Công nghệ 28/12: Trung Quốc siết quản lý AI, AirPods từng suýt có màu hồng

Trung Quốc siết chặt quản lý AI tương tác như con người

Trung Quốc vừa công bố dự thảo quy định mới nhằm kiểm soát các dịch vụ trí tuệ nhân tạo có khả năng mô phỏng tính cách, phong cách giao tiếp và tương tác cảm xúc với người dùng.

Các quy định này yêu cầu nhà cung cấp AI phải cảnh báo người dùng về nguy cơ sử dụng quá mức và có trách nhiệm can thiệp khi phát hiện dấu hiệu nghiện hoặc cảm xúc cực đoan.

Một robot hình người Tiangong do Trung tâm Đổi mới Robot Hình người Bắc Kinh sản xuất, đang di chuyển một quả cam để trình diễn. (Nguồn Reuters)

Ngoài ra, doanh nghiệp phải đảm bảo an toàn trong toàn bộ vòng đời sản phẩm, bao gồm kiểm tra thuật toán, bảo mật dữ liệu và bảo vệ thông tin cá nhân.

Dự thảo cũng đặt ra ranh giới nội dung, cấm AI tạo ra thông tin gây nguy hại an ninh quốc gia, lan truyền tin đồn, bạo lực hoặc nội dung khiêu dâm.

Động thái này cho thấy Bắc Kinh muốn định hình sự phát triển nhanh chóng của AI hướng tới an toàn và đạo đức, đồng thời giảm thiểu rủi ro tâm lý đối với người dùng.

Pixel 10 và thảm họa sạc không dây Qi2

Chuẩn sạc không dây Qi2 được kỳ vọng sẽ mang lại trải nghiệm đồng bộ và tốc độ cao cho mọi thiết bị Android, nhưng việc Google áp dụng trên Pixel 10 lại gây ra nhiều rắc rối.

Người dùng khi đặt Pixel 10 lên các bộ sạc cũ vốn dùng từ thời Pixel 6 thường chỉ nhận được tốc độ 5W, thay vì 10–15W như trước. Nguyên nhân là do quá trình “bắt tay” giữa điện thoại và bộ sạc thất bại, khiến máy rơi về chế độ BPP cơ bản. Điều này càng trở nên nghiêm trọng với các bộ sạc không dây tích hợp trong ô tô.

Pixel 10 gặp sự cố sạc không dây với chuẩn Qi2 - cảnh báo đỏ cho người dùng bộ sạc cũ. (Nguồn: Androidpolice)

Người dùng buộc phải chi thêm tiền cho bộ sạc Qi2 mới (30–70 USD) và cả ốp lưng Pixelsnap tương thích (khoảng 50 USD). Tổng chi phí có thể vượt quá 100 USD, chưa kể giá máy vốn đã cao.

Hệ quả là hàng triệu bộ sạc cũ trở thành rác thải điện tử, đi ngược lại thông điệp “bảo vệ môi trường” mà ngành di động thường nhấn mạnh. Pixel 10 vẫn là một chiếc điện thoại mạnh mẽ, nhưng trải nghiệm sạc không dây lại bị xem là thất bại lớn.

Apple từng thử nghiệm AirPods với màu sắc rực rỡ

Apple từng phát triển nguyên mẫu AirPods thế hệ đầu với hộp sạc màu hồng và vàng, lấy cảm hứng từ dòng iPhone 5c. Tuy nhiên, phần tai nghe bên trong vẫn giữ màu trắng truyền thống.

Nguồn tin từ leaker Kosutami cho biết Apple đã thử nghiệm tổng cộng năm màu khác nhau để đồng bộ với iPhone 7, nhưng cuối cùng quyết định không thương mại hóa.

Nguyên mẫu AirPods với hộp sạc màu hồng và vàng - dấu ấn hiếm hoi trong lịch sử thiết kế đầy màu sắc của Apple. (Nguồn: Kosutami)

Dù người dùng đã mong muốn có AirPods nhiều màu trong nhiều năm, Apple vẫn duy trì thiết kế trắng đơn sắc cho toàn bộ dòng sản phẩm, ngoại trừ AirPods Max – mẫu duy nhất có nhiều tùy chọn màu sắc.

Việc Apple từng tiến xa đến mức tạo nguyên mẫu cho thấy hãng từng cân nhắc nghiêm túc việc đa dạng hóa màu sắc, nhưng có thể đã từ bỏ vì lý do thẩm mỹ, chi phí hoặc chiến lược thương hiệu.