Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do người Việt Nam cầm đầu

29-12-2025 - 10:06 AM | Kinh tế số

Công an Hà Tĩnh vừa phối hợp với công an nhiều địa phương bắt giữ 22 đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.

Tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an Campuchia; Công an các tỉnh, thành phố Thanh Hóa, Hải Phòng, Tây Ninh và công an tại các Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Cát Bi, Tân Sơn Nhất, cửa Khẩu Quốc tế Mộc Bài - Tây Ninh triệt xóa đường dây tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia hoạt động trên không gian mạng, bắt giữ 22 người, thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do người Việt Nam cầm đầu - Ảnh 1.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia bị bắt giữ (Ảnh Công an Hà Tĩnh)

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, cơ quan công an xác định đường dây lừa đảo này do những người Việt Nam cầm đầu, trực tiếp tổ chức và điều hành, với các "tổng quản" chỉ huy hoạt động tại nước ngoài.

Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do người Việt Nam cầm đầu - Ảnh 2.

Đối tượng Lương Xuân Duyên, kẻ trực tiếp điều hành nhóm hoạt động tại Myanma tại cơ quan điều tra

Trong đó, Lương Xuân Duyên (SN 1988, trú xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy cũ, TP Hải Phòng) giữ vai trò điều hành nhóm lừa đảo hoạt động tại Myanmar, dù chịu sự chi phối nhất định từ những người nước ngoài.

Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do người Việt Nam cầm đầu - Ảnh 3.

Đối tượng Phạm Văn Diệm, kẻ trực tiếp cầm đầu nhóm hoạt động tại Camphuchia

Còn Phạm Văn Diệm (SN 1988, trú xã Hùng Thắng, TP Hải Phòng) là kẻ cầm đầu nhánh hoạt động độc lập tại Campuchia, trực tiếp thuê văn phòng tại khu Lý Châu (thành phố Bavet) để tổ chức vận hành như một "trụ sở" trá hình để thực hiện hành vi lừa đảo.

Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do người Việt Nam cầm đầu - Ảnh 4.

Tang vật vụ án

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 5-2025 đến khi bị triệt phá, tổ chức tội phạm này lừa đảo trên 1.000 người ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 120 tỉ đồng.

Theo Vĩnh Gia

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phá đường dây lừa đảo 120 tỷ đồng xuyên quốc gia, bắt giữ 22 người

Phá đường dây lừa đảo 120 tỷ đồng xuyên quốc gia, bắt giữ 22 người Nổi bật

3 thói quen đang âm thầm làm hại pin iPhone mà người dùng có thể không biết

3 thói quen đang âm thầm làm hại pin iPhone mà người dùng có thể không biết Nổi bật

Zalo đột ngột cập nhật điều khoản mới có trái luật?

Zalo đột ngột cập nhật điều khoản mới có trái luật?

09:58 , 29/12/2025
Siết thu thuế trên sàn thương mại điện tử

Siết thu thuế trên sàn thương mại điện tử

09:17 , 29/12/2025
Giả danh công an, “bắt cóc online” sinh viên, yêu cầu gia đình chuyển 300 triệu đồng

Giả danh công an, “bắt cóc online” sinh viên, yêu cầu gia đình chuyển 300 triệu đồng

08:42 , 29/12/2025
Hình thành hệ sinh thái phát triển AI an toàn

Hình thành hệ sinh thái phát triển AI an toàn

17:30 , 28/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên