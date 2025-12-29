3 thói quen đang âm thầm làm hại pin iPhone mà người dùng có thể không biết

Nếu có một yếu tố đang kìm hãm smartphone hiện đại đạt tới sự xuất sắc thực sự, đó chính là thời lượng pin còn hạn chế. Trong khi sức mạnh xử lý, độ sắc nét màn hình và khả năng phần mềm đã phát triển vượt bậc những năm gần đây, pin lại tiến bộ chậm hơn đáng kể.

May mắn thay, có khá nhiều biện pháp giúp bảo toàn sức khỏe pin lâu dài, cũng như những cách khắc phục nhanh để cải thiện thời lượng sử dụng hằng ngày trên cả iPhone và Android. Tuy nhiên, cũng tồn tại không ít quan niệm sai lầm xoay quanh việc bảo vệ pin, trong đó một số thậm chí còn gây hại nhiều hơn lợi về lâu dài.

Xóa toàn bộ ứng dụng gần đây

Hầu hết mọi người đều có thói quen vuốt đóng ứng dụng khỏi giao diện đa nhiệm một cách nhiệt tình. Điều này dễ hiểu, cảm giác dọn sạch sự lộn xộn rất đã, và hành động đóng ứng dụng cũng giống như đóng cửa sổ trên máy tính. Tuy nhiên, thực tế là các hệ điều hành di động hiện đại như iOS và Android được thiết kế ngay từ đầu với khả năng quản lý ứng dụng tự động, nên việc đóng ứng dụng thủ công không thực sự cần thiết.

Nếu muốn tối ưu hóa pin một cách hiệu quả trên iPhone, nên cân nhắc hạn chế làm mới ứng dụng chạy nền thông qua phần cài đặt thay vì đóng ứng dụng liên tục.

Trên thực tế, việc đóng ứng dụng mỗi lần ngừng sử dụng còn có thể phản tác dụng. Thay vì để hệ điều hành tự động đóng băng ứng dụng và phân bổ tài nguyên khi cần, việc vuốt tắt hoàn toàn buộc hệ thống phải tải lại ứng dụng vào RAM mỗi khi mở lại. Điều này không chỉ tạo thêm gánh nặng cho hệ thống mà còn làm hao pin không cần thiết so với việc để ứng dụng tự được kích hoạt lại một cách tự nhiên.

Sạc đầy và xả cạn pin hoàn toàn

Nhiều người tin rằng để pin điện thoại khỏe mạnh cần thường xuyên sạc đầy và xả cạn hoàn toàn. Quan niệm sai lầm này có lẽ bắt nguồn từ hiệu ứng nhớ, hiện tượng dẫn đến dung lượng tổng bị suy giảm dần do pin "quên" trạng thái đã được sạc đầy, xuất phát từ sự kết tinh của điện cực.

Để pin iPhone duy trì độ bền lâu dài, nên bật tùy chọn giới hạn sạc trong phần Cài đặt để giới hạn mức sạc ở khoảng 70-80% dung lượng.

Tuy nhiên, hiệu ứng nhớ, vốn thường xảy ra khi pin được giữ lặp đi lặp lại ở trạng thái chỉ sạc một phần, chủ yếu ảnh hưởng đến các loại pin nickel-cadmium đời cũ, chứ không phải pin lithium-ion hay silicon-carbon hiện đại trên iPhone và thiết bị Android ngày nay. Trên thực tế, pin trong các thiết bị điện tử tiêu dùng hiện đại chịu áp lực hóa học lớn nhất khi ở trạng thái sạc đầy hoặc xả cạn, và hoạt động hiệu quả nhất cũng như ít bị hao mòn nhất khi duy trì ở mức khoảng một nửa dung lượng.

Chỉ sử dụng bộ sạc mang thương hiệu Apple

Các tập đoàn công nghệ như Apple luôn muốn người dùng chỉ mua cáp sạc và củ sạc chính hãng. Phụ kiện sạc đắt tiền giúp gia tăng lợi nhuận, và công bằng mà nói, chúng thường có chất lượng cao. Tuy nhiên, phần lớn các bộ sạc bên thứ ba sẽ không gây hại cho pin iPhone, ngay cả khi chúng không được chứng nhận chính thức theo chương trình Made for iPhone (MFi) của Apple.

Dĩ nhiên, cũng cần thừa nhận rằng không phải mọi thiết bị sạc đều được sản xuất như nhau, và các sản phẩm kém chất lượng đôi khi có thể gây ra rủi ro an toàn thực sự. Theo nguyên tắc chung, nên tránh các bộ sạc và ổ cắm không rõ thương hiệu, hay vào đó, hãy chọn các sản phẩm bên thứ ba đến từ những nhà sản xuất uy tín như: Anker; Belkin; Ugreen; Spigen; Mophie; Baseus...

Khi nói đến các phụ kiện sạc USB Type-C hiện đại, nên đảm bảo thiết bị tuân thủ tiêu chuẩn USB Power Delivery (PD) để sạc an toàn và giảm nguy cơ pin bị xuống cấp sớm ngoài ý muốn.