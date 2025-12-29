Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

3 thói quen đang âm thầm làm hại pin iPhone mà người dùng có thể không biết

29-12-2025 - 07:17 AM | Kinh tế số

3 lầm tưởng phổ biến về iPhone vẫn được tin tưởng rộng rãi nhưng lại âm thầm làm giảm tuổi thọ và hiệu suất của thiết bị theo thời gian.

Nếu có một yếu tố đang kìm hãm smartphone hiện đại đạt tới sự xuất sắc thực sự, đó chính là thời lượng pin còn hạn chế. Trong khi sức mạnh xử lý, độ sắc nét màn hình và khả năng phần mềm đã phát triển vượt bậc những năm gần đây, pin lại tiến bộ chậm hơn đáng kể.

May mắn thay, có khá nhiều biện pháp giúp bảo toàn sức khỏe pin lâu dài, cũng như những cách khắc phục nhanh để cải thiện thời lượng sử dụng hằng ngày trên cả iPhone và Android. Tuy nhiên, cũng tồn tại không ít quan niệm sai lầm xoay quanh việc bảo vệ pin, trong đó một số thậm chí còn gây hại nhiều hơn lợi về lâu dài.

Xóa toàn bộ ứng dụng gần đây

Hầu hết mọi người đều có thói quen vuốt đóng ứng dụng khỏi giao diện đa nhiệm một cách nhiệt tình. Điều này dễ hiểu, cảm giác dọn sạch sự lộn xộn rất đã, và hành động đóng ứng dụng cũng giống như đóng cửa sổ trên máy tính. Tuy nhiên, thực tế là các hệ điều hành di động hiện đại như iOS và Android được thiết kế ngay từ đầu với khả năng quản lý ứng dụng tự động, nên việc đóng ứng dụng thủ công không thực sự cần thiết.

3 thói quen đang âm thầm làm hại pin iPhone mà người dùng có thể không biết- Ảnh 1.

Nếu muốn tối ưu hóa pin một cách hiệu quả trên iPhone, nên cân nhắc hạn chế làm mới ứng dụng chạy nền thông qua phần cài đặt thay vì đóng ứng dụng liên tục.

Trên thực tế, việc đóng ứng dụng mỗi lần ngừng sử dụng còn có thể phản tác dụng. Thay vì để hệ điều hành tự động đóng băng ứng dụng và phân bổ tài nguyên khi cần, việc vuốt tắt hoàn toàn buộc hệ thống phải tải lại ứng dụng vào RAM mỗi khi mở lại. Điều này không chỉ tạo thêm gánh nặng cho hệ thống mà còn làm hao pin không cần thiết so với việc để ứng dụng tự được kích hoạt lại một cách tự nhiên.

Sạc đầy và xả cạn pin hoàn toàn

Nhiều người tin rằng để pin điện thoại khỏe mạnh cần thường xuyên sạc đầy và xả cạn hoàn toàn. Quan niệm sai lầm này có lẽ bắt nguồn từ hiệu ứng nhớ, hiện tượng dẫn đến dung lượng tổng bị suy giảm dần do pin "quên" trạng thái đã được sạc đầy, xuất phát từ sự kết tinh của điện cực.

Để pin iPhone duy trì độ bền lâu dài, nên bật tùy chọn giới hạn sạc trong phần Cài đặt để giới hạn mức sạc ở khoảng 70-80% dung lượng.

3 thói quen đang âm thầm làm hại pin iPhone mà người dùng có thể không biết- Ảnh 2.

Tuy nhiên, hiệu ứng nhớ, vốn thường xảy ra khi pin được giữ lặp đi lặp lại ở trạng thái chỉ sạc một phần, chủ yếu ảnh hưởng đến các loại pin nickel-cadmium đời cũ, chứ không phải pin lithium-ion hay silicon-carbon hiện đại trên iPhone và thiết bị Android ngày nay. Trên thực tế, pin trong các thiết bị điện tử tiêu dùng hiện đại chịu áp lực hóa học lớn nhất khi ở trạng thái sạc đầy hoặc xả cạn, và hoạt động hiệu quả nhất cũng như ít bị hao mòn nhất khi duy trì ở mức khoảng một nửa dung lượng.

Chỉ sử dụng bộ sạc mang thương hiệu Apple

Các tập đoàn công nghệ như Apple luôn muốn người dùng chỉ mua cáp sạc và củ sạc chính hãng. Phụ kiện sạc đắt tiền giúp gia tăng lợi nhuận, và công bằng mà nói, chúng thường có chất lượng cao. Tuy nhiên, phần lớn các bộ sạc bên thứ ba sẽ không gây hại cho pin iPhone, ngay cả khi chúng không được chứng nhận chính thức theo chương trình Made for iPhone (MFi) của Apple.

3 thói quen đang âm thầm làm hại pin iPhone mà người dùng có thể không biết- Ảnh 3.

Dĩ nhiên, cũng cần thừa nhận rằng không phải mọi thiết bị sạc đều được sản xuất như nhau, và các sản phẩm kém chất lượng đôi khi có thể gây ra rủi ro an toàn thực sự. Theo nguyên tắc chung, nên tránh các bộ sạc và ổ cắm không rõ thương hiệu, hay vào đó, hãy chọn các sản phẩm bên thứ ba đến từ những nhà sản xuất uy tín như: Anker; Belkin; Ugreen; Spigen; Mophie; Baseus...

Khi nói đến các phụ kiện sạc USB Type-C hiện đại, nên đảm bảo thiết bị tuân thủ tiêu chuẩn USB Power Delivery (PD) để sạc an toàn và giảm nguy cơ pin bị xuống cấp sớm ngoài ý muốn. 

Theo Sơn Trần

Tiền phong

Từ Khóa:
Mophie, apple

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hướng dẫn chi tiết cách thông báo lưu trú ngay trên ứng dụng VNeID để tránh bị phạt

Hướng dẫn chi tiết cách thông báo lưu trú ngay trên ứng dụng VNeID để tránh bị phạt Nổi bật

Chỉ cần một lỗ hổng bảo mật và một câu lệnh giọng nói, robot sẽ bị hack và tự lây nhiễm virus cho 'đồng loại' ngay cả khi không có internet

Chỉ cần một lỗ hổng bảo mật và một câu lệnh giọng nói, robot sẽ bị hack và tự lây nhiễm virus cho 'đồng loại' ngay cả khi không có internet Nổi bật

Hình thành hệ sinh thái phát triển AI an toàn

Hình thành hệ sinh thái phát triển AI an toàn

17:30 , 28/12/2025
Đồ chơi tích hợp trí tuệ nhân tạo đang tràn ngập thị trường và các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng rủi ro lớn hơn nhiều so với những gì các bậc phụ huynh nhận ra

Đồ chơi tích hợp trí tuệ nhân tạo đang tràn ngập thị trường và các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng rủi ro lớn hơn nhiều so với những gì các bậc phụ huynh nhận ra

16:30 , 28/12/2025
Lưu ý từ công an tới người dân thường quét mã QR để thanh toán, tra cứu thông tin

Lưu ý từ công an tới người dân thường quét mã QR để thanh toán, tra cứu thông tin

16:28 , 28/12/2025
Cách nhận 15GB data 5G miễn phí từ nhà mạng Viettel

Cách nhận 15GB data 5G miễn phí từ nhà mạng Viettel

16:27 , 28/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên