Lan tỏa mạnh mẽ thông tin tích cực, thông tin chính thống trên không gian mạng

Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ VHTTDL) Lê Quang Tự Do phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Trần Huấn

Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ VHTTDL) Lê Quang Tự Do đã bày tỏ tâm huyết, trăn trở thực hiện trong suốt 10 năm qua đó chính là: "Xây dựng môi trường văn hóa trên không gian mạng" tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2025 được tổ chức vào chiều nay (27/12).

Cục trưởng Lê Quang Tự Do cho biết, coi không gian mạng và những người làm công tác quản lý trên không gian mạng như là những người quản lý một khu công viên rộng lớn. Và khu công viên này càng ngày càng được nhiều người dân đến đó vui chơi giải trí, lao động học tập, kinh doanh buôn bán.

"Vì vậy, trong 10 năm qua chúng tôi tập trung vào 3 nhiệm vụ chính mà có thể nói một cách hình tượng, đó là: Làm bảo vệ, Trồng hoa và Quét rác cho công viên", ông Lê Quang Tự Do nói.

3 vòng tròn truyền thông để lan tỏa thông tin tích cực, chính thống

Cục trưởng Lê Quang Tự Do thông tin, trong suốt thời gian qua Cục đã tập trung vào việc xây dựng các quy định để người dân, doanh nghiệp, tổ chức lên không gian mạng được một cách minh bạch và chiếu được các ánh sáng pháp luật đến mọi ngóc ngách ở trên không gian mạng; Chủ trì xây dựng một số các quy định như là Nghị định 147 về quản lý nội dung trên không gian mạng, trong đó lần đầu tiên phân định rõ trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong quản lý không gian mạng, với phương châm: Những ai quản lý gì ở trong đời thực thì cũng quản lý lĩnh vực đó trên không gian mạng; Phối hợp với các đơn vị bạn như Bộ Công an làm về Luật An ninh mạng; Bộ Công Thương về Luật Thương mại điện tử; Bộ Tài chính về Luật Thuế...

Bên cạnh các quy định cứng, Cục trưởng Lê Quang Tự Do cho biết đã xây dựng các quy định mềm như xây dựng Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội và mới đây nhất đang trình Thủ tướng Chính phủ để có thể ban hành Bộ quy tắc ứng xử về văn hóa trên không gian mạng.

Một điểm nữa là phải trang bị công nghệ, công cụ để giám sát, phát hiện, quản lý bằng công nghệ, bằng những ứng dụng hiện đại nhất.

"Chúng tôi đã triển khai xây dựng công nghệ về rà quét, giám sát, chặn lọc và gần đây nhất là các thuật toán về AI", Cục trưởng Lê Quang Tự Do thông tin.

Đối với lan tỏa thông tin tích cực, thông tin chính thống trên không gian mạng với phương châm "Lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực", Cục xây dựng và triển khai theo sơ đồ "3 vòng tròn truyền thông":

Vòng tròn 1 - Báo chí: Đây là cái lõi, để dẫn dắt, định hướng dư luận, đưa những thông tin chính thống, tích cực vào trở thành mạch dẫn ở trong không gian mạng.

Vòng tròn 2 - Mạng xã hội: Trong thời gian qua, đặc biệt là 2 năm gần đây đã thúc đẩy các cơ quan báo chí 100% lên không gian mạng và triển khai lập ra khoảng 681 trang kênh trên mạng xã hội, tiếp cận được khoảng 80 triệu lượt người ở trên mạng xã hội để lan tỏa những thông tin tích cực của mình.

Vòng tròn 3 - Sự cộng hưởng của người dân: Đó chính là tập hợp các KOL (người có sức ảnh hưởng), các trang kênh nội dung tin tức lớn ở trên không gian mạng để lan tỏa những cái nội dung từ báo chí, từ các định hướng của cơ quan nhà nước.

Tạo thành làn sóng, "trend" yêu nước mạnh mẽ trên không gian mạng

Theo Cục trưởng Lê Quang Tự Do, trong thời gian qua Cục đã tập hợp được khoảng 40 các công ty quản lý KOL và truyền thông lớn nhất ở Việt Nam, quản lý 4.000 trang kênh, 6.000 KOL và tiếp cận được khoảng 30 tỷ view mỗi tháng. Từ đó lan tỏa được rất nhiều, tạo thành những làn sóng, những "trend" (xu hướng) yêu nước ở trên không gian mạng.

Lấy một ví dụ điển hình đó chính là "trend" yêu nước trong những dịp lễ lớn A50 và A80 thời gian vừa qua. Không phải ngẫu nhiên chúng ta nhìn thấy trên không gian mạng tràn ngập các hoạt động, những thông tin, thông điệp về lòng yêu nước. Qua 3 vòng tròn truyền thông đã đạt được những kết quả như vậy.

Cục trưởng Lê Quang Tự Do chia sẻ, vòng tròn truyền thông đầu tiên đó chính là "Rạng rỡ Việt Nam" từ các cơ quan báo chí. Vòng tròn thứ hai chính là đưa các KOL làm chiến dịch "Nhuộm đỏ không gian mạng". Và nhận được sự hưởng ứng của vòng tròn thứ ba chính là truyền thông nhân dân với khoảng 140 triệu lượt tiếp cận, 4,6 triệu lượt tin bài cùng tham gia và khoảng 6 tỷ view. Đó là những con số chứng minh rất là rõ ràng và hiệu quả cho cách làm mới mẻ này.

Và nổi bật nhất trong cả năm nay đó chính là trend "Nếu có kiếp sau mình vẫn muốn làm người Việt Nam".

Cuối cùng, một nhiệm vụ cũng không kém phần quan trọng được Cục trưởng Lê Quang Tự Do chia sẻ đó chính là nhiệm vụ "Quét rác". Khi một công viên ngày càng được nhiều người đến, nhiều người sử dụng sẽ dẫn đến rất nhiều tệ nạn, những hành vi vi phạm pháp.

Cục trưởng Lê Quang Tự Do chỉ rõ nhóm thành 3 loại rác: Thứ nhất là các thông tin xấu độc, chống phá Đảng, Nhà nước; Thứ hai là nội dung phản cảm; Thứ ba là những thông tin vi phạm pháp luật về dân sự (quảng cáo sai sự thật, lừa đảo...).

"Chúng tôi đấu tranh với các nền tảng xuyên biên giới để thực hiện việc 'quét rác' này. Và kết quả đạt được rất tích cực. Từ năm 2018 đến nay nâng dần các mức độ đáp ứng của các nền tảng xuyên biên giới. Từ gỡ link đến gỡ số lượng lớn và đến năm nay đã gỡ được những tài khoản rất nổi bật. Ví dụ như là những tài khoản phản động chống phá của Việt Tân, của Lê Trung Khoa, của Nguyễn Văn Đài... Đó là những kết quả và những cách làm mà chúng tôi đã đúc rút được trong khoảng 10 năm vừa qua", Cục trưởng Lê Quang Tự Do cho biết.