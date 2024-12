1 hành động sau khi tắm lúc trời lạnh "siêu nguy hiểm", dễ đột tử do nhồi máu cơ tim

Bác sĩ Lục Dịch Thành, Trưởng khoa Y học Cộng đồng tại Bệnh viện E-Da (Đài Loan, Trung Quốc), chỉ ra rằng trong môi trường nhiệt độ thấp, các mạch máu của cơ thể con người sẽ co lại để giữ ấm khi máu lưu thông. Mạch co lại, huyết áp sẽ dễ tăng cao. Vì vậy, khi nhiệt độ xuống thấp, nhồi máu cơ tim và đột quỵ trở thành tình trạng dễ gặp phải. Đó là lý do tại sao số lượng bệnh nhân đột quỵ tăng lên khi thời tiết lạnh.

Nhiều người lớn tuổi có thói quen tập thể dục vào buổi sáng, vào mùa đông phải chú ý đo huyết áp trước khi ra ngoài, nếu huyết áp tâm thu lớn hơn 140mmHg thì không nên ra ngoài và đo lại sau đó, nghỉ ngơi tại nhà. Nếu huyết áp vẫn ở mức cao thì không nên ra ngoài, nếu không gió lạnh có thể thổi vào, huyết áp có thể còn tăng cao hơn. Ngoài ra, bạn cũng nên làm tốt việc giữ ấm, mặc quần áo giữ ấm, đội mũ lông có thể che được tai để tránh đầu bị gió lạnh thổi trực tiếp vào.

Về việc giữ ấm ở nhà, bác sĩ Lục Dịch Thành nhắc nhở trọng tâm là tắm rửa và ngủ vào ban đêm, đồng thời nhắc nhở mọi người không được trực tiếp bước ra khỏi phòng tắm bằng chân trần sau khi tắm : “Hành động giẫm lên sàn lạnh sẽ khiến huyết áp tăng cao và tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim. Tương tự như vậy, vừa ngủ dậy mà giẫm chân trần xuống sàn lạnh cũng không nên. Thay vào đó, bạn nên đi dép lê khi ngủ, đi tất và đắp chăn lên chân. Bạn cũng có thể bật máy sưởi. Sau khi đi tắm, hãy chuẩn bị sẵn dép đi trong nhà, lau khô chân rồi đi dép và bước ra khỏi phòng tắm".

Vì huyết áp có xu hướng dao động khi thời tiết lạnh nên bác sĩ Lục Dịch Thành khuyên bệnh nhân cao huyết áp nên uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Một số bệnh nhân tự ý giảm thuốc vì sợ làm tổn thương thận, điều này là không nên vì chức năng lớn nhất của thuốc hạ huyết áp là bảo vệ các cơ quan và thận. Nhiều bệnh về thận là do huyết áp cao phá hủy cầu thận. Để bảo vệ thận, bạn cần dùng thuốc hạ huyết áp để ổn định huyết áp.

Nguồn và ảnh: ETToday