Zalo nhận ‘bão’ đánh giá 1 sao và bình luận 'xấu' từ người dùng

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VTC News, trên kho ứng dụng App store những ngày qua, ứng dụng Zalo liên tục bị nhận đánh giá 1 sao. Cùng với đó, người dùng cũng thể hiện sự bức xúc thông qua những bình luận như “Ép buộc người dùng chia sẻ quyền riêng tư”, “Vi phạm quyền con người”, “Xâm nhập quyền riêng tư nhiều” ….

Đánh giá 1 sao và bình luận của người dùng trên App store. (Ảnh: MH)

Một người dùng chia sẻ trên App store: “Chỉ vì khách hàng dùng nên buộc phải dùng, chứ đây là một ứng dụng quá tệ, nhất là ép người khác phải xác nhận điều khoản sử dụng”.

Phần lớn người dùng đánh giá 1 sao cho Zalo vì cho rằng ứng dụng này đang ép buộc người dùng với những điều khoản phải cung cấp thông tin cá nhân trong khi nền tảng lại không chịu trách nhiệm nếu thông tin bị lộ lọt.

“Có nhiều nội dung đưa ra mang nội dung một phía gây bất lợi cho người dùng. Ví dụ tại khoản 5.1 nhưng ở khoản 4 lại không chịu trách nhiệm rõ ràng; 5.11 thu thập hình ảnh cá nhân? Do Zalo tiết lộ thì không bồi thường?”, một bình luận của người dùng trên App Store.

Phần lớn người dùng bình luận tiêu cực về nền tảng Zalo. (Ảnh: MH)

Còn trên kho ứng dụng CH Play cũng liên tục ghi nhận đánh giá 1 sao từ người dùng cho ứng dụng Zalo kể từ khi nền tảng này yêu cầu người dùng "cập nhật điều khoản dịch vụ mới".

Tài khoản Lam Nguyen Van bức xúc: “Thỏa thuận mới của Zalo ép buộc người dùng, Zalo có thể tùy ý lấy thông tin, sửa chữa, cập nhật, thay đổi mà không cần sự đồng ý người dùng. Đồng thời không nhận mọi trách nhiệm và người dùng không thể kiện cáo nếu xảy ra vấn đề”.

Đánh giá 1 sao và bình luận của người dùng trên CH Play. (Ảnh: MH)

Trước đó, Zalo bất ngờ thông báo người dùng phải "cập nhật điều khoản dịch vụ mới" để tiếp tục sử dụng. Theo một điều khoản dịch vụ mới, Zalo có quyền thu thập và chia sẻ dữ liệu cá nhân của người dùng, bao gồm thông tin cơ bản như số điện thoại, họ tên, giới tính, mối quan hệ gia đình và thông tin căn cước công dân. Nếu không đồng ý với thỏa thuận, người dùng sẽ không thể tiếp tục sử dụng ứng dụng, và tài khoản sẽ tự động bị xóa sau 45 ngày nếu không có thay đổi.

Phần lớn người dùng đều bất bình với những điều khoản mới của Zalo, thậm chí đòi tẩy chay nền tảng này.