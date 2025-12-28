Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hướng dẫn chi tiết cách thông báo lưu trú ngay trên ứng dụng VNeID để tránh bị phạt

28-12-2025 - 08:35 AM | Kinh tế số

Thông báo lưu trú là nghĩa vụ bắt buộc theo quy định của pháp luật, áp dụng với cả chủ nhà và người đến ở tạm thời. Thay vì phải đến trực tiếp công an địa phương, người dùng hiện có thể thực hiện thao tác này nhanh gọn ngay trên ứng dụng VNeID.

.t1 { text-align: justify; }

Để thực hiện thông báo lưu trú trên ứng dụng VNeID, người dùng cần làm theo các bước như sau:

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng VNeID trên điện thoại. Tại màn hình chính, chọn mục "Thủ tục hành chính". Sau đó tiếp tục chọn "Thông báo lưu trú".

Hướng dẫn chi tiết cách thông báo lưu trú ngay trên ứng dụng VNeID để tránh bị phạt- Ảnh 1.

Bước 2: Chọn "Cơ sở lưu trú" và nhấn "Tạo mới yêu cầu". Tiếp tục chọn "Cơ quan công an thực hiện - Chọn thông tin". Lưu ý phải chọn đủ cấp tỉnh và xã.

Hướng dẫn chi tiết cách thông báo lưu trú ngay trên ứng dụng VNeID để tránh bị phạt- Ảnh 2.

Bước 3: Lựa chọn loại hình cơ sở cư trú (Cơ sở lưu trú du lịch; Ký túc xá sinh viên; Cơ sở khám chữa bệnh; Hộ gia đình; Nhà ngăn phòng cho thuê; Các cơ sở khác) và chọn tên cơ sở lưu trú.

Lưu ý: Sau khi nhập đầy đủ thông tin ở các bước trước, ứng dụng sẽ hiện danh sách tên các cơ sở lưu trú. Sau đó chọn "Tiếp tục".

Hướng dẫn chi tiết cách thông báo lưu trú ngay trên ứng dụng VNeID để tránh bị phạt- Ảnh 3.

Bước 4: Chọn "Thêm người lưu trú" và nhập thông tin người lưu trú.

Nếu người thực hiện thông báo cũng chính là người lưu trú thì đánh dấu vào ô hiển thị "Người thông báo là người lưu trú". Khi đó, hệ thống tự động điền thông tin.

Nếu người thông báo không phải người lưu trú thì phải tự nhập thông tin theo yêu cầu của ứng dụng.

Hướng dẫn chi tiết cách thông báo lưu trú ngay trên ứng dụng VNeID để tránh bị phạt- Ảnh 4.

Sau khi điền đầy đủ thông tin và kiểm tra chính xác thì nhấn "Lưu". Rồi chọn "Gửi yêu cầu".

Theo Luật Cư trú, thông báo lưu trú được áp dụng trong trường hợp công dân đến sinh sống, nghỉ lại tại một địa điểm ngoài nơi thường trú hoặc tạm trú, trong thời gian dưới 30 ngày. Việc thông báo lưu trú thường do chủ hộ, người quản lý chỗ ở thực hiện, tuy nhiên người đến lưu trú cũng có thể chủ động khai báo nếu được sự đồng ý của chủ nhà. Nếu không thông báo lưu trú đúng thời hạn, cá nhân hoặc chủ cơ sở lưu trú có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định hiện hành.

Người dùng ngân hàng cần đặc biệt chú ý vấn đề sau nếu không muốn bị chiếm đoạt tiền trong tài khoản
 

Theo Linh Lê

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ Đông sang Tây, ai cũng làm AI: làng công nghệ năm 2025 sôi động hơn bao giờ hết nhờ 8 nhân vật này

Từ Đông sang Tây, ai cũng làm AI: làng công nghệ năm 2025 sôi động hơn bao giờ hết nhờ 8 nhân vật này Nổi bật

Hacker đang âm thầm đánh cắp dữ liệu người đặt đồ ăn qua app

Hacker đang âm thầm đánh cắp dữ liệu người đặt đồ ăn qua app Nổi bật

Không USB, không email, làm thế nào nhân viên Samsung tuồn quy trình 600 bước của công nghệ DRAM 10nm sang Trung Quốc?

Không USB, không email, làm thế nào nhân viên Samsung tuồn quy trình 600 bước của công nghệ DRAM 10nm sang Trung Quốc?

17:55 , 27/12/2025
Dùng AI điều tiết giao thông

Dùng AI điều tiết giao thông

17:30 , 27/12/2025
Trung Quốc thông xe hầm đường bộ cao tốc dài nhất thế giới

Trung Quốc thông xe hầm đường bộ cao tốc dài nhất thế giới

17:08 , 27/12/2025
Thấy khách sạn gửi tin nhắn này qua Zalo thì hãy kiểm tra ngay trước khi thanh toán

Thấy khách sạn gửi tin nhắn này qua Zalo thì hãy kiểm tra ngay trước khi thanh toán

15:30 , 27/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên