1 anh trai được công bố trở thành đại sứ thương hiệu cho công ty riêng của ông Phạm Nhật Vượng: Là gương mặt siêu hot trên MXH, vừa nhận cả loạt đề cử Mai Vàng

Không chỉ tỏa sáng trên sân khấu, mới đây, Soobin Hoàng Sơn còn “gây sốt” khi trở thành gương mặt đại diện của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ FGF.

Năm 2024, Soobin Hoàng Sơn gặt hái thành công với bản hit "Giá như". Ca khúc không chỉ là tâm điểm tại chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, mà còn lọt vào danh sách những tác phẩm nổi bật của năm. Phần trình diễn của Soobin đã gây sốt, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, đồng thời cũng giúp anh có được đề cử ở hạng mục "Nam ca sĩ - Rapper", "Ca khúc" và cả "MV âm nhạc" tại giải Mai Vàng 2024.

Trước khi đến với Anh trai vượt ngàn chông gai, Soobin được gọi là "hoàng tử ballad" của V-pop sau các hit Phía sau một cô gái, Anh đã quen với cô đơn, Xin đừng lặng im... Còn sau show, người ta gọi anh là "hoàng tử toàn năng", "anh tài toàn năng" vì ngoài sản xuất âm nhạc chuyên nghiệp, anh còn biết sáng tác, biết chơi nhiều loại nhạc cụ, vũ đạo cuốn hút, vocal khủng, có thể hát đa dạng thể loại như pop, ballad, hiphop, RnB, rap...

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc rực rỡ và phong cách cá tính, Soobin còn gây ấn tượng mạnh khi trở thành đại sứ thương hiệu cho FGF. Ngày 8/12 vừa qua, tại lễ hội âm nhạc 8WONDER, công ty đã giới thiệu Soobin Hoàng Sơn là “Mr. FGF”, người đồng hành cùng họ trong hành trình sáng tạo và đầy màu sắc sắp tới.

Trang Facebook của FGF đã đăng tải: “Sau bao lần đồn đoán, cuối cùng Mr. FGF cũng chính thức xuất hiện, và không ai khác chính là ‘Hoàng tử’ SOOBIN! FGF vô cùng tự hào khi chào đón SOOBIN - đại sứ thương hiệu với cá tính riêng biệt, người sẽ đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình đầy màu sắc sắp tới. Với tài năng âm nhạc nổi bật và đam mê mãnh liệt, SOOBIN không chỉ là biểu tượng của sự trẻ trung, hiện đại mà còn là mảnh ghép hoàn hảo của FGF trong sứ mệnh mang đến những trải nghiệm di chuyển cao cấp, sáng tạo và đầy khác biệt. Hãy cùng chúng tôi chào đón SOOBIN - ‘Mr. FGF’ và chuẩn bị cho những bất ngờ, những trải nghiệm mới mẻ sắp tới!”

Hình ảnh Soobin Hoàng Sơn trình diễn tại lễ hội âm nhạc 8WONDER.

FGF (For Green Future) là công ty do Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng sáng lập vào ngày 1/7/2024, vốn điều lệ 200 tỷ đồng. Với sứ mệnh thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh tại Việt Nam, FGF hoạt động trong lĩnh vực mua bán và cho thuê xe điện, đặc biệt là các mẫu xe VinFast. FGF ra đời với mục tiêu gia tăng khả năng tiếp cận xe điện cho người tiêu dùng, qua đó góp phần thực hiện cam kết Net Zero của Việt Nam vào năm 2050.

FGF không chỉ mua bán xe điện mà còn cung cấp dịch vụ cho thuê xe tự lái, bao gồm cả xe mới và xe cũ. Trong giai đoạn đầu, công ty dự kiến triển khai từ 1.000 đến 2.000 xe tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và Huế. Mô hình này giúp người dùng dễ dàng trải nghiệm các tính năng thông minh, tối ưu chi phí vận hành và đưa ra quyết định sở hữu phương tiện xanh.

Bước đi chiến lược này nối tiếp các dự án giao thông xanh mà ông Phạm Nhật Vượng khởi xướng, bao gồm Công ty Di chuyển Xanh và Thông minh GSM cùng Công ty Phát triển trạm sạc toàn cầu V-GREEN. Đây là nỗ lực không ngừng để xây dựng hệ sinh thái giao thông thân thiện với môi trường tại Việt Nam.

Trên trang cá nhân, Soobin chia sẻ niềm tự hào khi trở thành đại sứ thương hiệu của FGF. Anh cho biết: “SOOBIN và các anh em SpaceSpeakers may mắn được đồng hành cùng FGF trong nhiều dự án ý nghĩa. Tôi tự hào khi góp phần lan tỏa thông điệp sáng tạo và khác biệt mà FGF mang lại.”

Mang sức trẻ nhiệt huyết và đam mê âm nhạc, Soobin Hoàng Sơn là đại diện hoàn hảo cho hình ảnh hiện đại và năng động mà FGF hướng tới. Sự kết hợp giữa một thương hiệu xe điện tiên phong và một nghệ sĩ trẻ đầy tài năng hứa hẹn mang đến những trải nghiệm đáng nhớ, góp phần thúc đẩy giao thông xanh và phong cách sống thân thiện với môi trường tại Việt Nam.