mà Quốc hội đã thông qua cũng sẽ hỗ trợ giá cổ phiếu BID.

Thêm đó, tăng trưởng lợi nhuận của BIDV trong năm 2022 dự kiến có nhiều bất ngờ tích cực và sẽ là động lực lớn cho giá cổ phiếu.

Cụ thể, chi phí dự phòng là động lực tăng trưởng lớn nhất của lợi nhuận trong năm 2022. Cụ thể, VDSC cho rằng kết quả kinh doanh năm 2022 của BIDV có thể đột biến phụ thuộc vào các định hướng tới đây của ngân hàng. Theo đó, nợ xấu của ngân hàng đã giảm mạnh trong quý 4/2021 và nợ tái cơ cấu có tăng nhưng ngân hàng đã trích lập đầy đủ theo Thông tư 14. Kết hợp với áp lực lên chất lượng tài sản giảm khi kinh tế phục hồi, trích lập dự phòng dự kiến sẽ giảm mạnh.

Với Vietcombank, các chuyên gia chỉ ra động lực chính trong năm sẽ vẫn là tăng trưởng lợi nhuận, dự kiến điểm rơi ở quý 2/2022 và kết quả kinh doanh quý 4/2021 và quý 2/2022 tiêu cực.

VDSC cho biết việc xin nới tỷ lệ sở hữu nước ngoài của và việc tăng vốn thông qua phát hành riêng lẻ của Vietcombank vẫn chưa có nhiều diễn biến mới. Tuy nhiên, trong trường hợp Vietcombank được tiến hành tăng vốn theo cấu phần phát hành riêng lẻ, đây sẽ là động lực bổ sung lớn. Ngoài ra, nhóm phân tích cũng kỳ vọng ngân hàng này sẽ tiếp tục được phép chia cổ tức bằng cổ phiếu, giữ lại lợi nhuận như tờ trình gói hỗ trợ của Quốc hội.

Tương tự, VietinBank được cho là sẽ có tốc độ tăng trưởng biến động khi kết quả kinh doanh quý 4/2021 và quý 1/2022 dự kiến không mấy khả quan. Do đó, điểm rơi lợi nhuận, vốn là động lực chính, sẽ bắt đầu từ quý II/2022.

Bên cạnh đó, việc ngân hàng được phép chia cổ tức giữ lại lợi nhuận là động lực hỗ trợ giá trong giai đoạn tới. Trong khi các yếu tố hỗ trợ tăng giá như thương vụ Manulife và các thương vụ thoái vốn đã dần được phản ánh.

Với ACB, nhóm phân tích cho rằng lợi nhuận quý 4/2021 của ACB ước tính không tích cực. Tuy nhiên, đây là một trong ít ngân hàng dự kiến trích lập hoàn toàn nợ cơ cấu theo Thông tư 14 trong năm 2021.

VDSC kỳ vọng ngân hàng sẽ tăng trưởng tốt trong quý 1/2022 và bắt đầu tăng trưởng cao từ quý 2 cùng năm. Tốc độ tăng trưởng là yếu tố chính hỗ trợ giá cổ phiếu.

Trong khi đó, Techcombank là ngân hàng duy trì tốc độ tăng trưởng lợi nhuận cao ổn định và dự kiến vẫn duy trì mức tốt so với bình quân toàn ngành trong quý IV/2021 và các quý năm 2022 nhờ NIM, thu ngoài lãi và chi phí dự phòng.

"Techcombank chưa có kế hoạch đối với TCBS, hoặc câu chuyện liên quan đến phát hành riêng lẻ cho đối tác nước ngoài. Do đó, động lực tăng giá chính sẽ đến từ hiệu quả hoạt động, tốc độ tăng trưởng và định giá", VDSC nhận định.

Với HDBank, nhóm phân tích cho rằng câu chuyện tích cực cho giá cổ phiếu sẽ đến từ việc xin nới trần tỷ lệ sở hữu nước ngoài, trong khi quy mô lớn của thương vụ ESOP có thể chưa phản ánh vào giá.

Ngân hàng dự kiến sẽ có kết quả kinh doanh quý IV/2021 và quý I/2022 khả quan hơn so với bình quân ngành nhờ NIM, tăng trưởng tín dụng và chi phí hoạt động. Song, tốc độ tăng trưởng hàng quý dự kiến chậm lại trong nửa năm sau 2022 do nền so sánh cao trong năm 2021.

Về OCB, ngân hàng dự kiến sẽ hoàn tất phát hành 70 triệu cổ phiếu (5,1% tổng số cổ phần đang lưu hành) cho đối tác chiến lược trong quý 1/2022. Ngoài ra, tỷ lệ cho vay trên tài sản đảm bảo thấp và quản lý chặt chẽ giúp chi phí dự phòng cho nợ tái cơ cấu theo Thông tư 14 không nhiều. Trích lập theo lộ trình 3 năm kết hợp với sự hồi phục của khách hàng sẽ giải tỏa áp lực dự phòng so với năm 2021.

Dự báo về MB, nhóm phân tích cho rằng điểm rơi tăng trưởng lợi nhuận năm 2022 cũng sẽ bắt đầu từ quý 2/2022. Trong đó, chi phí dự phòng giảm sẽ là động lực tăng trưởng lợi nhuận chính năm 2022.

Tại VPBank, động lực hỗ trợ giá cổ phiếu sẽ đến từ việc tái đàm phán hợp đồng bancassurance với AIA.