Phá đường dây lừa đảo 120 tỷ đồng xuyên quốc gia, bắt giữ 22 người

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an Campuchia; Công an các tỉnh, thành phố Thanh Hóa, Hải Phòng, Tây Ninh và công an tại các Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Cát Bi, Tân Sơn Nhất, cửa Khẩu Quốc tế Mộc Bài - Tây Ninh triệt xóa đường dây tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia hoạt động trên không gian mạng, bắt giữ 22 người, thu giữ tang vật liên quan đến vụ án.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định đường dây lừa đảo này do những người Việt Nam cầm đầu, trực tiếp tổ chức và điều hành, với các “tổng quản” chỉ huy hoạt động tại nước ngoài.

Trong đó, Lương Xuân Duyên (SN 1988, trú xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy cũ, TP Hải Phòng) giữ vai trò điều hành nhóm lừa đảo hoạt động tại Myanmar, dù chịu sự chi phối nhất định từ những người nước ngoài.

Những người liên quan đến đường dây lừa đảo xuyên quốc gia vừa được Công an Hà Tĩnh phối hợp với Bộ Công an và một số địa phương triệt phá, bắt giữ. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Còn Phạm Văn Diệm (SN 1988, trú xã Hùng Thắng, TP Hải Phòng) là kẻ cầm đầu nhánh hoạt động độc lập tại Campuchia, trực tiếp thuê văn phòng tại khu Lý Châu (TP Bavet) để tổ chức vận hành như một “trụ sở” trá hình để thực hiện hành vi lừa đảo.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 5/2025 đến khi bị triệt phá, tổ chức tội phạm này lừa đảo trên 1.000 bị hại ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 120 tỷ đồng.

Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hoá khởi tố, tạm giam với Mai Văn Tới (23 tuổi, quê xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá) và 28 người khác để điều tra hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, đầu năm 2023, Tới xuất cảnh sang Campuchia, thuê toàn bộ 12 phòng ở tầng 4 một tòa nhà tại TP Bavet (tỉnh Svay Rieng, Campuchia) làm nơi điều hành lừa đảo công nghệ cao. Tại đây, Tới liên kết với nhiều người nước ngoài vận hành sàn đầu tư tài chính, tiền ảo dạng nhị phân mang tên JPX, đồng thời móc nối với nhóm trong nước tuyển nhân viên, mua sắm thiết bị công nghệ.

Nhóm của Tới dụ dỗ, lôi kéo khoảng 70 người Việt Nam sang Campuchia làm việc với lời hứa "việc nhẹ lương cao". Nhiệm vụ của họ là lập tài khoản mạng xã hội, chạy quảng cáo, nhắn tin tiếp cận nạn nhân và lôi kéo đầu tư qua website của chúng.

Đường dây được xác định có số lượng bị hại lên tới hàng nghìn người. Tổng số tiền chiếm đoạt ước tính nhiều nghìn tỷ đồng, riêng từ 23/6 đến 18/7 đã chiếm đoạt 200 tỷ đồng qua 20 tài khoản ngân hàng.