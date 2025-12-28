Cách nhận 15GB data 5G miễn phí từ nhà mạng Viettel

Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2030, kinh tế số chiếm ít nhất 30% GDP quốc gia, cao hơn nhiều so với dự báo toàn cầu (17% GDP toàn cầu vào năm 2028 theo Forrester). Để đạt mục tiêu này, Việt Nam cần một nền tảng hạ tần số vững mạng, trong đó 5G đóng vai trò là trục kết nối chủ chốt giữa con người, thiết bị và toàn bộ hệ sinh thái số.

Với khả năng truyền tải siêu tốc độ, độ trễ thấp và độ ổn định cao, 5G là hạ tầng thiết yếu để triển khai các công nghệ lõi như trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Big Data). 5G là điều kiện cần và đủ để AI được ứng dụng thời gian thực, để hàng tỷ thiết bị IoT vận hành thông minh, để dữ liệu lớn trở thành tài nguyên khai thác hiệu quả.

Mạng 5G đã dần phủ sóng trên toàn quốc, mang đến tốc độ kết nối vượt trội cho người dùng. Để giúp mọi người dễ dàng tiếp cận công nghệ này, các nhà mạng lớn đã triển khai chương trình hỗ trợ gói cước miễn phí, tạo cơ hội trải nghiệm mạng 5G với hiệu suất cao, độ trễ thấp và nhiều tiện ích hiện đại.

Theo đó, tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) tặng 15GB data miễn phí cho khách hàng đang sử dụng mạng Viettel khi đổi từ điện thoại 4G lên điện thoại có hỗ trợ 5G (3 tháng trước đó khách hàng chưa dùng máy 5G).

Theo đó, Khách hàng chỉ cần soạn tin nhắn "5G" gửi 191 sau khi lắp SIM Viettel vào máy 5G mới để nhận 15GB data. Lưu lượng 15GB được tặng chỉ sử dụng trên mạng 5G và có hiệu lực đến hết 24h trong ngày đăng ký.

Ưu đãi giúp người dùng có cơ hội trải nghiệm sự khác biệt của 5G với tốc độ truy cập nhanh hơn gấp nhiều lần 4G, tải video, chơi game hay làm việc trực tuyến mượt mà hơn.

*Lưu ý: Thời gian nhận ưu đãi bắt đầu từ ngày 12/11/2025 đến hết 31/12/2025.

Cách kích hoạt 5G trên iPhone và Android

1. Đối với điện thoại iPhone

Để kích hoạt 5G trên iPhone, các bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Chọn "Di động" sau đó chọn "Tùy chọn dữ liệu di động".

Bước 2 : Tại "Tùy chọn dữ liệu di động" các bạn chọn vào mục "Thoại & dữ liệu " rồi chọn băng tần cao nhất được hỗ trợ.

2. Đối với điện thoại Android

Bước 1: Chọn "SIM kép và mạng di động" sau đó tiếp tục chọn mục "Thông tin SIM và Cài đặt".

Bước 2: Chọn mục "Kiểu mạng ưu tiên" sau đó chọn 5G/4G/3G/2G (Tự động).﻿